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Также: Право, Регионы, Свобода слова, Интернет, Религия, Запрещенка, Общество, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Руслан Соколовский

новость Соколовский подал жалобу на свой арест в ЕСПЧ

20.02.2017
Руслан Соколовский. Фото: znak.com
Руслан Соколовский. Фото: znak.com
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Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский подал в Европейский суд по правам человека жалобу на свой арест. Как пишут "Ведомости", об этом рассказал адвокат Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы Соколовского в Страсбурге.

По мнению блогера, его арест - явно неадекватная мера по отношению к совершенным им действиям. Заключением под стражу, считает Соколовский, его "наказали" за огласку фактов сотрудничества эксперта Юлии Тагильцевой, готовившей заключение по его делу, с центром по противодействию экстремизму МВД по Свердловской области. Таким образом, уголовное преследование и арест являются нарушением права заявителя на свободу и на выражение своего мнения, считает Гайнутдинов.

По мнению адвоката Соколовского Алексея Бушмакова, единственным доказательством обвинения стало заключение доцента Уральского государственного педагогического университета Юлии Тагильцевой. Есть основания полагать, что она заинтересована в исходе дела, так как сотрудничала с замначальника регионального центра "Э" Артуром Карапетяном, допрошенным по делу в качестве свидетеля, отметил адвокат. В частности, у Тагильцевой и Карпапетяна есть совместные публикации.

Бушмаков обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность расходования бюджетных денег на такую работу эксперта. После этого следователь отозвал ходатайство о продлении домашнего ареста и попросил суд отправить Соколовского в СИЗО, ссылаясь на нарушения режима и новые публикации в аккаунте блогера. Суд эту просьбу удовлетворил.

В минувшую среду прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Соколовского. Дело направлено в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.

В окончательной редакции обвинения 22-летнему Соколовскому инкриминированы девять эпизодов по части 1 статьи 282 (возбуждение религиозной ненависти либо вражды; до пяти лет колонии), семь эпизодов по части 2 статьи 148 (оскорбление чувств верующих в местах отправления культа; до трех лет) и статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации; до четырех лет).

Согласно фабуле дела, в мае 2013 - сентябре 2016 года Соколовский поместил на YouTube девять "экстремистских" видеофайлов, семь из которых также расценены как оскорбляющие чувства верующие. Кроме того, блогеру вменено приобретение и хранение ручки с фотовидеорегистратором, которая, как утверждается, была обнаружена при обыске в его съемной квартире.

Конкретные эпизоды дела в сообщении СКР не перечислены. Достоверно известно, что один из - публикация блогером 11 августа 2016 года сюжета "Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go - пранк)". Именно он послужил поводом для фабрикации дела против Соколовского.

В этом сюжете блогер направился в екатеринбургский Храм-на-Крови и стал там играть в Pokémon Go. Поймав нескольких покемонов и не встретив никакой реакции ни со стороны причта, ни со стороны прихожан, он удалился. На видеокадры, сделанные в церкви, было наложено матерное песнопение, а в финале ролика Соколовский заявил, что "не словил, к сожалению, самого редкого покемона, которого можно было там добыть, - Иисуса". Однако, добавил блогер, "поговаривают, что его вообще не существует".

Известно также, что редакция Ура.Ру подала в полицию донос на видео - "Идеальный православный брак?", опубликованный Соколовским 18 августа.

Из сообщения Бушмакова, сделанного в январе нынешнего года, следовало, что в деле также фигурируют номера выпускавшегося блогером сатирического журнала "Sokolovsky!". Однако в нынешней публикации СКР речь идет исключительно о видеофайлах.

Соколовский был задержан 2 сентября. На другой день судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова арестовала его на два месяца. Однако 8 сентября судья Свердловского облсуда Татьяна Айнсоф перевела блогера под домашний арест в квартиру другого его адвоката, Станислава Ильченко.

Тем не менее через полтора месяца СКР вновь подал в суд ходатайство об отправке Соколовского в СИЗО. Ведомство утверждало, что блогер нарушил режим домашнего ареста, впустив в квартиру девушку, которая пришла поздравить его с днем рождения. Девушка Соколовского проходит свидетелем по его делу.

28 октября судья Кировского райсуда Оксана Хамицевич вновь отправила блогера в СИЗО. 3 ноября судья областного суда Максим Крутько подтвердил это решение. В прошлом месяце арест блогера был продлен до 23 февраля. Однако в понедельник стало известно, что политзека вновь перевели под домашний арест

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Парад держиморд

Александр Скобов, 06.09.2016

Доказывать нашим держимордам, что, мол, "мы не отрицаем решения Нюрнбергского трибунала", - это все равно что доказывать религиозным мракобесам, что "мы же не отрицаем бога". А если отрицаем, что тогда? И вот здесь мы добрались до третьего "резонансного эпизода" последних дней - дела Руслана Соколовского.


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