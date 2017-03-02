О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Mideast/m.259196.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.259196.html
Также: Ближний Восток, Россия, Война, Культура, Мир, Политика

новость Сирийские правительственные войска вновь взяли Пальмиру

02.03.2017
Пальмира. Фото: Википедия
Пальмира. Фото: Википедия
Реклама

Правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Кроме того, сирийская армия установила полный контроль над стратегическими высотами Джебель-эт-Тар, господствующими над городом.

В середине мая 2015 года боевики террористической организации "Исламское государство" в первый раз установили контроль над Пальмирой, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они причинили масштабные разрушения древним храмам, памятникам и гробницам.

27 марта 2016 года сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации полностью очистили Пальмиру от исламистов. 5 мая в античном амфитеатре Пальмиры состоялся концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

11 декабря 2016 года боевики ИГ вновь захватили Пальмиру . Исламисты совершили молниеносный бросок, после того как взяли под свой контроль старинную крепость на западной окраине города, построенную на вершине холма, на стратегической высоте. Войска Башара Асада отошли к югу от города.

По данным Минобороны, в наступлении на Пальмиру участвовали до 4 тысяч исламистов. Как говорилось в сообщении, ИГ перебросило крупные силы из района Ракки, где "активные боевые действия против террористов группировками, подконтрольными США и международной коалиции, на этой неделе были приостановлены", а также из окрестностей Дейр-эз-Зора. Из местности близ Дейр-эз-Зора прибыла и бронетехника ИГ, утверждали российские военные.

16 декабря 2016 года Путин назвал захват Пальмиры "чисто символическим вопросом". "С военно-политической точки зрения освобождение Алеппо более важно, чем ситуация в Пальмире", - заявил президент. Он добавил, что "нынешняя ситуация в Пальмире стала результатом несогласованных действий между всеми сторонами, задействованными в урегулировании сирийского кризиса".

20 января стало известно боевики ИГ разрушили в Пальмире фасад Римского театра и тетрапилон. Разрушения на территории объекта, занесенного в список наследия ЮНЕСКО, были подтверждены спутниковыми фотографиями. Исторические памятники были разрушены в период с 26 декабря по 10 января.

Оставить комментарий Обсудить
02.03.2017

новость Новости по теме
14.02.2017 Минобороны заказало 20 тысяч медалей для участников операции в Сирии →
13.02.2017 Минобороны: ИГ намерено разрушить Пальмиру перед отступлением →
20.01.2017 Боевики ИГ взорвали часть римского амфитеатра в Пальмире →
16.12.2016 Путин назвал захват Пальмиры "чисто символическим вопросом" →
14.12.2016 Асад: Атака на Пальмиру стала ответом на продвижение правительственных войск в Алеппо →
12.12.2016 Тело российского офицера, убитого в Пальмире, обменяли на шестерых боевиков ИГ →
12.12.2016 Экс-глава Генштаба: Причина захвата Пальмиры - длительные гуманитарные паузы →
11.12.2016 ИГ вновь захватило Пальмиру →
11.12.2016 Россия ведет интенсивные бомбардировки Пальмиры →
17.05.2016 Россия строит военную базу внутри охранной зоны в Пальмире →
11.05.2016 В Сирии погиб российский сержант Антон Ерыгин →
05.05.2016 В сирийской Пальмире прошел концерт оркестра Мариинского театра →
12.04.2016 Сирийские власти предложили компании Тимченко участвовать в восстановлении Пальмиры →
02.04.2016 В Пальмире обнаружено массовое захоронение жертв ИГ →
27.03.2016 Войска Асада полностью овладели Пальмирой →
24.03.2016 Возле сирийской Пальмиры при выполнении боевого задания погиб российский офицер →
24.03.2016 Сирийские правительственные войска вошли в Пальмиру →
03.11.2015 Российская авиация нанесла удары по историческим объектам в Пальмире →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
24324
Play own
Россияне о Сирии
28628
Play own
Христос против покемонов
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость ФБК о дворцах Медведева
Обложка доклада ФБК. Фото: dimon.navalny.com
статья Ксения Чернега и ее друзья
Николай Митрохин. Фото из личного архива
в блоге Донбасс - добыча Путина
59
статья Шмон под нооскопом
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Марш против оккупации Крыма: ВИДЕО
На марше против оккупации Крыма, Киев. Фото Ирины Берлянд
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
новость Министру юстиции США грозит отставка
Джефф Сешнс. Фото: Wikipedia
новость Ле Пен лишили иммунитета
Марин Ле Пен
в блоге Искусство и осел
383
новость Захват украинских предприятий
Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Фото: dan-news.info
новость Со Sputnik разорвали контракты
Логотип Sputnik
новость "Шариатский патруль" в Москве
Ислам Исмаилов (справа) делает внушение выпивающему рабочему. Кадр видео с youtube-канала "Алиф ТВ"
новость Проделки гимназистов в церкви
Макар Улитин. Фото с личной ВК-страницы
новость МК спасает Лебедева
Вячеслав Лебедев. Фото: vsrf.ru
новость Панов и Захтей: в СИЗО до лета
Андрей Захтей в суде, 02.03.2017. Фото с ФБ-страницы Оксаны Захтей
новость Связи Трампа с Москвой изучат
Конгресс США. Фото: house.gov
в блоге Служба во спасение
383
новость Бастрыкин: Вороненков пошел на низость
Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru
новость Безработных заставят платить
Сейгей Рябухин. Фото: council.gov.ru
статья Вселенская смазь Трампа
Владимир Абаринов