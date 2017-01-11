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новость Алибек Делимханов явился на суд по делу об убийстве Бориса Немцова

11.01.2017
Алибек Делимханов. Фото: chechnyatoday.com
Алибек Делимханов. Фото: chechnyatoday.com
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Бывший командир батальона "Север" Алибек Делимханов явился на суд по делу об убийстве Бориса Немцова. Как передает "Медиазона", он успел ответить на вопрос судьи, сказав, что живет в чеченском селе Джалка и в настоящее время является слушателем академии Генштаба.

Судья разъяснил Делимханову его права и ответственность при даче показаний. После этого Делимханов подошел расписаться и что-то сказал судье. Затем судья попросил приставов увести свидетеля в специальную комнату, так как тот якобы плохо себя чувствует и у него поднялась температура.

Позже стало известно, что Делимханову вручили повестку с вызовом в суд на следующую неделю.

Алибек Делимханов - родной брат депутата Госдумы Адама Делимханова, известного своей близостью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он носит звание Героя России. В мае 2015 года Делимханов пошел на повышение и был назначен заместителем командира 46-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск.

Под командованием Делимханова служил обвиняемый Заур Дадаев. Адвокаты семьи Немцова считают Делимханова одним из ключевых фигурантов дела - его подпись стояла на командировочных удостоверениях Дадаева и замкомандира батальона "Север" Руслан Геремеев. Эти удостоверения были найдены во время обыска в квартире на Веерной улице.

По мнению адвоката Вадима Прохорова, именно Руслан Геремеев был настоящим организатором покушения на Немцова. Между тем, следствие считает организатором преступления водителя Геремеева Руслана Мухудинова.

Также в среду пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что расследование подобных дел "может тянуться годами". При этом, по его словам, президент исходит из того, что каждое преступление, которое является вызовом всему обществу, должно рано или поздно быть раскрыто. "И исполнители, и те, кто за ними могли стоять, должны быть привлечены к ответственности и наказаны соответствующим образом", - добавил представитель Кремля.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в начале октября 2016 года. По делу об убийстве Бориса Немцова на скамье подсудимых находятся пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
11.01.2017
в блоге Блоги
7
Дмитрий Борко 29.11.2016
в блоге Дурицкую "заслушали" заочно
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Убийственная неприкосновенность

Илья Мильштейн, 02.12.2016

Ибо суд вне политики, оттого и в деле об убийстве Бориса Немцова, равно и в других подобных делах, презумпция абсолютной невиновности и неприкосновенности распространяется на всякого, кто причастен к высшей власти. Потому самые вспыльчивые из причастных и не могут удержаться. Велик, понимаете ли, соблазн лишний раз убедиться в своем могуществе.
Обвиняемые по делу об убийстве Немцова. Кадр видео

Зачитанное и дыры

Дмитрий Борко, 02.12.2016

На процессе по делу об убийстве Бориса Немцова обвинение завершило представление доказательств. Главная гордость следствия - данные о телефонах, которые использовали убийцы. Что на сегодняшний день известно о причастности к делу каждого из фигурантов? Как быть с очевидными дырами в деле? Предварительные итоги процесса подводит Дмитрий Борко.

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Уборщица не замела следы

Дарья Костромина, 24.11.2016

В суде по делу об убийстве Бориса Немцова важные показания дала домработница Зарина Исоева. Она убиралась в двух квартирах на Веерной, где жили обвиняемые. Платил ей замкомандира батальона "Север" Руслан Геремеев. Незадолго до убийства он пригрозил "сломать ноги" Исоевой за любопытство. Дарья Костромина восстанавливает хронологию по показаниям свидетелей и кадрам с видеокамер.


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