Реклама

Прокурор Анастасия Супряга на прениях в верховном суде аннексированного Крыма потребовала восемь лет общего режима для зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза по "делу 26 февраля". Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

По словам Супряги, хотя события, рассматриваемые в деле, происходили еще при украинской власти, после аннексии полуострова российские законы приобрели обратную силу "по отношению к преступлениям более раннего периода для защиты прав и интересов граждан".

Во время прений между Супрягой и Чийгозом произошла перепалка. Политзек заметил прокурору, что она говорит быстро и невнятно. "Нельзя же себя так по-свински вести", - ответила Супряга. Затем по ее просьбе суд прервал заседание.

Поддержать Чийгоза на слушания пришли около 50 крымскотатарских активистов, в том числе запред Меджлиса Ильми Умеров, который сам находится под судом.

26 февраля 2014 года протесты майдановцев, преимущественно крымских татар, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного "референдума". Годом позже оккупационные власти начали фабриковать дело о массовых беспорядках. Поводом стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

В январе 2015 года Чийгоз стал первым арестованным по делу. Ему вменена часть 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Вину политзек категорически отрицает.

Прокурор заявила, что вина Чийгоза подтверждается показаниями главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных народов администрации Заура Смирнова, главы прокремлевской Региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова, сенаторов от полуострова Ольги Ковитиди и Сергея Цекова, спикера российского Госсовета Крыма Владимира Константинова, а также троих тайных свидетелей. Показания защиты, по мнению гособвинителя, не опровергают остальные доказательства.

Кроме того, Супряга упомянула об имеющихся в материалах дела видеофайлах, на которых якобы видно, как Чийгоз выстраивает людей перед зданием крымской Рады.

Кроме Чийгоза в деле были еще семь фигурантов: Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Талят Юнусов, Али Асанов, Эскендер Небиев, Мустафа Дегерменджи и Арсен Юнусов. Им инкриминировали часть 2 статьи 212 кодекса (участие в массовых беспорядках), предусматривающую срок от 3 до 8 лет.

Небиев и Талят Юнусов пошли на сделку с прокуратурой, и их материалы были выделены в отдельные производства. В разное время в конце 2015 года оба получили условные сроки.

Основное "дело 26 февраля" начало рассматриваться в верховном суде Крыма в декабре 2015 года, однако полтора месяца спустя, в феврале 2016-го, его вернули в прокуратуру.

Летом прошлого года, после повторного поступления в суд, дело разделили - материалы в отношении Чийгоза были выделены в отдельное производство. Слушания по делу зампреда Меджлиса продолжаются с августа 2016 года.

Слушания по делу остальных пяти фигурантов идут с осени в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя; процесс ведет судья Сергей Деменок. В начале апреля последние двое обвиняемых, до того момента удерживавшиеся в СИЗО, - Асанов и Дегерменджи - были переведены под домашний арест.

В марте 2017 года Чийгоз подал ходатайства о восстановлении сроков апелляции на приговоры Небиеву и Таляту Юнусову. Политзек указал, что дела этих фигурантов были рассмотрены без участия как его самого, так и его адвокатов, а с приговорами обоим он ознакомился лишь 27 февраля, через год с лишним после вынесения. При этом в приговорах Небиеву и Таляту Юнусову в качестве установленных судом был указан ряд фактов, непосредственно затрагивающих Чийгоза, а поскольку дела рассматривались в особом порядке, эти факты в процессах доказаны не были.

21 мая было принято решение по апелляции на приговор Таляту Юнусову. Коллегия верховного суда аннексированного Крыма (судья-докладчик - Андрей Палий) исключила из текста указания на Чийгоза как на организатора "массовых беспорядков".