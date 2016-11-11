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Если бы не трагедия нескольких невинных людей, задержание которых стало поводом для очередного бодрого рапорта ФСБ о "крымских диверсантах", вся эта история выглядела бы скверным анекдотом. Демонстрация в ходе этого задержания "визитки" Дмитрия Яроша с большими буквами "Правый сектор" под фамилией - апофеоз этого скверного анекдота. Хотелось бы рассказать доблестным сотрудникам ФСБ, готовившим эту инсценировку, что народный депутат Украины Дмитрий Ярош уже год не руководит организацией "Правый сектор" и вообще покинул ее ряды. И если бы его визитка существовала на самом деле, то наличие таковой у ее обладателя было бы лучшим алиби - хорош диверсант, давно утративший всякие связи с политической реальностью страны, на которую работает!

Но и это еще не все. Визитку Дмитрия Яроша боец невидимого фронта демонстрировал зрителям на фоне удивительного объявления "работа для евреев", отпечатанного на принтере и снабженного украинским - судя по цифрам - номером телефона. Объявление было аккуратно прикреплено к шкафу в квартире задержанного. Получалось, что страшный украинский диверсант, сподвижник националиста Дмитрия Яроша, русофоб и антисемит, каждый день названивает в некий вербовочный центр, интересуясь, не появилась ли работа для евреев. А чтобы не забыть поинтересоваться, прикрепил объявление на самом видном месте - в обнародованном ФСБ видеоматериале никаких других объявлений о поиске работы просто нет.

Конечно же, на самом деле сочетание столь странных документов в одном кадре не отражает интересов "крымского диверсанта". Зато оно отражает интересы российских спецслужб. В квартиру, избранную для постановки скверного спектакля, принесли домашние заготовки, демонстрирующие все фобии Лубянки. "Визитки Яроша" есть теперь, кажется, в каждом местном управлении ФСБ, а в Крыму должно их быть больше всего - для демонстрации злокозненных черно-красных человечков, от которых вежливые зеленые человечки и товарищ Путин спасли Крым зимой 2014 года.

А объявление о работе для евреев было с хихиканьем отпечатано на принтере местных чекистов и прикреплено в нужном месте, чтобы обязательно попало в камеру. Потому что для каждого настоящего чекиста еврей - это тот самый незримый враг, который и устроил русским людям все их несчастья. И понятно, что любой хохол-диверсант, желающий взорвать стратегические объекты в "городе русской славы", на самом деле работает даже не на СБУ, а на евреев и их президента Вальцмана, которого только враги России называют Порошенко. И настолько горит желанием отчитаться о пакостях, которые он сделал русским людям, что прикрепил их телефонный номер на видное место. Посмотрите, люди добрые! Это все работа для евреев. И для Яроша.

Да, это тупо. Но кто сказал, что мы имеем дело с умными людьми? Одна из главных проблем, с которой мы ежедневно сталкиваемся, пытаясь просчитать алгоритм действий российских силовиков и их хозяев, от Путина и Бортникова до последнего севастопольского "опера", -это их непроходимая тупость и косность. Именно поэтому их действия так непросто просчитать. Как говаривал Мюллер в блестящем исполнении тоже не самого русского человека Леонида Броневого, труднее всего работать с непрофессионалами.

Короче говоря, это работа не для евреев.