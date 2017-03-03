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новость В сраженьях изувечен

Во время боев за Пальмиру тяжело ранен российский генерал
03.03.2017
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
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Во время боев за Пальмиру начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин потерял обе ноги и глаз при подрыве на мине. Об этом сообщает INFOX.ru со ссылкой на источники в Минобороны

Инцидент произошел около недели назад, сообщили в штабе Западного военного округа. "Первую помощь ему оказали в госпитале на базе Хмеймим, а когда состояние стало ухудшаться, перевезли в Москву", - рассказал представитель штаба.

Ранение генерала подтвердили в госпитале им. Бурденко, куда Милюхин был доставлен в среду спецрейсом. "Он находится в 56-м отделении, в реанимации, врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние. Другие детали мы не имеем права сообщать", - сказали изданию в приемном отделении.

Милюхин стал первым российским генералом, получившим тяжелые ранения в Сирии.

Милюхин находится в прямом подчинении у генерал-полковника Андрея Картаполова, который командует группировкой российских войск в Сирии. Милюхин отвечал за разработку боевых операций и контролировал их выполнение.

На сегодня достоверно известно примерно о 30 российских военных, погибших с 30 сентября 2015 года, когда Москва открыто вмешалась в сирийскую войну. Между тем известно, что помимо граждан, официально состоящих на службе в российской армии, в Сирии воюют и наемники, причем им, по данным СМИ, предоставляются те же льготы, что и кадровым военным. В начале августа число погибших в Сирии российских наемников оценивалось в 500-600 человек.

В четверг правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации завершили операцию по повторному взятию Пальмиры. Первый раз боевики "Исламского государства" оставили город в марте прошлого года. Однако 11 декабря 2016 года боевики ИГ вновь захватили Пальмиру. Исламисты совершили молниеносный бросок, после того как взяли под свой контроль старинную крепость на западной окраине города, построенную на вершине холма, на стратегической высоте. Войска Башара Асада отошли к югу от города.

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03.03.2017

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