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Официальная позиция Москвы по поводу революции 1956 года в Венгрии не менялась. Об этом заявил российский посол Владимир Сергеев во время визита в МИД этой страны, сообщает РИА "Новости".

Венгерская сторона выразила свою позицию по поводу высказываний в российских СМИ. "Посол, естественно, принял информацию и подтвердил, что официальная позиция Российской Федерации была изложена, как известно, в 92-м году и в 2006 году российскими руководителями, и с тех пор она не претерпела никаких изменений", - сообщила пресс-секретарь дипмиссии Ирина Звонова. -Стороны согласились в том, что данный вопрос - это, конечно, удел историков. Посол сказал, что в нашей стране журналисты и ученые, безусловно, имеют право на собственное мнение, на собственную позицию".

Пресс-сектетарь отметила, что ни ноты, ни протестов не дипломату не заявляли. "Венгерская сторона обратила внимание на то, что это не было вызовом посла в МИД, а приглашением на беседу", - сказала Звонова. В 1992 году президент России Борис Ельцин осудил действия СССР, который ввел войска в Венгрию для подавления восстания. В 2006 году Владимир Путин подтвердил оценку своего предшественника. "Мы не забываем 56-го года. Я уверен, что мы в состоянии развивать отношения таким образом, чтобы этого больше никогда не повторилось", - сказал президент.

Накануне МИД Венгрии пригласил Сергеева для объяснений пренебрежительных отзывов российских официальных пропагандистов о революции 1956 года. В министерстве подчеркнули, что не потерпят, чтобы кто бы то ни было "издевательски отзывался о революции и ее героях". Между тем, говорилосчь в заявлении МИДа, российская пропаганда охарактеризовала венгерское восстание 1956-го как "погром" и первую в череде "цветных революций", а также заявила, что за выступлением стоял Вашингтон.

В нынешнем году Венгрия отмечает 60-летнюю годовщину революции 1956 года. 23 октября - день начала восстания - празднуется в стране как День нации.

Юбилею революции был посвящен в частности сюжет в "Вестях недели" Дмитрия Киселева на "России-1". Пропагандист заявил, что продемонстрированное гражданами Венгрии желание перемен в советском блоке "было подхвачено западными разведками, которые уже в те времена отрабатывали технологию превращения изначально мирного протеста в кровавый хаос". "Быть может, именно тогда в Венгрии это и была первая в дружественных нам странах цветная революция?" - добавил Киселев.

В ходе советской интервенции, предпринятой для подавления революции в Венгрии, погибли около 2,5 тысячи граждан страны. Еще 200 тысяч были вынуждены эмигрировать. Интервенты потеряли убитыми около 700 военных.