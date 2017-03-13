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новость Блогер Соколовский отказался признать свою вину

13.03.2017
Руслан Соколовский. Фото: znak.com
Руслан Соколовский. Фото: znak.com
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статья Статья

Парад держиморд

Доказывать нашим держимордам, что, мол, "мы не отрицаем решения Нюрнбергского трибунала", - это все равно что доказывать религиозным мракобесам, что "мы же не отрицаем бога". А если отрицаем, что тогда? И вот здесь мы добрались до третьего "резонансного эпизода" последних дней - дела Руслана Соколовского.

Александр Скобов
06.09.2016

Видеоблогер Руслан Соколовский не признал вину по предъявленным ему обвинениям. Как передает Znak.Com, об этом он заявил в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, где в понедельник началось первое заседание по существу. Соколовского обвиняют в экстремизме, оскорблении чувств верующих, а также использовании "шпионской" ручки.

"Я никогда не был националистом. Про ролики: у меня не было цели кого-либо оскорбить. Я не призывал бросать попов с колоколен. Если обидел, то извините", - сказал блогер.

По его словам, найденная в ходе обыска в его квартире "шпионская ручка" ему не принадлежит. "Они продаются они на "Алиэкспрессе" и не являются шпионскими - у них есть индикаторы работы", - пояснил Соколовский.

По словам блогера, он продолжит снимать ролики независимо от того, какое решение примет суд. "Ролики буду продолжать снимать. Позиция моя не изменится. Достаточно говорить то же самое, но без мата. И это будет законно", - добавил он.

Соколовский также заявил, что сейчас проводятся "параллельные экспертизы, которые не находят экстремизма в роликах". Результаты этих экспертиз, по его словам, будут представлены в процессе.

По данным "Урал-Ведомости", ведет процесс судья Екатерина Шопоняк, которая за всю свою карьеру не вынесла ни одного оправдательного приговора.

На заседание пришла группа поддержки Соколовского, около 20 девушек и молодых людей. Сам блогер уверен, что заседания по его делу будут проводиться всю неделю. По его словам, на каждом заседании планируется допросить от пяти до десяти свидетелей. График заседаний на следующую неделю пока не утвержден.

"По поводу того, готов ли я сесть - давайте вспомним, что из себя представляют российские тюрьмы. Это место, где вас могут заразить туберкулезом, избить, изнасиловать - с вами там могут сделать что угодно. Если меня посадят, окей, придется выстрадать свои идеи", - добавил Соколовский.

22-летнему блогеру вменены 10 эпизодов. Девять из них - публикация видесюжетов на YouTube. Все эти эпизоды квалифицированы по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной или религиозной ненависти либо вражды). Она предусматривает до четырех либо до пяти лет колонии в зависимости от датировки конкретного эпизода: "пакет Яровой", вступивший в силу в июле 2016 года, ужесточил санкцию по этому обвинению. По шести из упомянутых девяти эпизодов Соколовскому вменена также часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих; до года реального срока), а еще по одному - часть 2 этой же статьи (те же действия в местах отправления культа; до трех лет).

По 10-му эпизоду блогеру инкриминирована статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), предусматривающая до четырех лет колонии. Как утверждается, 2 сентября 2016-го при обыске в съемной квартире Соколовского была обнаружена ручка с фотовидеорегистратором.

Как следует из публикации "Медиазоны", часть 2 статьи 148, часть 1 статьи 282 инкриминированы блогеру за видео "Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go - пранк)" (11.08.2016), после публикации которого на него и подали донос, обернувшийся возбуждением дела. Часть 1 статьи 148, часть 1 статьи 282 Соколовскому вменили за сюжеты "В космос летал, чеченцев не видел" (14.07.2015), "Письма ненависти: верующие" (01.12.2015), "Суицид мусульман на ЕГЭ" (24.05.2016), "Патриарх Кирилл, ты п..." (31.05.2016), "Идеальный православный брак?" (18.08.2016), "Соколовский в тюрьме за ловлю покемонов?" (19.08.2016). Наконец, по одной лишь части 1 статьи 282 квалифицирована публикация роликов "Письма ненависти: феминистки" (01.02.2016) и "Вступил в секту" (03.03.2016).

В видео "Суицид мусульман на ЕГЭ" Соколовский с одобрением отзывается об омоновской облаве на мусульман и последующей их высылке из России.

Помимо заключения экспертизы обвинение основывается также на показаниях шестерых православных верующих, заявивших, что Соколовский их оскорбил, и двух мусульман по фамилиям Самиев и Халилов. Кроме того, свидетелями по эпизоду о публикации сюжета "Ловим покемонов в церкви" выступают начальник юридической службы Екатеринбургской епархии РПЦ Владимир Сафонов и советник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (Наконечного) по правовым вопросам Виктор Явич.

Ролик "Ловим покемонов в церкви" был снят в Храме-на-Крови, построенном на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году расстреляли Николая II и его семью. Как заявлял на допросе Сафонов, он обнаружил это видео вскоре после публикации и его оскорбил в частности "сам факт игры в телефон в Храме-на-Крови, на месте убийства святой царской семьи". Чиновник, находившийся в отпуске, сообщил о ролике Явичу. Тот, в свою очередь, рассказал на допросе, что 15 августа 2016 года епархиальное управление провело совещание, на котором было решено послать в прокуратуру донос в связи с публикацией сюжета.

19 августа стало известно, что УМВД по Свердловской области направило ролик на исследование. В тот же день информагентство Ура.Ру объявило, что подало на Соколовского донос за публикацию сюжета "Идеальный православный брак?".

По итогам проверки обоих видео СКР возбудил против Соколовского дело. 2 сентября Соколовский был задержан. На другой день судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова арестовала его на два месяца. Однако 8 сентября судья Свердловского облсуда Татьяна Айнсоф перевела политзека под домашний арест в квартиру другого его адвоката - Станислава Ильченко.

Однако в следующем месяце СКР подал в суд ходатайство об ужесточении Соколовскому меры пресечения. Ведомство утверждало, что блогер нарушил режим домашнего ареста, впустив в квартиру девушку, которая пришла поздравить его с днем рождения. Девушка Соколовского проходит свидетелем по его делу.

28 октября судья Кировского райсуда Оксана Хамицевич повторно отправила блогера в СИЗО. Слушания в нарушение УПК проводились в закрытом режиме. СКР взял со всех трех адвокатов политзека подписку о неразглашении.

31 октября председатель отдела Екатеринбургской епархии по взаимоотношениям с обществом и СМИ епископ Евгений (Кульберг) заявил, что церковь готова ходатайствовать о смягчении Соколовскому меры пресечения лишь в том случае, если тот публично "попросит прощения у оскорбленных людей и даст какие-то надежды, заверения в том, что его жизнь будет меняться". Еще после первого ареста Соколовского, заметил епископ, клирики заявили, что в случае "принципиальной нераскаянности" блогера будет принято решение "с уважением отнестись к его осознанному выбору и не предпринимать попыток насильно навязать ему христианское прощение, которого он не просит, и христианскую любовь, которую отвергает".

В письме из екатеринбургского СИЗО-1, опубликованном 21 ноября, Соколовский заверил: "Жалости общественности не ищу - только поддержки. Сила в правде. Лучше покину территорию лагеря в мешке для трупов, чем предам космополитизм, атеизм и либертарианство".

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13.03.2017

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