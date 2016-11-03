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новость Решение об отправке блогера Соколовского в СИЗО подтверждено

03.11.2016
Руслан Соколовский. Фото с личной страницы
Руслан Соколовский. Фото с личной страницы
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Судья Свердловского облсуда Максим Крутько оставил без изменений решение об отправке в СИЗО видеоблогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Об этом "Граням" сообщил один из адвокатов политзека Алексей Бушмаков. Решение об аресте блогера на срок до 23 января 2017 года, вынесенное 28 октября судьей Кировского райсуда Екатеринбурга Оксаной Хамицевич, вступило в законную силу.

Слушания в четверг проходили в закрытом режиме. В карточке дела на сайте суда отмечается, что такое решение принято в соответствии со статьей 241 УПК (гласность). Между тем ни одно из сформулированных в части 2 этой статьи условий, при которых допускается закрытие процесса от публики, к случаю Соколовского, как представляется, неприложимо.

Хамицевич, отправившая блогера в СИЗО, тоже проводила закрытое заседание. Такие действия, как и собственно ужесточение Соколовскому меры пресечения, Бушмаков расценил как месть ЦПЭ за свое заявление в прокуратуру, которое затрагивает сотрудничающего со следствием эксперта Юлию Тагильцеву. Заседания, пояснил адвокат, начали закрывать именно после этого заявления. Тогда же у всех адвокатов блогера взяли подписки о неразглашении данных следствия.

Свое заявление Бушмаков подал 26 октября. Он попросил провести "проверку целевого расходования денежных средств и обоснованности финансирования" исследования Тагильцевой, экспертное заключение которой от 22 августа и стало основанием для возбуждения дела против Соколовского.

Тагильцева - доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Уральского педуниверситета, кандидат филологических наук. Свое исследование она выполнила по запросу начальника областного ЦПЭ Александра Бутакова. Как заметил Бушмаков, заключение Тагильцевой незаконно, необоснованно, а также выполнено с нарушением УПК. В частности, он указал, что эксперт вышла за пределы своей компетенции - являясь филологом, она также отвечала на вопросы, относящиеся к сфере психологии, социологии и религиоведения.

В 2014 году, также заявил Бушмаков, в издательстве Уральского педуниверситета Тагильцева выпустила ряд работ в соавторстве с замначальника областного ЦПЭ Артуром Карапетяном. Работы были выполнены на средства гранта Российского гуманитарного научного фонда.

11 августа Соколовский опубликовал на своем youtube-канале сюжет продолжительностью 2,5 минуты под названием "Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go - пранк)". Он направился в екатеринбургский Храм-на-Крови и стал там играть в Pokémon Go. Поймав нескольких покемонов и не встретив никакой реакции ни со стороны причта, ни со стороны прихожан, блогер удалился.

При этом на видеокадры, сделанные в церкви, было наложено матерное песнопение, а в финале ролика Соколовский заявил, что "не словил, к сожалению, самого редкого покемона, которого можно было там добыть, - Иисуса". Однако, добавил блогер, "поговаривают, что его вообще не существует".

18 августа Соколовский опубликовал еще одно видео - "Идеальный православный брак?", - в котором пародировал рекомендации РПЦ, касающиеся семейной жизни.

Полиция начала проверку по факту публикации обоих сюжетов; при этом донос на видео "Идеальный православный брак" силовикам подало информагентство Ура.Ру. По итогам проверки против Соколовского возбудили дело по двум эпизодам. Один квалифицирован по части 2 статьи 148 (оскорбление чувств верующих в местах отправления культа; до трех лет колонии) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по религиозному признаку; после вступления в силу "закона Яровой" - до пяти лет), второй - только по части 1 статьи 282.

2 сентября Соколовского задержали и на другой день арестовали на два месяца. Однако 8 сентября областной суд перевел блогера под домашний арест.

В ходатайстве об ужесточении Соколовскому меры пресечения, поданном в конце октября, СКР утверждал, что блогер нарушил режим домашнего ареста, впустив в квартиру девушку, которая пришла поздравить его с днем рождения. Девушка политзека проходит свидетелем по его делу.

31 октября в Екатеринбургской епархии РПЦ заявили, что готовы ходатайствовать о смягчении Соколовскому меры пресечения лишь в том случае, если тот публично "попросит прощения у оскорбленных людей и даст какие-то надежды, заверения в том, что его жизнь будет меняться".

Как заметил председатель епархиального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ епископ Евгений (Кульберг), еще после первого ареста Соколовского клирики заявили, что в случае "принципиальной нераскаянности" блогера будет принято решение "с уважением отнестись к его осознанному выбору и не предпринимать попыток насильно навязать ему христианское прощение, которого он не просит, и христианскую любовь, которую отвергает".

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Парад держиморд

Александр Скобов, 06.09.2016

Доказывать нашим держимордам, что, мол, "мы не отрицаем решения Нюрнбергского трибунала", - это все равно что доказывать религиозным мракобесам, что "мы же не отрицаем бога". А если отрицаем, что тогда? И вот здесь мы добрались до третьего "резонансного эпизода" последних дней - дела Руслана Соколовского.


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