О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.256568.html
Также: Политзеки, Грани Украины, Украина, Право, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Мустафа Джемилев, Мария Томак, Эмир-Усеин Куку, Ахтем Чийгоз

статья Борьба за существование

Мария Томак, 14.11.2016
Реклама
статья Статья

Где наши пропадали

Похищения и убийства - в оккупированном Крыму практикуются чеченские методы. Репрессии против крымских татар и украинских патриотов стали рутиной. Девять убитых, 15 пропавших без вести. О них молчат российские СМИ. В Киеве активисты пикетируют российское посольство с требованием расследовать крымские преступления. Видеорепортаж.

28.09.2016
465
Вера Лаврешина 03.08.2016
в блоге "Дались вам эти мусульмане"

87569

Поток новостей из оккупированного Крыма о новых арестах, обысках, "диверсантах" и "террористах" не иссякает. Как известно, 9 ноября ФСБ якобы обнаружила уже вторую за последние несколько месяцев "украинскую диверсионную группу" со всеми положенными атрибутами, включая визитку Яроша, запас оружия и деревянную булаву. Предыдущая волна арестов в Крыму прокатилась по крымскотатарскому сообществу: пятеро крымских татар были задержаны по подозрению в причастности к организации "Хизб ут-тахрир", признанной в России террористической.

Всего задержано и осуждено по соответствующим обвинениям на сегодняшний день 19 человек. Это уже четвертое дело крымских мусульман - симферопольское. Более ранние - севастопольское, ялтинское и бахчисарайское (по месту жительства задержанных). Фигурантам первого дела уже вынесен приговор, и в ближайшее время Военная коллегия Верховного суда РФ рассмотрит поданную защитой апелляцию. Тем временем на март 2017-го представители подозреваемых прогнозируют рассмотрение второго дела по существу.

В симферопольском деле адвокат Эмиль Курбединов представляет интересы 41-летнего Теймура Абдуллаева, отца четверых детей, которому ФСБ инкриминирует организаторскую функцию. Подзащитные Эмиля есть в каждом из четырех дел "Хизб ут-тахрир". Он участвует и в делах подозреваемых в "публичных призывах к сепаратизму" журналиста Николая Семены, замглавы Меджлиса Ильми Умерова и члена Меджлиса Сулеймана Кадырова, а также представляет интересы еще одного из лидеров Меджлиса, Ахтема Чийгоза, в "деле 26 февраля". Неудивительно, что Курбединов столкнулся с давлением со стороны "компетентных органов".

С момента июльской беседы "Граней" с Курбединовым число его подзащитных возросло, а вот на свободу не вышел никто. Беседу ведет Мария Томак, координатор Медийной инициативы за права человека.

- Эмиль, недавно вы написали у себя в фейсбуке, что на вас и других адвокатов оказывалось давление после выступления в Вене на площадке ОБСЕ. Если можете раскрыть подробности - о каком именно давлении идет речь? В связи с чем оно совершается и на кого?

- Мне поступило несколько звонков от чиновников не самого низкого ранга. Они требовали, чтобы я и Эдем Семедляев (крымский адвокат, также участвующий в ряде политических дел. - Ред.) покинули адвокатскую коллегию. Риторика была такова: если тебя арестуют и возбудят против тебя уголовное дело, то это скажется и на других адвокатах, входящих в коллегию. Подобные звонки получил и председатель коллегии, которому жаловались на нашу активность.

Параллельно идет давление на наше окружение, на тех, кто даже косвенно с нами связан. Например, на людей, которые сдают нам офис. Вокруг нас пытаются создать вакуум, чтобы от нас как от чумных шарахались.

Думаю, это первый шаг. Если им удастся нас заклеймить и изолировать, второй шаг уже будет пожестче.

- Я правильно понимаю, что давление на вас связано не столько в с адвокатской деятельностью, сколько с тем, что вы распространяете на международных площадках информацию о реальной ситуации в Крыму? Судя по всему, именно это заставляет их нервничать...

- Да, мне было сказано буквально следующее: ты слишком много ездишь и слишком много говоришь.

- Если давление будет усиливаться, каковы будут ваши действия?

- Мы будем предавать огласке эти факты и называть имена.

- Давлению подвергаются также члены семей политзаключенных и активистов. Первой ласточкой был сын Эмира-Усеина Куку, сейчас появилась информация о слежке за детьми активистов, которые принимают участие в объединении "Крымская Солидарность" (инициатива, объединяющая семьи политзаключенных в Крыму. - Ред.).

