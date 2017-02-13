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Также: Политзеки, Право, Регионы, Свобода слова, Интернет, Религия, Запрещенка, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Руслан Соколовский

новость Соколовский переведен под домашний арест по ходатайству следователя

13.02.2017
Руслан Соколовский в суде, 19.01.2017. Фото: znak.com
Руслан Соколовский в суде, 19.01.2017. Фото: znak.com
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Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга перевел видеоблогера Руслана Соколовского, ранее отправленного в СИЗО по делу об оскорблении чувств верующих и экстремизме, под домашний арест. Об этом сообщает Ура.Ру. Отбывать домашний арест блогер будет в квартире одного из своих адвокатов Станислава Ильченко. Именно там он был заключен в сентябре - октябре прошлого года, до отправки в СИЗО.

Как передает "Интерфакс-Урал", домашний арест Соколовскому назначен на срок до 1 марта.

Решение было принято по ходатайству следователя. Чем объясняется это ходатайство, неизвестно. Znak.com обратился за уточнениями в областном главке СКР, однако пресс-секретарь управления Александр Шульга от комментариев отказался.

11 августа 2016 года Соколовский опубликовал на своем youtube-канале сюжет продолжительностью 2,5 минуты под названием "Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go - пранк)". Он направился в екатеринбургский Храм-на-Крови и стал там играть в Pokémon Go. Поймав нескольких покемонов и не встретив никакой реакции ни со стороны причта, ни со стороны прихожан, блогер удалился.

При этом на видеокадры, сделанные в церкви, было наложено матерное песнопение, а в финале ролика Соколовский заявил, что "не словил, к сожалению, самого редкого покемона, которого можно было там добыть, - Иисуса". Однако, добавил блогер, "поговаривают, что его вообще не существует".

18 августа Соколовский опубликовал еще одно видео - "Идеальный православный брак?", - в котором пародировал рекомендации РПЦ, касающиеся семейной жизни.

Полиция начала проверку по факту публикации обоих сюжетов; при этом донос на видео "Идеальный православный брак" подало Ура.Ру. По итогам проверки Соколовскому вменили часть 2 статьи 148 (оскорбление чувств верующих в местах отправления культа), предусматривающую до трех лет колонии, и часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по религиозному признаку), санкция которой составляет до пяти лет.

В деле также фигурируют номера выпускавшегося блогером сатирического журнала "Sokolovsky!". Насколько можно заключить, эти эпизоды были добавлены позднее.

2 сентября Соколовского задержали. На другой день судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова арестовала его на два месяца. Однако 8 сентября судья Свердловского облсуда Татьяна Айнсоф перевел блогера под домашний арест.

Тем не менее через полтора месяца СКР вновь подал в суд ходатайство об отправке Соколовского в СИЗО. Ведомство утверждало, что блогер нарушил режим домашнего ареста, впустив в квартиру девушку, которая пришла поздравить его с днем рождения. Девушка Соколовского проходит свидетелем по его делу.

28 октября судья Кировского райсуда Оксана Хамицевич вновь отправила блогера в СИЗО. 3 ноября судья областного суда Максим Крутько подтвердил это решение. В прошлом месяце арест блогера был продлен до 23 февраля.

Тогда же стало известно, что против 22-летнего Соколовского возбуждено еще одно дело - по статье 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), предусматривающей до четырех лет колонии. Как утверждалось, при обыске в сентябре у блогера была обнаружена ручка с видеокамерой.

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Парад держиморд

Александр Скобов, 06.09.2016

Доказывать нашим держимордам, что, мол, "мы не отрицаем решения Нюрнбергского трибунала", - это все равно что доказывать религиозным мракобесам, что "мы же не отрицаем бога". А если отрицаем, что тогда? И вот здесь мы добрались до третьего "резонансного эпизода" последних дней - дела Руслана Соколовского.


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