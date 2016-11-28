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Венгерские спецслужбы установили, что российские дипломаты и люди в российской военной форме участвовали в тренировках членов неонацистской организации "Венгерский национальный фронт" (Magyar Nemzeti Arcvonal, MNA). Об этом сообщает Financial Times.

Венгерские журналисты получили доступ к переписке лидеров MNA. Из их писем следует, что организация получали финансовую помощь от России.

Как сообщили изданию источники в венгерских спецслужбах, официальному Будапешту было известно об этих связях. Однако власти предпочитали не поднимать вопрос из опасений, что Россия откажется от совместных с Венгрией экономических проектов, в частности, от поставок газа и строительства двух реакторов на атомной станции в городе Пакше.

Бывший премьер-министр Ференц Дюрчань утверждает, что в Венгрии безнаказанно работают сотни российских шпионов, превращая Будапешт в "Малую Москву".

Тема помощи венгерским нацистам со стороны России всплыла после ареста одного из лидеров MNA Иштвана Дьоркоша по обвинению в распространении человеконенавистнической идеологии. При задержании он забаррикадировался в своем доме и начал отстреливаться, в результате чего был убит полицейский. Дьоркош открыто называл себя нацистом и восхищался основателем и лидером венгерской партии "Скрещенные стрелы" Ференцем Салаши, казненном в 1946 году. Во время Второй мировой войны Салаши был союзником Гитлера, а в 1944 году установил в Венгрии нацистскую диктатуру.

В связи с публикацией в FT министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что дождется полного отчета о возможной причастности России к финансированию MNA роли России и подаст жалобу, если информация подтвердится.

Между тем в российском посольстве в Будапеште назвали "глупостью" сообщения о контактах российских дипломатов с MNA. "Всякую глупость комментировать не хочется, - заявил советник-посланник российской дипмиссии в Венгрии Валерий Ляхов. - Эта инсинуация появилась в одном из интернет порталов пару недель назад и была растиражирована некогда солидной Financial Times".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно выступает за улучшение отношений с Россией. В марте главы МИД Венгрии и Италии выступили против автоматического продления и расширения антироссийских санкций. "Вопрос должен решаться на самом высоком уровне. Решение не может быть принято автоматически", - заявил тогда Сиярто.

В мае прошлого года вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Россия финансирует европейскую радикальную оппозицию. Поддерживая ее, а также "используя коррупцию и олигархов", российские власти, по словам Байдена, рассчитывают дестабилизировать ситуацию в странах-союзниках США. Кроме того, вице-президент США сообщил, что российские власти под руководством президента Путина используют "гибридную войну", чтобы расширить свое влияние в Европе за пределы Украины.

В январе The Telegraph сообщал, что Конгресс США поручил директору Национальной разведки Джеймсу Клапперу расследовать деятельность агентов влияния Кремля в странах Евросоюза. В частности, спецслужбы должны составить детальный обзор случаев подпольного финансирования российскими структурами европейских партий и общественных организаций за последние 10 лет. Источники издания не уточнили, о каких именно партиях и организациях может идти речь. При этом они предположили, что расследование коснется в первую очередь ультраправых и националистических групп. Наибольшую обеспокоенность в США вызывает российская активность во Франции, Нидерландах, Венгрии, Чехии и Австрии.