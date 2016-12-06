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новость Братьев Геремеевых вызвали на допрос по делу об убийстве Немцова

06.12.2016
Руслан Геремеев. Кадр оперативной съемки
Руслан Геремеев. Кадр оперативной съемки
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статья Статья

Убийственная неприкосновенность

Ибо суд вне политики, оттого и в деле об убийстве Бориса Немцова, равно и в других подобных делах, презумпция абсолютной невиновности и неприкосновенности распространяется на всякого, кто причастен к высшей власти. Потому самые вспыльчивые из причастных и не могут удержаться. Велик, понимаете ли, соблазн лишний раз убедиться в своем могуществе.

Илья Мильштейн
02.12.2016

Московский окружной военный суд удовлетворил ходатайство защиты и вызвал на допрос замкомандира батальона "Север" Руслана Геремеева и его брата Артура по делу об убийстве Бориса Немцова. Как передает корреспондент "Граней", ходатайство было заявлено адвокатом Ольгой Михайловой, подчеркнувшей, что Руслан Геремеев проходил службу вместе с предполагаемым исполнителем убийства Зауром Дадаевым.

Прокурор Мария Семененко ходатайство поддержала. Также она не стала возражать против просьб адвокатов вызвать в суд командира батальона "Север" Алибека Делимханова, депутата Госдумы Адама Делимханова, сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева и главу республики Рамзана Кадырова.

Суд в итоге согласился вызвать лишь Алибека Делимханова, сочтя, что для привлечения прочих заявленных в ходатайстве "нет оснований".

По мнению адвоката Вадима Прохорова, именно Руслан Геремеев был настоящим организатором покушения на Немцова. Между тем, следствие считает организатором преступления водителя Геремеева Руслана Мухудинова.

По данным источника РБК, знакомого с ходом расследования, в июле 2015 года следователи подготовили проект о заочном обвинении Геремеева и Мухудинова. Однако документ не утвердил председатель СКР Александр Бастрыкин, сочтя, что для этого не хватает доказательств. Так же он поступил и в сентябре. Заочное обвинение было предъявлено только Мухудинову. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Официально до этого времени ни Руслан, ни Артур Геремеевы не имеют никакого процессуального статуса в деле, однако их фамилии постоянно встречаются в материалах расследования.

В июле источник "Росбалта" сообщил, что Геремеев и Мухудинов находятся в Чечне. Мухудинов, рассказал собеседник агентства, несколько раз выезжал за пределы региона, в частности в Объединенные Арабские Эмираты, но теперь вернулся домой, где старается не появляться в общественных местах.

Геремеев, по словам другого источника агентства, напротив, занимается в Чечне "общественными делами".

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в начале октября 2016 года. По делу об убийстве Бориса Немцова на скамье подсудимых находятсяпять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

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06.12.2016
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Обвиняемые по делу об убийстве Немцова. Кадр видео

Зачитанное и дыры

Дмитрий Борко, 02.12.2016

На процессе по делу об убийстве Бориса Немцова обвинение завершило представление доказательств. Главная гордость следствия - данные о телефонах, которые использовали убийцы. Что на сегодняшний день известно о причастности к делу каждого из фигурантов? Как быть с очевидными дырами в деле? Предварительные итоги процесса подводит Дмитрий Борко.

Руслан Геремеев и Тамерлан Эскерханов в гостинице "Украина" за день до убийства. Кадр оперативной съемки

Уборщица не замела следы

Дарья Костромина, 24.11.2016

В суде по делу об убийстве Бориса Немцова важные показания дала домработница Зарина Исоева. Она убиралась в двух квартирах на Веерной, где жили обвиняемые. Платил ей замкомандира батальона "Север" Руслан Геремеев. Незадолго до убийства он пригрозил "сломать ноги" Исоевой за любопытство. Дарья Костромина восстанавливает хронологию по показаниям свидетелей и кадрам с видеокамер.


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