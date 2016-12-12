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Известный командир боевиков-наемников Дмитрий Уткин (Вагнер) был среди гостей Владимира Путина на кремлевском приеме, организованном 9 декабря по случаю "дня героев отечества". Об этом сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой на репортаж Первого канала. Журналисты издания заметили Вагнера на одном из кадров репортажа.

Сведения о личности Вагнера до сих пор разнятся. Ранее та же Фонтанка.Ру передавала, что настоящее имя боевика - Николай Уткин, а не Дмитрий. Между тем один из авторов "Граней" сообщал, что Вагнер - настоящая фамилия, а зовут командира наемников Евгением.

Так или иначе, сейчас Фонтанка.Ру приводит довольно подробные сведения об Уткине-Вагнере. Как утверждается, ранее он был командиром 700-го отдельного отряда 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ. В 2013 году Уткин вышел в отставку. Был боевиком российской частной военной компании Moran Security Group, а также зарегистрированной в Гонконге ЧВК "Славянский корпус". Как наемник "Славянского корпуса" в том же 2013-м воевал в Сирии.

Собственную ЧВК, пишет Фонтанка.Ру, Вагнер основал в 2014 году. До осени 2015-го его боевики участвовали в агрессии на Восточной Украине, а затем были переброшены в Сирию. Как сообщается, в марте нынешнего года ЧВК Вагнера "предположительно" играла решающую роль в захвате позднеантичного города Пальмира у боевиков "Исламского государства". Издание также передает, что многие наемники Вагнера награждены российскими орденами и медалями.

Также, продолжает Фонтанка.Ру, на приеме у Путина побывал заместитель Вагнера - 54-летний Андрей Трошев. В прошлом Трошев был артиллеристом-десантником, участвовал в афганской войне. В дальнейшем жил в Петербурге, служил в ОМОНе и СОБРе. Весной 2014-го ушел на пенсию с должности командира СОБРа УМВД по Северо-Западному федеральному округу в звании полковника полиции. С июня нынешнего года возглавляет петербургскую региональную Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов.

На пиджаке Трошева, отмечает издание, среди других наград видна золотая звезда Героя России. При этом на момент выхода в отставку со службы в СОБРе он этого звания не имел. Как предполагает Фонтанка.Ру, награду Трошев получил за участие в захвате Пальмиры.

В открытом доступе, также говорится в публикации, указов Путина о награждении Уткина и Трошева нет.

В 2015-2016 годах Вагнера и его заместителя видели в поездках с сотрудниками службы безопасности олигарха Евгения Пригожина, которого называют личным поваром Путина. Как предполагается, Уткин и Трошин работали на структуры группы компаний "Конкорд", контролируемой олигархом.

По информации Фонтанки.Ру, появление командиров наемников на приеме в Кремле - первый для ЧВК Вагнера "выход в свет". До сих пор Кремль не комментировал информацию о Вагнере, участии его наемников в войнах на стороне России и их награждении государственными наградами.

Частные военные компании российским законодательством запрещены.