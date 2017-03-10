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Также: Спецслужбы, Экономика, Россия, Политика | Персоны: Игорь Сечин

новость Бредятина подтвердилась

Сечин подтвердил уход из Роснефти вице-президента по безопасности Феоктистова
10.03.2017
Олег Феоктистов. Фото: rosneft.ru
Олег Феоктистов. Фото: rosneft.ru
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин подтвердил уход из компании вице-президента по безопасности Олега Феоктистова. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, это правильная информация, он вернулся на службу", - сказал Сечин. На вопрос о какой службе идет речь, глава "Роснефти" уточнил, что Феоктистов вернулся "на военную службу".

Во вторник "Новая газета" сообщала, что генерал ФСБ Феоктистов, с сентября прошлого года занимавший должности вице-президента - начальника службы безопасности и члена правления "Роснефти", уволен как из нефтяной корпорации, так и из спецслужбы. В публикации отмечалось, что причины увольнения редакции не известны.

Между тем пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил "Дождю" в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию: "Я вам сказал, бредить завязывайте. Это обычная бредятина для вас и "Новой газеты". Вы общими болезнями болеете".

До перехода в "Роснефть" Феоктистов, известный также по прозвищам Олег Большой и генерал Фикс, был первым замначальника управления собственной безопасности ФСБ. Сообщалось, что он непосредственно руководил работой 6-й службы УСБ ФСБ, прозванной сечинским спецназом. Генерал считался человеком, близким к президенту "Роснефти" Игорю Сечину.

Широкой публике Феоктистов стал известен осенью 2007 года в связи с делом генерала Госнаркоконтроля Александра Бульбова. В дальнейшем он руководил задержаниями начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова и его зама Бориса Колесникова. Также 6-я служба задерживала губернатора Сахалина Александра Хорошавина, главу Коми Вячеслава Гайзера, мэра Владивостока Игоря Пушкарева, кировского губернатора Никиту Белых.

В конце августа 2016 года стало известно, что Феоктистова перевели в аппарат прикомандированных сотрудников ФСБ. Силовики из аппарата прикомандированных сотрудников назначаются приказом директора ФСБ на стратегически важные предприятия, такие как госкорпорации, банки и нефтяные компании, для их контроля.

В середине ноября имя генерала упоминалось в связи с задержанием главы Минэкомразвития Алексея Улюкаева, против которого открыли дело о взяточничестве. Сообщалось, что именно Феоктистов инициировал преследование министра. Также утверждалось, что он лично участвовал в "оперативно-технических мероприятиях".

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10.03.2017

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