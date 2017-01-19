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Против блогера Руслана Соколовского, заключенного в екатеринбургский СИЗО-1 по обвинениям в оскорблении чувств верующих и экстремизме, СКР возбудил новое дело - об использовании ручки с видеокамерой. Об этом "Граням" сообщил адвокат политзека Алексей Бушмаков. Теперь 22-летнему блогеру наряду с ранее предъявленными обвинениями вменена статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), предусматривающая до четырех лет колонии.

Об угрозе возбуждения дела по статье 138.1 сообщалось еще в начале сентября, сразу после первого ареста Соколовского. Как утверждалось, "шпионскую" ручку у блогера обнаружили при обыске. Однако о возбуждении дела стало известно только в четверг, во время прошедших в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга слушаний о продлении политзеку ареста.

Срок содержания Соколовского в СИЗО был продлен еще на месяц - до 23 февраля. Судья проигнорировал возражения адвоката Бушмакова, указавшего, что причастность блогера ко вмененным ему преступлениям в материалах дела не аргументирована.

Юрист также рассказал о результатах исследования, которое выполнила доктор философских наук Евгения Иванова, профессор Уральского университета и председатель экспертного совета по проведению религиоведческих экспертиз при свердловском областном главке Минюста. Проанализировав видеосюжеты и журналы Соколовского, за выпуск которых его преследуют, она обратила внимание, что во всех этих материалах, кроме одного ролика и одного журнала, затрагивается тема религии, однако ни в одном материале нет оскорбительных выпадов или возбуждения религиозной розни.

11 августа Соколовский опубликовал на своем youtube-канале сюжет продолжительностью 2,5 минуты под названием "Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go - пранк)". Он направился в екатеринбургский Храм-на-Крови и стал там играть в Pokémon Go. Поймав нескольких покемонов и не встретив никакой реакции ни со стороны причта, ни со стороны прихожан, блогер удалился.

При этом на видеокадры, сделанные в церкви, было наложено матерное песнопение, а в финале ролика Соколовский заявил, что "не словил, к сожалению, самого редкого покемона, которого можно было там добыть, - Иисуса". Однако, добавил блогер, "поговаривают, что его вообще не существует".

18 августа Соколовский опубликовал еще одно видео - "Идеальный православный брак?", - в котором пародировал рекомендации РПЦ, касающиеся семейной жизни.

Полиция начала проверку по факту публикации обоих сюжетов; донос на видео "Идеальный православный брак" подало информагентство Ура.Ру. По итогам проверки Соколовскому вменили часть 2 статьи 148 (оскорбление чувств верующих в местах отправления культа), предусматривающую до трех лет колонии, и часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по религиозному признаку), санкция которой составляет до пяти лет.

О том, что в деле фигурируют также номера выпускавшегося блогером сатирического журнала "Sokolovsky!", до сих пор, насколько известно, не сообщалось. Вероятно, эти эпизоды были добавлены в дело позднее.

2 сентября Соколовского задержали. На другой день судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова арестовала его на два месяца. Однако 8 сентября судья Свердловского облсуда Татьяна Айнсоф перевел блогера под домашний арест.

Однако через полтора месяца СКР вновь подал в суд ходатайство об отправке Соколовского в СИЗО. Ведомство утверждало, что блогер нарушил режим домашнего ареста, впустив в квартиру девушку, которая пришла поздравить его с днем рождения. Девушка Соколовского проходит свидетелем по его делу.

28 октября судья Кировского райсуда Оксана Хамицевич вновь отправила блогера в СИЗО - на срок до 23 января 2017 года. 3 ноября судья областного суда Максим Крутько подтвердил это решение.

31 октября председатель отдела Екатериинбургской епархии РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ епископ Евгений (Кульберг) заявил, что церковь готова ходатайствовать о смягчении Соколовскому меры пресечения лишь в том случае, если тот публично "попросит прощения у оскорбленных людей и даст какие-то надежды, заверения в том, что его жизнь будет меняться".

Однако в письме сотруднице "Открытой России" Ольге Борисовой, опубликованном ею 21 ноября, Соколовский заметил: "Жалости общественности не ищу - только поддержки. Сила в правде. Лучше покину территорию лагеря в мешке для трупов, чем предам космополитизм, атеизм и либертарианство".

В этом же письме он сообщил, что пишет в СИЗО книгу "в жанре социальной фантастики" и цикл публицистических статей.

23 декабря ассоциация "Агора" сообщила, что Соколовского поставили в СИЗО на два профучета - как экстремиста и как лицо, склонное к суициду. Экстремистом политзека объявили за высказывания, содержавшиеся в его письмах к своей девушке, а лицом, склонным к суициду, - за готовность "покинуть территорию лагеря в мешке для трупов", о которой он сообщил Борисовой.

Тогда же сообщалось, что фсиновцы давят на Соколовского, требуя отказаться от общения с членами ОНК. В частности, из его камеры забрали холодильник, несмотря на то что к Новому году сокамерникам поступило много передач.