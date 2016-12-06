Реклама

Московский окружной военный суд удовлетворил ходатайство защиты и вызвал на допрос замкомандира батальона "Север" Руслана Геремеева и его брата Артура по делу об убийстве Бориса Немцова. Как передает корреспондент "Граней", ходатайство было заявлено адвокатом Ольгой Михайловой, подчеркнувшей, что Руслан Геремеев проходил службу вместе с предполагаемым исполнителем убийства Зауром Дадаевым.

Прокурор Мария Семененко ходатайство поддержала. Также она не стала возражать против просьб адвокатов вызвать в суд командира батальона "Север" Алибека Делимханова, депутата Госдумы Адама Делимханова, сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева и главу республики Рамзана Кадырова.

Суд в итоге согласился вызвать лишь Алибека Делимханова, сочтя, что для привлечения прочих заявленных в ходатайстве "нет оснований".

По мнению адвоката Вадима Прохорова, именно Руслан Геремеев был настоящим организатором покушения на Немцова. Между тем, следствие считает организатором преступления водителя Геремеева Руслана Мухудинова.

По данным источника РБК, знакомого с ходом расследования, в июле 2015 года следователи подготовили проект о заочном обвинении Геремеева и Мухудинова. Однако документ не утвердил председатель СКР Александр Бастрыкин, сочтя, что для этого не хватает доказательств. Так же он поступил и в сентябре. Заочное обвинение было предъявлено только Мухудинову. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Официально до этого времени ни Руслан, ни Артур Геремеевы не имеют никакого процессуального статуса в деле, однако их фамилии постоянно встречаются в материалах расследования.

В июле источник "Росбалта" сообщил, что Геремеев и Мухудинов находятся в Чечне. Мухудинов, рассказал собеседник агентства, несколько раз выезжал за пределы региона, в частности в Объединенные Арабские Эмираты, но теперь вернулся домой, где старается не появляться в общественных местах.

Геремеев, по словам другого источника агентства, напротив, занимается в Чечне "общественными делами".

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в начале октября 2016 года. По делу об убийстве Бориса Немцова на скамье подсудимых находятсяпять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.