- Такие факты действительно есть. Некоторую информацию по этому поводу мы еще проверяем, потому комментировать в деталях не могу. Но могу сказать, что практикуются также другие виды давления. Например, попытки финансово обесточить семьи: подсылают людей, которые обещают "решить вопрос" за определенную сумму. В общем, работа ведется по всем направлениям.

- Тем не менее "Крымская солидарность" продолжает работать, действовать публично, а не подпольно. Хотя это небезопасно. Вы считаете, публичность может вас защитить?

- Да, безусловно, публичность - это один из инструментов защиты. Что касается деятельности "Крымской солидарности", то думаю, что в ближайшее время эта площадка даже начнет выступать с заявлениями.

Более того, мы консолидируемся с другими подобными площадками. В частности, с дагестанским общественным движением "Сердце матери", имеющим огромный опыт в этом плане (речь идет об инициативе, объединяющей семьи жертв похищений и внесудебных казней в Дагестане. - Ред.). Надеемся привлечь и других, доказывая тем самым всем на постсоветском пространстве, особенно на территории России, что демонстрировать свою гражданскую позицию можно и нужно.

Некоторые, когда видят, как крымские татары не только приходят на места обысков, но и снимают действия силовиков на видео, бывают шокированы. Они уже заняли настолько глухую оборону, что забыли, что это можно делать. А мы им об этом напоминаем.

- То есть получается, что население оккупированной территории пока более свободное, чем люди, живущие в стране-оккупанте.

- Они из нас не вытравили и, думаю, не вытравят гражданскую позицию и свободу действий. Мы всегда будем говорить то, что думаем, и делать то, что считаем правильным, чтобы защитить себя и свои семьи. Они, наверное, рассчитывали, что это быстро погаснет, но я, наоборот, вижу, что народ все больше консолидируется и осваивает инструменты мирной борьбы - с мирными собраниями, освещением происходящих событий. У нас это было и есть, а у них на протяжении предыдущих как минимум лет десяти это вытравливали.

- Семьи недавно задержанных в симферопольское районе крымских татар уже присоединились к "Крымской солидарности"?

- Да, и им уже оказывается помощь, ведь среди них есть семьи, которые находятся в довольно затруднительном материальном положении.

- Честно говоря, я ожидала худшего сразу после вступления в силу запрета Меджлиса. Но пока, к счастью, массовых преследований в связи с этим решением нет. Стоит ли ожидать такой волны? Или функция запрета состояла исключительно в устрашении, а не массовых посадках?

- Раз запрет есть и Меджлис признан экстремистской организацией, значит, будут и дела.

Важно отметить, что этим законом Меджлис в сущности поставили вровень с "Хизб ут-тахрир". Только сроки дают разные: в одном случае - 5 лет, во втором - 15-20. Но что касается самого подхода к преследованию, то он идентичен: если у тебя найдут книжку о Меджлисе, какие-то программы Меджлиса, фото с Мустафой Джемилевым, видеоролики - это все будет считаться экстремистским. На что хватит фантазии.

Я думаю, что уголовные дела не заставят себя долго ждать. Уже сейчас замечаю, как сотрудники определенных правоохранительных органов задают людям провокационные вопросы в этом направлении и заносят все это в протоколы. То есть процесс идет, просто мало времени пока прошло.

Будет странно, если спустя полгода после запрета Меджлиса ни один меджлисовец не будет арестован. Вся эта казенщина, вся система будет спрашивать: "А где они? Что, разве не осталось ни одного меджлисовца в Крыму, что ли? Все уехали?" "Палочная система" остается огромной проблемой как для России, так и для всего постсоветского пространства.

- Исследователи Amnesty International считают, что преследования крымских татар связаны не с национальным признаком, а именно с политическим. Мне кажется, что все-таки существует отдельная политика преследования именно крымских татар как той общности, которая наиболее последовательно противостояла оккупации, а теперь - нарушениям прав человека на полуострове...

- Скажем так: у России в лице спецслужб и правоохранительных органов есть определенное видение именно в отношении крымских татар, отдельная политика в их отношении и определенные действия именно по признаку "крымские татары". Это есть, они с этим сюда зашли, они это распространяли среди крайне радикальных элементов, которые потом самоорганизовались. И эта неприязнь чувствуется. Сейчас они пытаются это смягчить, но им это не очень удается.

- Вы принимаете участие во многих крымских делах в качестве защитника. Например, недавно появилось новое, уже четвертое дело "Хизб ут-тахрир". Это идет по возрастающей - или пик в связи с аннексией и установлением оккупационной власти уже прошел?

