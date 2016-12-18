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В Грозном поздно вечером в субботу в перестрелке с полицейскими погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Как сообщается на сайте администрации Чечни, об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, в Октябрьском районе чеченской столицы некие вооруженные лица напали на полицейского и захватили его машину. Через несколько минут они проникли в дом другого полицейского, однако, не найдя его, скрылись.

Полиция ввела план "Перехват"; перекрестки были блокированы. Машину попытались задержать, однако граждане, ехавшие в ней, сбили инспектора ДПС и начали обстреливать полицейских. Силовики ответный огонь, рассказал Кадыров.

Двое раненых "бандитов" госпитализированы, продолжил глава Чечни. В числе ехавших в машине была девушка. Убита она или ранена, Кадыров не уточнил.

Среди полицейских и гражданских лиц погибших нет, также заверил он. Сбитый инспектор ДПС доставлен в больницу.

По информации "Кавказского узла", дом полицейского, в который проникли нападавшие, находится в Старопромысловском районе Грозного. Как рассказал изданию местный житель, визитеры "угрожали убийством его (полицейского. - Ред.) семье, забрали у него оружие и убежали".

Сообщалось также, что нападавшие не передвигались на машине, а забаррикадировались в некоем доме в районе улицы Сайпутдина Лорсанова, в двух кварталах от центрального проспекта Владимира Путина. Бой произошел около 23 часов. "Была слышна очень плотная перестрелка из автоматического оружия", - рассказал собеседник "Кавказского узла".

Однако позже издание передало, что перестрелок было несколько. Одна из них, по словам местных жителей, произошла в 23:38 на "прилегающих к центру Грозного улицах". "В районе улицы 8 Марта была перестрелка, такая же история - в районе "Вайнах-телеком", - сообщил один из источников сайта.

Нападение на полицейских для захвата оружия также было не единственным. "В Старопромысловском районе у сотрудника ППС забрали табельное оружие, потом в Старом поселке у сотрудника ГИБДД забрали оружие", - заметил тот же собеседник.

Ночью, рассказал "Кавказскому узлу" некий местный силовик, началась "спецоперация по обнаружению всех участников и пособников" нападений. Один из грозненцев подтвердил эту информацию. "В городе идут задержания, в том числе родственников участвовавших в нападении, - сообщил он. - У них изымают телефоны, средства связи для получения информации о последних контактах".

Другой местный житель, брат которого работает в полиции, позже заявил, что "ночью среди полицейских была самая настоящая паника". "Ему (брату. - Ред.) приходили сообщения не открывать никому дверь, потому что какие-то боевики отбирают у полицейских оружие", - рассказал собеседник издания.

Ночью сообщалось, что в числе убитых в перестрелке 18-летний Ибрагим Мажаев, однако силовики эту информацию опровергли. Утром стало известно, что установлены личности троих из четырех убитых. Это жители чеченской столицы Ислам Альтемиров, Сайд-Ибрагим Исмаилов и Магомед Ильясов.

По данным "Кавказ.Реалий", одного из раненых зовут Асхаб Юсупов. Имя девушки, находившейся в машине, - Мадина; ей 18 лет.

Позже в воскресенье пользователь твиттера @dondigidon95 опубликовал фотографии полицейских ориентировок еще на трех предполагаемых участников нападения. Одним из них является как раз Мажаев, информация о гибели которого ранее не подтвердилась. Второй подозреваемый - 18-летний Истамул Мамаев, третий - 20-летний Хаматхан Минтаев. Как утверждается в ориентировках, все трое являются боевиками "Исламского государства".

"Кавказский узел" со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона передает, что старший брат Ибрагима Мажаева, Саид Мажаев, в 2013-2014 годах воевал в Сирии, однако разочаровался в исламистах, вернулся на родину и пришел с повинной. Он получил два года колонии с последующим годовым ограничением свободы, однако на апелляции в феврале 2015-го срок ему сократили до уже отбытых в СИЗО восьми месяцев, а ограничение свободы отменили.

В черте Грозного, а также на въездах в город выставлены блокпосты из полицейских и военных. В отдельных местах улицы перекрыты грузовиками.

Насколько известно, субботняя атака на полицейских - первый случай вооруженного сопротивления в Грозном после захвата моджахедами Дома печати в декабре 2014 года. В окрестностях чеченской столицы атаки совершались и позже. Так, 9 мая нынешнего года двое участников подполья напали на КПП в ауле Алхан-Кала, юго-западном пригороде Грозного. Шестеро силовиков получили ранения; трое - тяжелые. Один из полицейских, по некоторым данным, погиб. Погибли также и оба нападавших.