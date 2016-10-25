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Статья ТЕЛЕПРОПАГАНДА. ОКТЯБРЬ 2016. ЧАСТЬ ВТОРАЯ Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и итоговой программы Дмитрия Киселева. Хронику ведет Николай Руденский.

МИД Венгрии вызвал посла России в Будапеште Владимира Сергеева в связи с пренебрежительными отзывами российской официальной пропагандисты о венгерской революции 1956 года. Об этом сообщает AP.

В министерстве подчеркнули, что не потерпят, чтобы кто бы то ни было "издевательски отзывался о революции и ее героях".

Между тем, говорится в заявлении МИДа, российская пропаганда охарактеризовала венгерское восстание 1956-го как "погром" и первую в череде цветных революций, а также заявила, что за выступлением стоял Вашингтон.

Как отмечается, на реакции правительства настаивала оппозиционная партия "Другая политика возможна!" (LMP).

В нынешнем году Венгрия отмечает 60-летнюю годовщину революции 1956 года. 23 октября - день начала восстания - празднуется в стране как День нации.

Юбилею революции был посвящен в частности сюжет в "Вестях недели" Дмитрия Киселева на "России-1". Пропагандист заявил, что продемонстрированное гражданами Венгрии желание перемен в советском блоке "было подхвачено западными разведками, которые уже в те времена отрабатывали технологию превращения изначально мирного протеста в кровавый хаос". "Быть может, именно тогда в Венгрии это и была первая в дружественных нам странах цветная революция?" - добавил Киселев.

В ходе советской интервенции, предпринятой для подавления революции в Венгрии, погибли около 2,5 тысячи граждан страны. Еще 200 тысяч были вынуждены эмигрировать. Интервенты потеряли убитыми около 700 военных.