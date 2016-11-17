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Администрация СИЗО в Екатеринбурге не передает писем обвиняемому в экстремизме и оскорблении чувств верующих видеоблогеру Руслану Соколовскому. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на проект "Росузник".

С 28 октября, когда Соколовского поместили в СИЗО, на сайт проекта для блогера поступило почти 1000 сообщений. В тот же день корреспонденцию начали пересылать через систему "ФСИН-письмо". Но 31 октября "Росузник" получил ответ, что Соколовский "не числится" в СИЗО Екатеринбурга.

"Уточнив информацию у адвокатов, мы собрали письма, и 1 и 2 ноября повторно отправили 16 огромных писем. Хотя обработка писем должна происходить не более трех дней, только 7 ноября нам пришли автоматические ответы о том, что "вручение письма получателю задерживается в связи со следственными действиями или по причинам, связанным с внутренним распорядком учреждения", - рассказал сотрудник проекта.

14 ноября "ФСИН-письмо" сообщило "Росузнику", что все 16 писем доставлены не были. "Учитывая все факторы у нас вызывает сомнение, что во всех 16 письмах было что-то такое, что не выдерживало цензру, поэтому мы склонны считать, что цензоры в СИЗО намеренно не передают Соколовскому письма, чем нарушают статью 91 УИК и права заключенного", - отметили в "Росузнике".

В пресс-службе управления ФСИН по Свердловской области заявили, что "эта информация не соответсвует действительности". Соколовский не жалуется на условия содержания в изоляторе, подчеркнули в пресс-службе.

11 августа Соколовский опубликовал на своем youtube-канале сюжет продолжительностью 2,5 минуты под названием "Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go - пранк)". Он направился в екатеринбургский Храм-на-Крови и стал там играть в Pokémon Go. Поймав нескольких покемонов и не встретив никакой реакции ни со стороны причта, ни со стороны прихожан, блогер удалился.

При этом на видеокадры, сделанные в церкви, было наложено матерное песнопение, а в финале ролика Соколовский заявил, что "не словил, к сожалению, самого редкого покемона, которого можно было там добыть, - Иисуса". Однако, добавил блогер, "поговаривают, что его вообще не существует".

18 августа Соколовский опубликовал еще одно видео - "Идеальный православный брак?", - в котором пародировал рекомендации РПЦ, касающиеся семейной жизни.

Полиция начала проверку по факту публикации обоих сюжетов; при этом донос на видео "Идеальный православный брак" силовикам подало информагентство Ура.Ру. По итогам проверки против Соколовского возбудили дело по двум эпизодам. Один квалифицирован по части 2 статьи 148 (оскорбление чувств верующих в местах отправления культа; до трех лет колонии) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по религиозному признаку; после вступления в силу "закона Яровой" - до пяти лет), второй - только по части 1 статьи 282.

2 сентября Соколовского задержали и на другой день арестовали на два месяца. Однако 8 сентября областной суд перевел блогера под домашний арест.

28 октября судья Кировского райсуда Екатеринбурга Оксана Хамицевич заменила блогеру домашний арест содержанием под стражей. В ходатайстве об ужесточении Соколовскому меры пресечения, поданном в конце октября, СКР утверждал, что блогер нарушил режим домашнего ареста, впустив в квартиру девушку, которая пришла поздравить его с днем рождения. Девушка политзека проходит свидетелем по его делу.

3 ноября Свердловский облсуд подтвердил это решение.

31 октября в Екатеринбургской епархии РПЦ заявили, что готовы ходатайствовать о смягчении Соколовскому меры пресечения лишь в том случае, если тот публично "попросит прощения у оскорбленных людей и даст какие-то надежды, заверения в том, что его жизнь будет меняться".

Как заметил председатель епархиального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ епископ Евгений (Кульберг), еще после первого ареста Соколовского клирики заявили, что в случае "принципиальной нераскаянности" блогера будет принято решение "с уважением отнестись к его осознанному выбору и не предпринимать попыток насильно навязать ему христианское прощение, которого он не просит, и христианскую любовь, которую отвергает".