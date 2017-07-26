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новость Дело бывшего министра Улюкаева направлено в прокуратуру для утверждения обвинения

26.07.2017
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
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Дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взяточничестве, передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом стало известно на заседании Мосгорсуда, рассматривавшего апелляцию на продление его домашнего ареста, сообщает Интерфакс.

"Следователь на заседание не явился, но прислал ответ, согласно которому дело Улюкаева передано в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения", - сообщила судья на заседании Мосгорсуда.

Суд признал законным продление домашнего ареста бывшему министру. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - огласила решение судья. Защита экс-министра просила отменить домашний арест или изменить текущее постановление в части увеличения времени прогулок. 13 июля Басманный суд продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 августа.

23 мая пресс-служба СКР сообщила, что Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Следствие по делу завершено, бывший министр и его защита приступили к ознакомлению с материалами дела.

Улюкаев был задержан вечером 14 ноября 2016 года. На другой день его отправили под домашний арест, срок которого в дальнейшем неоднократно продлевался; последний раз - до 15 июля. В конце апреля Мосгорсуд смягчил обвиняемому условия домашнего ареста, разрешив ежедневные двухчасовые прогулки.

15 ноября Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника "в связи с утратой доверия".

Улюкаеву вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, Улюкаев требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

1 февраля Reuters сообщил, что при передаче Улюкаеву денег в московском офисе "Роснефти" лично присутствовал главный исполнительный директор госкомпании Игорь Сечин, который и подготовил встречу "в сотрудничестве с представителями правоохранительных органов".

СМИ также писали, что преследование чиновника инициировал вице-президент "Роснефти" по безопасности генерал Олег Феоктистов, в прошлом первый замначальника управления экономической безопасности ФСБ. В марте стало известно, что Феоктистов ушел из "Роснефти". По словам Сечина, он вернулся на "военную службу".

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26.07.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Россия, осень, Улюкаев

Илья Мильштейн, 16.11.2016

Последнее, что высшее начальство теряет в эпоху внутриэлитных разборок и смут, - это чувство опасности, и если Игорь Иваныч сводил счеты с Улюкаевым, не желая перегружать руководство лишними знаниями, то страшновато и за него. Вообще неуязвимых там, наверху, больше не осталось, за одним, быть может, исключением.
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