- Я не вижу признаков снижения динамики. Только на протяжении этого года у нас появилось 16-17 политзаключенных. Кроме новых дел "Хизб ут-тахрир" и преследования Сулеймана Кадырова, это еще и административные дела - против активистов, которые вели видеосъемку обысков в Бахчисарае, в отношении Ильми Умерова, а также людей, которые собирались у него дома.

Количество дел нарастает, но есть и другая тенденция. Сами по себе эти дела захлебываются, поскольку их фигуранты активно защищаются – как правовыми методами, так и освещают процессы, анализируют и демонстрируют несостоятельность обвинения. В связи с этим есть хоть и не очень значительные, но положительные сдвиги.

- О чем идет речь?

- Например, приговор по первому делу "Хизб ут-тахрир". В российской практике вообще не бывало такого, чтобы суд переквалифицировал обвинение с 1-й части на 2-ю (речь идет о статье 205.5 УК РФ - "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", 1-я часть которой предполагает организаторскую функцию, а 2-я - участие. - Ред.). В приговоре четко сказано, что все, что происходило в Крыму до марта 2014 года, суд не имеет право принимать во внимание и вменять в вину лицу, привлекаемому к уголовной ответственности. Всем подсудимым дали по минимуму, еще и судебные издержки (а это около полумиллиона рублей) не взыскали с них.

- Вы считаете, что обвинение здесь провалилось?

- Да, и обвинение, и следствие потерпели крах. Ведь в связи с этим приговором возникает очень много вопросов: раз среди осужденных нет главаря, то где он и кто он? И где гарантия, что в других группах задержанных те, кому инкриминируется организаторская функция, действительно являются главарями? Этим приговором по шаблону однозначно был нанесен удар.

87579
Суд по первому делу крымских мусульман. Фото Марии Томак

- Тем не менее второе "дело крымских мусульман" сшито по тем же лекалам, что и первое. Доказательная база - типичная. Другие два дела тоже шаблонные?

- Шаблонность присутствует вообще во всем, особенно в уголовных делах. На данный момент нам еще не раскрыты все материалы, потому наверняка сказать не можем, но думаю, эти дела будут один в один. Если только обвинение не пересмотрит подходы в связи с первым приговором.

Если пытаться выделить закономерности в делах "Хизб ут-тахрир", то мы увидим, что наносятся точечные удары по регионам: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, теперь Симферополь. Почему они это делают именно в таком порядке, мы можем только догадываться, но получается странно: есть некая суперстрашная организация, есть ее ячейки, которые между собой никак не связаны. Это еще раз доказывает, что эти дела являются, во-первых, актами устрашения, а во-вторых, отработкой средств, которые выделяются на антитеррористические отделы и управления. Среди 19 задержанных и уже осужденных по делам "Хизб ут-тахрир" есть лица, которые совершенно точно не являются членами этой организации. Однако они сидят, и им выносят приговоры.

- Условия содержания в СИЗО Симферополя по-прежнему жуткие?

- Ничего не изменилось. Блох, клопов, тараканов не вытравили. Питание ужасное. Есть камеры, где содержится в два раза больше человек, чем должно быть: спят по очереди. Все камеры уже сейчас очень холодные, а еще зима впереди.

- Мусульмане - самая многочисленная категория украинских политзеков в РФ и Крыму. Каковы перспективы освобождения и возвращения этих людей? Наверное, единственный возможный путь - это политическая договоренность: ведь передача для отбывания наказания невозможна в связи с тем, что Россия этих людей считает своими гражданами, а в украинском Уголовном кодексе нет статей, которые бы соответствовали ст. 205.5 УК РФ. Как вы видите это как защитник?

- Безусловно, политическая договоренность, давление со стороны международных организаций и государств играют очень важную роль. Но я считаю, что России не обязательно передавать этих людей. Она может хотя бы переквалифицировать эти дела на легкие по экстремизму, дать условные сроки и отпустить. Есть масса способов сгладить ситуацию. Все, что нужно, - это политическая воля.

- Вы упомянули о реакции мирового сообщества. Это еще одна непростая тема. Мы видим кризис международных организаций, особенно тех, что имеют дело с правами человека. К тому же нередко возникает атмосфера недоверия, подозрительности, когда речь заходит о делах, связанных с мусульманами или исламскими организациями. Есть ли предвзятое и к делам "Хизб ут-тахрир"? Как можно доказать, что речь идет о политических преследованиях, а не о борьбе с терроризмом, как это стремиться представить Россия?

- Это огромная проблема, причем мирового масштаба. Действительно, срабатывают ярлыки, которые порождают недоверие и страх перед делами, которые связанны с исламским фактором. И Россия действительно этим пользуется. Зная, что международные институции и правозащитники держатся в стороне от исламской темы, Россия именно эту карту разыгрывает в отношении неугодных ей лиц. Именно об этом и стоит говорить международным институциям: Россия пользуется тем, что они чураются исламских дел.

