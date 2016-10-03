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Также: Право, Террор, Криминал, Чечня, Регионы, Акции протеста, Партии, Общество, Происшествия, Война, Россия, Политика | Персоны: Борис Немцов

новость Обвиняемые по делу об убийстве Немцова отказались признать вину

03.10.2016
Мария Рябикова в пикете у МОВС. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Мария Рябикова в пикете у МОВС. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Обвиняемые в убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова на слушаниях по существу дела, открывшихся в понедельник, отказались признать вину. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из Московского окружного военного суда.

Процесс ведет судья Юрий Житников. Дело слушается с участием присяжных. Обвинение поддерживают гражданские прокуроры Мария Семененко и Алексей Львович, а также военный прокурор по фамилии Богданов. Семененко была обвинителем в процессе об убийстве Анны Политковской и на суде над лидером БОРН Ильей Горячевым. Львович поддерживал обвинение, в частности, в московском процессе "Хизб ут-тахрир" 2014 года.

После оглашения обвинительного заключения как основной фигурант дела - кадыровец Заур Дадаев, - так и его предполагаемые пособники братья Анзор и Шадид Губашевы заявили, что к преступлению не причастны. "Я не следил за Немцовым, - заметил Шадид Губашев. - Все время работал в Московской области". Он добавил, что еще одного фигуранта дела - бывшего сотрудника чеченской милиции Тамерлана Эскерханова - впервые увидел уже после задержания. Признательные показания на следствии, подчеркнул Шадид Губашев, были получены у него под пытками.

Эскерханов, в свою очередь, назвал обвинение ложью и при этом заявил, что оно ему не понятно и он просит объяснить дело "деревенским чеченским языком". Этот фигурант требовал переводчика и на следствии. В действительности, однако, он очень хорошо говорит по-русски.

Пятый обвиняемый, Хамзат Бахаев, также заявил, что к убийству не причастен.

Допросы свидетелей в понедельник было решено не проводить. Судья Житников намеревался изучать протоколы осмотра места преступления, трупа Немцова и гильз, однако адвокаты подсудимых попросили время для ознакомления с этими документами. Следующее заседание назначено на 10 утра вторника, 4 октября.

Перед началом слушаний перед зданием суда прошли одиночные пикеты либеральной оппозиции. Протестующие держали плакаты "Где организаторы и заказчики убийства Немцова?" и "Кадырова на допрос, дело на доследование".

Каждому из обвиняемых инкриминированы пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений - смертная казнь.

Уголовное преследование еще одного фигуранта - Беслана Шаванова, погибшего в марте 2015 года при задержании в Грозном, - прекращено в связи с его смертью, то есть по нереабилитирующему основанию.

В отдельное производство выделено дело против кадыровца Руслана Мухудинова, которого обвинение называет заказчиком и организатором убийства, а также "иных неустановленных лиц".

Как утверждается, в конце сентября 2014 года Мухудинов и "иные лица" предложили пятерым обвиняемым и Шаванову убить Немцова, пообещав за это не меньше 15 миллионов рублей. Те приняли предложение. Дадаев и Шаванов, так же как и Мухудинов, служили в кадыровском батальоне внутренних войск "Север".

27 февраля 2015 года примерно в 23:31 Дадаев, следуя за Немцовым и его подругой Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту в российской столице, не менее шести раз выстрелил в политика. Четыре ранения оказались смертельными. Немцов погиб на месте.

Непосредственными пособниками Дадаева во время убийства обвинение называет Анзора Губашева и Шаванова. Как утверждается, все трое сразу после убийства Немцова скрылись, а прочие фигуранты дела, так же как Мухудинов и "иные лица", помогали Дадаеву, Анзору Губашеву и Шаванову "скрываться от правоохранительных органов, способствовали их скорейшему выезду за пределы московского региона".

Между тем адвокаты родственников Немцова, проходящих по делу потерпевшими, с самого начала следствия скептически оценивали его выводы. В частности, они с недоверием воспринимали утверждение, что Мухудинов является заказчиком преступления. По словам юристов, он быть максимум организатором, и то низшего уровня. Также адвокаты безуспешно требовали привлечь к уголовной ответственности кадыровца Руслана Геремеева, у которого Мухудинов работал водителем.

В свою очередь, обвиняемые отказывались от первоначальных показаний, ссылаясь на пытки, которым их подвергли после задержания. Они заявляли, что Немцова застрелил покойный Шаванов, а самих их втянули в преступление обманом, не объяснив, что речь идет об убийстве.

Дадаев и Эскерханов в разное время направили в ЕСПЧ жалобы на пытки и саботаж их расследования.
Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
03.10.2016

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