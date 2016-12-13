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Также: Право, Мир, Россия, Террор, Чечня, Общество, Политика, Происшествия, Война | Персоны: Борис Немцов

новость Геремеев и его племянник не пришли в суд по делу Немцова

13.12.2016
Руслан Геремеев. Кадр оперативной съемки
Руслан Геремеев. Кадр оперативной съемки
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статья Статья

Убийственная неприкосновенность

Ибо суд вне политики, оттого и в деле об убийстве Бориса Немцова, равно и в других подобных делах, презумпция абсолютной невиновности и неприкосновенности распространяется на всякого, кто причастен к высшей власти. Потому самые вспыльчивые из причастных и не могут удержаться. Велик, понимаете ли, соблазн лишний раз убедиться в своем могуществе.

Илья Мильштейн
02.12.2016

Бывший замкомандира батальона "Север" Руслан Геремеев и его племянник Артур не явились в Московский окружной военный суд на допрос по делу об убийстве Бориса Немцова. Как передает РБК, в суд также не явился бывший командир войсковой части №4156 Алибек Делимханов.

Вызвать Геремеевых и Делимханова на допрос суд постановил 6 декабря, удовлетворив ходатайство адвоката потерпевших Ольги Михайловой. По словам судьи Юрия Житникова, всем троим были направлены телеграммы. При этом судья отметил, что следователи не установили местонахождения Геремеевых.

Поиски Геремеева, пишет РБК, велись в течение нескольких недель после покушения на Немцова. Просьба установить, где он находится, и доставить его в Следственный комитет, содержалась в поручении от 16 марта 2015 года, которое сотрудники СКР дали управлению ФСБ по Чечне. Такое же поручение от 18 мая 2015 года получил начальник оперативно-разыскного управления 2-й службы ФСБ.

В деле также есть повестка о вызове Геремеева на допрос. 31 октября следователи поручили ОРУ ФСБ вручить ее фигуранту дела.

Однако это требование выполнено не было: оперативники ФСБ лишь однажды выехали по месту проживания Геремеева и позднее написали в отчете, что "дверь в домовладение никто не открыл".

Племянник Геремеева Артур согласно выписке из Росреестра был владельцем квартиры в доме №46 по улице Веерная, в которой проживали обвиняемые в Москве. Он также попал в объективы камер видеонаблюдения, установленных в домах №3 и 46 по Веерной улице.

Алибека Делимханова адвокаты семьи Немцова также считают одним из ключевых фигурантов дела - его подпись стояла на командировочных удостоверениях Руслана Геремеева и предполагаемого киллера Заура Дадаева. Эти удостоверения были найдены во время обыска в квартире на Веерной улице.

По мнению адвоката Вадима Прохорова, именно Руслан Геремеев был настоящим организатором покушения на Немцова. Между тем, следствие считает организатором преступления водителя Геремеева Руслана Мухудинова.

В июле источник "Росбалта" сообщил, что Геремеев и Мухудинов находятся в Чечне. Мухудинов, рассказал собеседник агентства, несколько раз выезжал за пределы региона, в частности в Объединенные Арабские Эмираты, но теперь вернулся домой, где старается не появляться в общественных местах.

Геремеев, по словам другого источника агентства, напротив, занимается в Чечне "общественными делами".

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в начале октября 2016 года. По делу об убийстве Бориса Немцова на скамье подсудимых находятся пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
13.12.2016
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Обвиняемые по делу об убийстве Немцова. Кадр видео

Зачитанное и дыры

Дмитрий Борко, 02.12.2016

На процессе по делу об убийстве Бориса Немцова обвинение завершило представление доказательств. Главная гордость следствия - данные о телефонах, которые использовали убийцы. Что на сегодняшний день известно о причастности к делу каждого из фигурантов? Как быть с очевидными дырами в деле? Предварительные итоги процесса подводит Дмитрий Борко.

Руслан Геремеев и Тамерлан Эскерханов в гостинице "Украина" за день до убийства. Кадр оперативной съемки

Уборщица не замела следы

Дарья Костромина, 24.11.2016

В суде по делу об убийстве Бориса Немцова важные показания дала домработница Зарина Исоева. Она убиралась в двух квартирах на Веерной, где жили обвиняемые. Платил ей замкомандира батальона "Север" Руслан Геремеев. Незадолго до убийства он пригрозил "сломать ноги" Исоевой за любопытство. Дарья Костромина восстанавливает хронологию по показаниям свидетелей и кадрам с видеокамер.


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