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В горном лесу в нескольких километрах от Грозного нейтрализованы пятеро граждан, причастных к совершенным накануне нападениям на полицейских. Первоначально Интерфакс сообщал со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова, что все пятеро убиты. При этом отмечалось, что Кадыров непосредственно руководил действиями силовиков на месте событий.

По словам главы Чечни, "это последние боевики из числа тех, кто вечером и ночью совершили преступления в Грозном". Кадыров также заявлял, что у убитых нашли оружие, отнятое накануне у полицейских.

Однако несколько позже Интерфакс передал со ссылкой на некий источник в штабе операции, что убиты лишь четверо предполагаемых участников нападений, а пятого взяли живым. "Он начал давать показания", - добавил силовик.

Между тем "Кавказский узел" пишет, что бой произошел не под Грозным, а в черте города - в Андреевской долине на территории Старопромысловского района. Издание также назвало имя одного из убитых. Это 18-летний Ибрагим Мажаев. Ранее сообщалось о его гибели в ходе перестрелки, произошедшей в центре города в субботу вечером, однако затем эту информацию опровергли.

Также издание, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах, передавало, что всего разыскивались три группы моджахедов общей численностью по меньшей мере 16 человек. Утверждалось, что в одной группе было шесть моджахедов, в двух других - как минимум по пять.

Одна группа, как заявлялось позже, была блокирована в частном доме в поселке Карпинка, находящемся в Старопромысловском районе. При этом источник издания сообщал, что в доме укрываются не больше четырех человек.

Кроме того, незадолго до 16 часов местные жители рассказали "Кавказскому узлу" о перестрелке в центре города и взрыве на проспекте Владимира Путина.

Известно также о четырех погибших полицейских. Труп одного - сотрудника ОП "Старопромысловский" по имени Рамзан - был обнаружен в поселке Катаяма в Заводском районе Грозного. Первоначально его разыскивали как одного из соучастников нападений, однако позже выяснилось, что он сам стал их жертвой.

Трое других силовиков были убиты в бою с моджахедами в Грозном.

Ранее сообщалось, что разыскиваются всего лишь трое участников нападений: Мажаев, 18-летний Истамул Мамаев и 20-летний Хаматхан Минтаев. В полицейских ориентировках утверждалось, что все трое являются боевиками "Исламского государства".

О нападениях на полицейских стало известно поздно вечером в субботу. Как заявлял Кадыров, в Октябрьском районе чеченской столицы некие вооруженные лица напали на полицейского и захватили его машину. Через несколько минут они проникли в дом другого полицейского, однако, не найдя его, скрылись.

Машину нападавших, рассказал Кадыров, пытались задержать, однако моджахеды сбили инспектора ДПС и начали обстреливать полицейских. Силовики ответный огонь, заключил глава Чечни.

В результате четверо нападавших были убиты, а еще двое ранены. Известны имена троих убитых в субботу. Это жители чеченской столицы Ислам Альтемиров, Сайд-Ибрагим Исмаилов и Магомед Ильясов. Ранены Асхаб Юсупов, а также 18-летняя девушка по имени Мадина; как позже сообщил "Кавказский узел", ей ампутировали ногу.

Среди полицейских и гражданских лиц, уверял Кадыров, погибших нет, а сбитый инспектор ДПС доставлен в больницу.

СМИ передавали, что дом полицейского, в который проникли нападавшие, находится в Старопромысловском районе Грозного. Как рассказывал местный житель, визитеры "угрожали убийством его (полицейского. - Ред.) семье, забрали у него оружие и убежали".

Тогда же сообщалось, что нападавшие забаррикадировались в некоем доме в районе улицы Сайпутдина Лорсанова, в двух кварталах от проспекта Путина. Бой произошел около 23 часов. "Была слышна очень плотная перестрелка из автоматического оружия", - сообщал один из грозненцев.

Как можно предположить, в районе Лорсанова находилась другая группа моджахедов. Во всяком случае, вскоре выяснилось, что перестрелок было несколько. Одна из них, по словам местных жителей, произошла в 23:38 на "прилегающих к центру Грозного улицах". "В районе улицы 8 Марта была перестрелка, такая же история - в районе "Вайнах-телеком", - рассказывал горожанин.

Нападение на полицейских для захвата оружия также было не единственным. "В Старопромысловском районе у сотрудника ППС забрали табельное оружие, потом в Старом поселке у сотрудника ГИБДД забрали оружие", - рассказывал грозненец.

Ночью стало известно, что в городе идут задержания. В частности, к силовикам попали родственники предполагаемых моджахедов. По словам одного из местных, "у них изымают телефоны, средства связи для получения информации о последних контактах".

Еще один грозненец, брат которого работает в полиции, рассказал, что "ночью среди полицейских была самая настоящая паника". По словам местного жителя, "ему (брату. - Ред.) приходили сообщения не открывать никому дверь, потому что какие-то боевики отбирают у полицейских оружие".

Известно, что старший брат Ибрагима Мажаева, Саид Мажаев, в 2013-2014 годах воевал в Сирии, однако разочаровался в исламистах, вернулся на родину и пришел с повинной. Он получил два года колонии с последующим годовым ограничением свободы, однако на апелляции в феврале 2015-го срок ему сократили до уже отбытых в СИЗО восьми месяцев, а ограничение свободы отменили.

Насколько известно, инцидент 17-18 декабря - первый случай вооруженного сопротивления в Грозном после захвата моджахедами Дома печати в декабре 2014 года. В окрестностях чеченской столицы атаки совершались и позже. Так, 9 мая нынешнего года двое участников подполья напали на КПП в ауле Алхан-Кала, юго-западном пригороде Грозного. Шестеро силовиков получили ранения; трое - тяжелые. Один из полицейских, по некоторым данным, погиб. Погибли также и оба нападавших.