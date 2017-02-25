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новость Непробиваемые пробы

WADA: Недостаток доказательств в докладе Макларена объясняется уничтожением проб
25.02.2017
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
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Недостаточное количество доказательств в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объясняется уничтожением многих допинг-проб российских спортсменов. Об этом сообщает портал Insidethegames со ссылкой на заявление WADA.

"К сожалению, многие образцы были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией, а это значит, что их невозможно перепроверить, - говорится в заявлении. - Макларен делал дополнительные запросы к российским властям, но они остались без ответа. В отношении некоторых спортсменов из доклада Макларена просто не может быть доказательств. Антидопинговое сообщество должно ясно осознавать, что оно может и что не может получить, исходя из доклада".

9 декабря канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта. После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи.

31 декабря в новогоднем обращении глава МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет примет дополнительные меры по борьбе с допингом после изучения доклада Макларена. Бах назвал выводы этого документа "шокирующими". По словам главы МОК , в 2016 году возникла угроза олимпийскому движению, и МОК намерен противостоять этой угрозе. "Наиболее актуктуальная угроза изложена в шокирующем доклада Макларена относительно допинга и допинговых манипуляций в России. Эти данные нанесли урон репутации и целостности спорта. Мы создали две комиссии, которые занимаются этим вопросом. Они дадут всем сторонам шанс быть услышанными, после чего МОК примет решение о дальнейших мерах и санкциях", - заявил глава МОК.

В МОК проверят все 254 образца мочи, взятые у российских спортсменов в Сочи, а также все пробы с лондонской Олимпиады 2012 года, заверил Бах. "Эти дополнительные меры только справедливы для авторитета Олимпийских игр и для душевного спокойствия спортсменов", - отметил глава МОК.

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25.02.2017

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