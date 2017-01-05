Реклама

В Грозный из Ростова-на-Дону привезли останки 109 мирных жителей, погибших в первую чеченскую войну. Об этом 31 декабря сообщила на своей ФБ-странице вице-президент благотворительного фонда "Галанчож" Асет Мальсагова.

Как уточнил в среду "Кавказский узел" со ссылкой на муфтият Чечни, в 2014 году военные обнаружили в Октябрьском районе Грозного братскую могилу, в которой находилось больше 160 скелетированных трупов. Первоначально предполагалось, что это погибшие федералы. Останки вывезли в Ростов на экспертизу, однако та показала, что лишь два тела принадлежали военным - остальные же, вероятнее всего, мирным жителям, причем не только мужчинам, но также женщинам и детям.

Тела доставили в Чечню по указанию главы региона Рамзана Кадырова, добавили в муфтияте. До конца наступившего года из Ростова предполагается привезти останки еще 50 человек. Как можно заключить из публикации, речь идет об оставшихся телах из той же братской могилы.

Трупы привезли в Грозный в черных и желтых мешках на рефрижераторах "Камаз". В тот же день, 31 декабря, два тела были опознаны и выданы родственникам. Опознание удалось произвести благодаря тому, что у родственников этих покойных были генетические паспорта.

Остальные 107 трупов поместили в две временные братские могилы на кладбище близ села Побединское Грозненского района. К опознанию тел решено приступить со следующей недели, по окончании новогодних каникул. Родственники пропавших должны будут представить в муфтият результаты своих ДНК-экспертиз для сравнения с данным ДНК-экспертиз покойных.

Между тем жителей Чечни решение отложить опознание возмутило. "Такой черствости и безразличия я не ожидал, тем более от духовенства, - признался "Кавказскому узлу" один из граждан. - Люди годами искали своих родных, сейчас у них появилась надежда на то, что они могут найти останки своих близких и по-человечески предать их земле, а им, оказывается, нужно ждать, пока руководство будет отдыхать на Новый год. Это просто верх безнравственности".

"В любом государстве доставка в регион более 100 останков погибших послужила бы поводом для объявления национального траура и всеобщей скорби, - заявил другой местный житель. - У нас же духовенство и чиновники удосужились лишь вырыть трактором две траншеи, сложить туда останки, сделать насыпь и совершить молитвы по усопшим".

"Вместо того чтобы организовать круглосуточную приемную для тех, кто разыскивает своих пропавших родственников, им указано ждать окончания новогодних праздников, - заметил еще один житель Чечни. - Когда это было, чтобы у нас люди радовались и веселились, когда к соседям пришло горе?"

На кладбище близ Побединского ежедневно приезжают из разных районов Чечни десятки людей, родственники которых пропали без вести в первую чеченскую войну.

Точное число жертв чеченской войны 1994-1996 годов неизвестно. "Кавказский узел" передает, что, по данным разных источников, тогда погибли от 3 до 10 тысяч чеченских военных, от 50 до 100 тысяч мирных жителей и от 4 до 14 тысяч федералов.

Останки погибших в Грозный доставили точно в 20-летнюю годовщину окончания первой чеченской войны. Считается, что эта война завершилась 31 декабря 1996 года с выводом из страны последних военных подразделений России.