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Судья Московского окружного военного суда Юрий Житников по ходатайству обвинения исключил из дела видеозапись, свидетельствующую, что кадыровец Заур Дадаев не убивал сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Речь идет о файле с камеры видеонаблюдения из подъезда дома по адресу Веерная ул., 3, где в последние дни перед убийством Немцова жили Дадаев, еще один подсудимый Анзор Губашев, а также погибший при задержании Беслан Шаванов. Дадаев считается исполнителем преступления, а Губашев и Шаванов - его непосредственными пособниками. Прокуроры утверждали, что в записи продолжительностью 84 часа, отснятой 27 февраля - 2 марта 2015 года, имеются технические дефекты, делающие ее недопустимым доказательством. Во-первых, пояснили обвинители, в файле отсутствует тайминг, а во-вторых, "скачет изображение и пропадают люди".

В действительности, отмечает корреспондент "Граней", запись технически вполне пригодна, перерывов в ней нет, а время конкретных событий точно вычисляется. В одну из квартир подъезда, где произошел бытовой конфликт, приезжали полиция и скорая помощь. Это зафиксировано на видео, а сведения о времени приезда полиции и скорой в деле имеются.

Как следует из этой записи, в момент убийства Немцова - 27 февраля в 23:31 - Дадаев находился дома. Камера зафиксировала, что он заходит в подъезд в 16:45. Далее человек в куртке Дадаева, которого видно только со спины, выходит из подъезда лишь в 0:40 следующего дня, то есть через час с лишним после гибели политика. Обвиняемого сопровождает Руслан Мухудинов, которого обвинение называет заказчиком убийства. Позже, примерно в 2 часа ночи 28-го числа, Дадаев, которого видно уже в лицо, вновь заходит в подъезд в компании неких людей.

Никого похожего на Дадаева, кто бы покидал подъезд с 16:45 до 0:40, камера не зафиксировала.

На заседании 11 января, после того как прокуроры потребовали исключить запись из дела, защита заявила протест. Адвокаты указали, что ни Житников, ни присяжные, ни стороны процесса не имеют знаний, позволяющих оценить техническое состояние файла, а потому для оценки пригодности записи требуется привлечь специалистов.

В итоге Житников удалил присяжных из зала, чтобы в отсутствие заседателей ознакомиться с фрагментами записи и решить, нужно ли обращаться к экспертам. Сам Дадаев просил отложить просмотр, ссылаясь на то, что на слушаниях в среду отсутствовал его Марк Каверзин, однако судья этот довод проигнорировал.

В ходе просмотра обвинение настаивало, что, поскольку в 0:40 человека в куртке Дадаева видно лишь со спины, невозможно сказать с уверенностью, что из подъезда выходил именно подсудимый. Кроме того, в материалах дела есть показания, в которых кадыровец называл другое время своих перемещений.

Защита возразила, что Дадаев ориентировался по времени намазов, а поскольку зимой и летом они проводятся в разное время, то он просто перепутал. Кроме того, заметил адвокат, данные биллинга показывают, что со своих личных мобильников в 20-21 час 27 февраля Дадаев звонил не из центра, где погиб Немцов, а как раз с Веерной улицы, расположенной в Матвеевском на западе Москвы.

После этого Житников отложил слушания, а 12 января вынес решение об исключении видео из дела. Он сослался на протокол выемки записи, в котором утверждалось, что камера была на профилактике и периодически отключалась, а также на отсутствие тайминга. Полицейские и врачи скорой, на вызове которых в суд настаивала защита, продолжил судья, были допрошены на следствии и сказали, что кавказцев в подъезде не видели. Данные же биллинга, по словам Житникова, существенного значения не имеют.

После оглашения постановления на слушания явился адвокат Каверзин. Дадаев встретил его словами "Пока вас не было, нам срок дали!"

Слушания по существу дела об убийстве Немцова открылись 3 октября 2016 года. Обвинение поддерживают гражданские прокуроры Мария Семененко и Алексей Львович, а также военный прокурор по фамилии Богданов. Семененко была обвинителем в процессе об убийстве Анны Политковской и на суде над лидером БОРН Ильей Горячевым. Львович поддерживал обвинение, в частности, в московском процессе "Хизб ут-тахрир" 2014 года.

На скамье подсудимых пять человек. Помимо Дадаева и Анзора Губашева это младший брат последнего Шадид Губашев, бывший сотрудник чеченской милиции Тамерлан Эскерханов, а также Хамзат Бахаев. Каждому из них инкриминированы пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу - смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру - пожизненный срок). Никто из подсудимых вину не признает.

Уголовное преследование погибшего Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Материалы в отношении Мухудинова, которого обвинение называет заказчиком и организатором убийства, а также "иных неустановленных лиц" выделено в отдельное производство.