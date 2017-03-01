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США должны найти в мире новых друзей и наладить сотрудничество с различными странами в тех сферах, где их интересы совпадают. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем первом выступление перед Конгрессом "О положении страны", сообщает CNN.

"Америка хочет найти новых друзей и установления новых партнерских отношений, где совпадают интересы. Мы хотим гармонии и стабильности, а не войны и конфликтов, - сказал президент. - Америка сегодня дружит с бывшими врагами. Некоторые из наших ближайших союзников несколько десятилетий назад воевали на противоположной стороне в мировых войнах. Эта история должна дать нам веру в возможность улучшить мир".

США и дальше будут полностью поддерживать НАТО - союз, "родившийся в двух мировых войнах и победивший фашизм и коммунизм", подчеркнул Трамп. "Мы должны быть активными участниками мировой политики, и мы поддерживаем НАТО. Но наши партнёры должны выполнять свои финансовые обязательства. И я хочу сказать, что деньги пошли", - отметил президент.

По мнению президента, США должны изменить структуру иммиграции, ограничивая въезд неквалифицированной рабочей силы и привлекая высококвалифицированных специалистов. Трамп также анонсировал начало строительства стены на границе с Мексикой.

Важнейшими задачами своей администрации Трамп считает обеспечение безопасности страны, борьбу с преступностью и создание новых рабочих мест.

В выступлении Трампа Россия не упоминалась. В связи с этим конгрессмен-демократ Стивен Бешир заявил, что президент недооценивает угрозу национальной безопасности США, исходящую от России. "Президент игнорирует то, что Россия не является нашим другом и угрожает нашей национальной безопасности", - сказал Бешир.

22 февраля представитель Белого Дома Шон Спайсер заявил, что Трамп намерен заключить с Россией сделку в сфере борьбы с терроризмом и "Исламским государством", а также в вопросах развития экономики. "Он ясно дал понять, что если он сможет заключить с Россией сделку, такую как пытались заключить последние несколько администраций, он сделает это. Если не сможет, не сделает. Но он намерен попробовать. Он постарается, и его успехи как бизнесмена и переговорщика говорят о том, что это у него получится", - сказал Спайсер.

"Он понимает, что если он сможет найти общий язык в сфере борьбы с "Исламским государством", в сфере развития экономики, в которой у нас есть общие интересы - то он так и сделает. Именно в этом направлении мы и продолжим работать с Россией", - отметил чиновник.