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новость Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российских лыжников

21.02.2017
Здание CAS в Лозанне. Фото: tas-cas.org
Здание CAS в Лозанне. Фото: tas-cas.org
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение об отстранении от соревнований российских лыжников Александра Легкова, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой, Максима Вылегжанина и Евгения Белова. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Таким образом, эти спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдет с 22 февраля по 5 марта в финском городе Лахти.

7 февраля Международная федерация лыжного спорта отклонила апелляцию на временное отстранение от соревнований Петухова, Шаповаловой, Вылегжанина, а также Юлии Ивановой. До этого аналогичное решение было принято в отношении Легкова и Белова. У отстраненных спортсменов оставалось право обжаловать решение FIS в Спортивном арбитражном суде.

9 декабря независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи.

22 декабря допинговая комиссии FIS после изучения доклада Макларена отстранила Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Иванову и Шаповалову. Решение было принято единогласно. На время дисквалификации спортсмены не могут принимать участие в любых соревнованиях, как национальных, так и международных. В Сочи Легков стал чемпионом, Вылегжанин - серебряным призером.

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21.02.2017

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