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Президент США Дональд Трамп обвинил сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма в постоянных "попытках начать Третью мировую войну". "Совместное заявление бывшего кандидата в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно - они до обидного слабы в вопросах иммиграции", - написал Трамп в своем твиттере.

"Этим двум сенаторам следует сосредоточить свою энергию на ИГ, нелегальной иммиграции и защите границ вместо того, чтобы вечно искать способ начать Третью мировую войну", - написал президент США.

Ранее Маккейн и Грэм раскритиковали миграционные указы Трампа. В опубликованном ими заявлении они выразили опасения, что распоряжения президента скорее обострят террористическую угрозу, нежели укрепят безопасность США. Они же представили в Конгрессе законопроект о полномасштабных санкциях против России, поднимающий их с президентского на законодательный уровень.

В минувшую пятницу Трамп подписал указ, согласно которому прием Соединенными Штатами беженцев из Сирии прекращается на неопределенный срок, а еще из шести стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана - на 120 дней. Кроме того, граждане шести последних стран смогут пребывать в США не более 90 суток. Такая мера, заявил Трамп, позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов".

Ограничения затрагивают в частности и обладателей грин-карты - постоянного вида на жительство в США.

По данным Министерства внутренней безопасности страны, указ непосредственно затронул 375 человек, из которых 109 на момент подписания указа уже вылетели в США, а еще 173 не были допущены на борт перед вылетом.

Политики-демократы резко осудили указ Трампа. В частности, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен назвала его "предательством американских ценностей".

Тысячи ведущих американских ученых, в том числе 11 лауреатов Нобелевской премии, выступили с обращением против ограничения приема беженцев. Накануне подписания указа они также назвали его противоречащим базовым ценностям США.

В аэропортах ряда городов страны, в том числе Нью-Йорка, Чикаго и Далласа, прошли демонстрации протеста против указа Трампа.

Между тем в субботу в Нью-Йорке федеральный судья Энн Доннелли приостановила действие указа Трампа. Решение было принято по иску Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), поданному в интересах двух иракцев, задержанных днем раньше в аэропорту Кеннеди. Доннелли разрешила въезд в страну тем 109 мигрантам, которые уже сели в самолет до подписания указа.

Между тем решение вопросов о выдаче, невыдаче и аннулировании виз тем, кто на момент подписания Трампом указа еще не попал на борт самолета, относится к компетенции исполнительной власти.

В ответ на указ Трампа премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что его страна радушно примет всех, кто спасается от преследований, террора и войны, вне зависимости от вероисповедания беженцев. "Разнообразие - наша сила", - подчеркнул он.