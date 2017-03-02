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Правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Кроме того, сирийская армия установила полный контроль над стратегическими высотами Джебель-эт-Тар, господствующими над городом.

В середине мая 2015 года боевики террористической организации "Исламское государство" в первый раз установили контроль над Пальмирой, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они причинили масштабные разрушения древним храмам, памятникам и гробницам.

27 марта 2016 года сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации полностью очистили Пальмиру от исламистов. 5 мая в античном амфитеатре Пальмиры состоялся концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

11 декабря 2016 года боевики ИГ вновь захватили Пальмиру . Исламисты совершили молниеносный бросок, после того как взяли под свой контроль старинную крепость на западной окраине города, построенную на вершине холма, на стратегической высоте. Войска Башара Асада отошли к югу от города.

По данным Минобороны, в наступлении на Пальмиру участвовали до 4 тысяч исламистов. Как говорилось в сообщении, ИГ перебросило крупные силы из района Ракки, где "активные боевые действия против террористов группировками, подконтрольными США и международной коалиции, на этой неделе были приостановлены", а также из окрестностей Дейр-эз-Зора. Из местности близ Дейр-эз-Зора прибыла и бронетехника ИГ, утверждали российские военные.

16 декабря 2016 года Путин назвал захват Пальмиры "чисто символическим вопросом". "С военно-политической точки зрения освобождение Алеппо более важно, чем ситуация в Пальмире", - заявил президент. Он добавил, что "нынешняя ситуация в Пальмире стала результатом несогласованных действий между всеми сторонами, задействованными в урегулировании сирийского кризиса".

20 января стало известно боевики ИГ разрушили в Пальмире фасад Римского театра и тетрапилон. Разрушения на территории объекта, занесенного в список наследия ЮНЕСКО, были подтверждены спутниковыми фотографиями. Исторические памятники были разрушены в период с 26 декабря по 10 января.