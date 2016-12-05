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Также: Тюрьма, Политзеки, Право, Регионы, Полиция, Свобода слова, Интернет, Религия, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Руслан Соколовский

новость "Мемориал" признал политзаключенным видеоблогера Соколовского

05.12.2016
Руслан Соколовский. Фото с личной страницы
Руслан Соколовский. Фото с личной страницы
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Правозащитный центр "Мемориал" признал екатеринбургского видеоблогера Руслана Соколовского политическим заключенным. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"Правозащитный центр "Мемориал" согласен с оценкой Информационно-аналитического центра "Сова", эксперты которого считают, что действия Соколовского не подпадают под статью 282 УК: опубликованные им ролики содержат сквернословие в адрес христиан и мусульман, однако в них нет никаких опасных призывов", - говорится в сообщении.

При этом правозащитники считают, что высказывания Соколовского "безусловно, заслуживают осуждения". Однако такие действия должны быть предметом исключительно административного наказания, поскольку они не представляет серьезной опасности для общества, отмечается в пресс-релизе.

Неуместно в деле Соколовского и применение части 2 статьи 148 УК, поскольку ни один из посетителей храма от действий блогера не пострадал, а предметам культа не было нанесено никакого ущерба, отметили в "Мемориале".

11 августа Соколовский опубликовал на своем youtube-канале сюжет продолжительностью 2,5 минуты под названием "Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go - пранк)". Он направился в екатеринбургский Храм-на-Крови и стал там играть в Pokémon Go. Поймав нескольких покемонов и не встретив никакой реакции ни со стороны причта, ни со стороны прихожан, блогер удалился.

При этом на видеокадры, сделанные в церкви, было наложено матерное песнопение, а в финале ролика Соколовский заявил, что "не словил, к сожалению, самого редкого покемона, которого можно было там добыть, - Иисуса". Однако, добавил блогер, "поговаривают, что его вообще не существует".

18 августа Соколовский опубликовал еще одно видео - "Идеальный православный брак?", - в котором пародировал рекомендации РПЦ, касающиеся семейной жизни.

Полиция начала проверку по факту публикации обоих сюжетов; при этом донос на видео "Идеальный православный брак" силовикам подало информагентство Ура.Ру. По итогам проверки против Соколовского возбудили дело по двум эпизодам. Один квалифицирован по части 2 статьи 148 (оскорбление чувств верующих в местах отправления культа; до трех лет колонии) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по религиозному признаку; после вступления в силу "закона Яровой" - до пяти лет), второй - только по части 1 статьи 282.

2 сентября Соколовского задержали и на другой день арестовали на два месяца. Однако 8 сентября областной суд перевел блогера под домашний арест.

28 октября судья Кировского райсуда Екатеринбурга Оксана Хамицевич заменила блогеру домашний арест содержанием под стражей. В ходатайстве об ужесточении Соколовскому меры пресечения, поданном в конце октября, СКР утверждал, что блогер нарушил режим домашнего ареста, впустив в квартиру девушку, которая пришла поздравить его с днем рождения. Девушка политзека проходит свидетелем по его делу.

3 ноября Свердловский облсуд подтвердил это решение.

31 октября в Екатеринбургской епархии РПЦ заявили, что готовы ходатайствовать о смягчении Соколовскому меры пресечения лишь в том случае, если тот публично "попросит прощения у оскорбленных людей и даст какие-то надежды, заверения в том, что его жизнь будет меняться".

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Парад держиморд

Александр Скобов, 06.09.2016

Доказывать нашим держимордам, что, мол, "мы не отрицаем решения Нюрнбергского трибунала", - это все равно что доказывать религиозным мракобесам, что "мы же не отрицаем бога". А если отрицаем, что тогда? И вот здесь мы добрались до третьего "резонансного эпизода" последних дней - дела Руслана Соколовского.


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