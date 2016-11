В январе The Telegraph сообщал, что Конгресс США поручил директору Национальной разведки Джеймсу Клапперу расследовать деятельность агентов влияния Кремля в странах Евросоюза. В частности, спецслужбы должны составить детальный обзор случаев подпольного финансирования российскими структурами европейских партий и общественных организаций за последние 10 лет. Источники издания не уточнили, о каких именно партиях и организациях может идти речь. При этом они предположили, что расследование коснется в первую очередь ультраправых и националистических групп. Наибольшую обеспокоенность в США вызывает российская активность во Франции, Нидерландах, Венгрии, Чехии и Австрии.

Между тем в российском посольстве в Будапеште назвали "глупостью" сообщения о контактах российских дипломатов с MNA. "Всякую глупость комментировать не хочется, - заявил советник-посланник российской дипмиссии в Венгрии Валерий Ляхов. - Эта инсинуация появилась в одном из интернет порталов пару недель назад и была растиражирована некогда солидной Financial Times".

Венгерские спецслужбы установили, что российские дипломаты и люди в российской военной форме участвовали в тренировках членов неонацистской организации "Венгерский национальный фронт" (Magyar Nemzeti Arcvonal, MNA). Об этом сообщает Financial Times.