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Двое десятиклассников 212-й екатеринбургской гимназии "Екатеринбург - Париж" - Макар Улитин и Владимир, фамилию которого "Граням" установить не удалось, - были задержаны за попытку вынести из Храма-на-Крови священнические облачения и исповедальный крест. Об этом сообщает Life.

По информации Ура.Ру, школьники дважды проникали в служебные помещения церкви - во вторник и в среду. Как утверждается, в первый свой визит они бегали по этажам, пускали бумажные самолетики, а также переодевались в облачения клириков и фотографировались. На другой же день подростки попытались вынести облачения и исповедальный крест, хранящийся на алтаре; вместо креста они положили на алтарь гаечный ключ.

Однако охранники задержали гимназистов на выходе и вызвали полицию.

Силовики взяли у задержанных объяснения. Начата проверка. По ее итогам, заверил начальник пресс-службы областного УМВД Валерий Горелых, "будет принято соответствующее решение, а также необходимые меры реагирования профилактического характера как в отношении любопытных подростков, так и их законных представителей, а также учебного заведения".

Улитину и его товарищу по 17 лет. Оба живут в полных семьях в центре Екатеринбурга. В октябре 2012 года Ревда-инфо.Ру сообщала, что на конференции школьников региона Улитин сделал доклад об опытах с жидким азотом.

На ВК-странице Улитина фотографий, сделанных в церкви, нет.

Храм-на-Крови построен на месте Ипатьевского дома, в подвале которого в 1918 году были расстреляны Николай II и его семья. В августе прошлого года видеоблогер Руслан Соколовский снял в Храме-на-Крови антиклерикальный сюжет "Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go - пранк)". За это видео против него открыли дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих. Соколовский несколько месяцев провел в СИЗО, однако по окончании следствия его перевели под домашний арест. За время расследования в деле блогера появился еще почти десяток эпизодов.

В понедельник в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга прошли предварительные слушания по делу Соколовского. Разбирательство по существу начнется 13 марта.

В среде екатеринбургских подростков Соколовский очень популярен. Некоторые старшеклассники приходили на суды о его аресте.