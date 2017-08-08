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Судья российского Железнодорожного райсуда Симферополя Марина Колоцей оштрафовала 77-летнего крымскотатарского активиста Сервера Караметова на 10 тысяч рублей за одиночный пикет. Как сообщил в Фейсбуке адвокат Эдем Семедляев, Караметова признали виновным по статье 20.2 (нарушение правил проведения публичных мероприятий). Активист стоял около здания верховного суда аннексированного полуострова с плакатом в поддержку фигурантов "дела 26 февраля".

На Караметова был составлен еще один протокол по статье 19.3 КоАП России (неповиновение полиции). Его рассмотрение отложили на среду. Семедляев не уточнил, отпустили Караметова или повезли ночевать в полицию.

Как сообщили "Крым.Реалии", на процессе защитник Караметова указал на расхождения в копиях административного протокола, имеющейся у защиты и предоставленной полицией суду. Адвокат Эмиль Курбединов уточнил, что в переданной судье копии уже после составления была дописана информация о новых обстоятельствах дела. Капитан полиции, составлявшая протокол, объяснила эти неточности жарой. Кроме того, сотрудница полиции на суде не смогла сказать, где именно стоял Караметов. Также один из свидетелей заявил, что его не предупреждали об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Кроме того, он не подписывал протокол, составленный на Караметова. Другой свидетель оказался внештатным работником полиции, во время задержания Караметова находился далеко и не смог точно описать происходившее.

Защитник Караметова попросил суд вынести определение о подлоге протокола и исключить документ из дела, однако ему было отказано. Тогда адвокат заявил Колоцей отвод в связи с нарушением права на защиту, который судья также отклонила.

Как сообщил представитель Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, во время заседания Караметову стало плохо и активисты вызывали ему скорую помощь.

По словам Курбединова, Караметов страдает нарушением координации движений. "Он может только рывками двигать руками и телом! Теперь этот факт хотят преподнести как неповиновение?! Что вырывался. Он воды в стакан еле смог налить себе", - написал юрист. В мае "Украинская правда" писала, что Караметов болен синдромом Паркинсона.

После задержания полицейские отказывались передавать Караметову лекарства. Он должен их принимать три раза в день. Кроме того, в суде активисту не позволили сходить в туалет.

Караметов был задержан, когда стоял около суда с плакатом "Путин и Аксенов! Наши дети не террористы! Хватит обвинять крымских татар!". Кроме того, на плакате упоминался основной фигурант "дела 26 февраля", зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

18 мая, в день памяти жертв сталинской депортации крымских татар, Караметов был задержан во время проведения одиночного пикета на центральной площади Симферополя. Тогда с активиста взяли объяснения и отпустили его без составления протокола.