Между тем любой знакомый с юриспруденцией, заглянув в эти дела, проанализировав нарушения прав человека в них, придет к выводу, что это не что иное, как политическое преследование идеологических оппонентов и правозащитников.

- Еще одна сторона этой проблемы - готовность Украины выдавать мусульман по запросам России. На днях ЕСПЧ приостановил выдачу из Украины гражданина РФ Зелимхана Белхароева, которого наша Генпрокуратура была готова передать ФСБ. Выглядит это лицемерно: одной рукой Украина подписывается под тем, что Россия преследует мусульман в Крыму, используя антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство, а другой рукой - выдает людей этой самой России по аналогичным обвинениям. Что вы по этому поводу думаете?

- Это действительно очень странно. Ко всем делам в России, которые касаются экстремизма и терроризма, следует относится очень осторожно и тысячу раз перепроверять - действительно ли эти лица подозреваются обоснованно. В 99% случаях преследования безосновательны. Тем более странно это выглядит, когда речь идет об Украине. Действительно, признавая политзаключенными людей, которые преследуются за якобы экстремизм и терроризм, Украина выдает России мусульман по аналогичной категории дел. Одно дело, когда речь идет об убийствах, бытовых преступлениях, но здесь речь идет об инструментах, которые Россия использует для подавления инакомыслия.

- А как вы оцениваете роль бывших представителей украинских спецслужб и правоохранительных органов в преследованиях крымских татар (и не только) в Крыму? Являются ли они полноценными соучастниками тех репрессий, которые разворачиваются на полуострове?

- Возьмем судебную систему. Те, кто работал при Украине, сейчас работают при России: выносят приговоры и сажают людей в тюрьмы. В полную меру люди работают. Это же касается и бывших сотрудников СБУ, которые активно работают в органах ФСБ в соответствии с политикой России и ее законами.

- В двух из четырех дел крымских мусульман инициаторами преследования стали сотрудники ФСБ, которые до аннексии были сотрудниками СБУ (работая в отделах с названиями вроде "по защите государственной целостности"). В двух других делах тоже присутствует экс-СБУ?

- Вероятнее всего, да. На самом деле это нонсенс с точки зрения деятельности спецслужб: официальные работники спецслужб одной страны в одночасье стали официальными работниками спецслужб другой страны.

- Украина сейчас добивается присутствия в Крыму независимых международных миссий по мониторингу прав человека. На это Россия вряд ли пойдет, но есть идея совместной мониторинговой поездки омбудсменов - Валерии Лутковской и Татьяны Москальковой. Насколько такой формат может быть эффективен?

- Эффективно будет, если здесь будут находится наблюдатели из третьих стран. Если же это будут Украина и Россия, то начнутся взаимные обвинения в необъективности.

- Но в то же время международные наблюдатели сами по себе не являются гарантом объективности. К отчету миссии Штудмана было много вопросов.

- К отчету Штудмана можно относиться по-разному. В любом случае это материал для анализа, размышления и стимул для определенных действий. Пусть те, кто с ним не согласен, сделают свой мониторинг с заездом в Крым.

Оставить комментарий Обсудить
Мария Томак, 14.11.2016
статья Статьи по теме
Виталий Портников

Визитка Лубянки

Виталий Портников, 11.11.2016

Визитку Дмитрия Яроша боец невидимого фронта демонстрировал своим зрителям на фоне удивительного объявления "работа для евреев", отпечатанного на принтере и снабженного украинским - судя по цифрам - номером телефона. Объявление было аккуратно прикреплено к шкафу в квартире задержанного.
Мария Томак. Courtesy photo

Заложенная традиция

Мария Томак, 16.08.2016

Грубо сляпанное дело "крымских диверсантов" - новая страница в истории похищений, беззаконных преследований и пыток украинцев в России и аннексированному Крыму. Пока публике предъявлены трое "диверсантов" из "группы Евгения Панова". Правозащитница Мария Томак, координатор кампании в защиту украинских заложников, испытывает дежавю.
Эмиль Курбединов. Courtesy photo

Защита незащищенных

Ольга Решетилова, 01.07.2016

Крымские мусульмане оказались под ударом с первых дней аннексии. Мирным жителям приписывают "исламский терроризм". Против украинских патриотов фабрикуют дела за отказ от российского гражданства. Адвокат крымских политзеков Эмиль Курбединов - о том, кто защищает и кто предает узников, о целях оккупантов и настроениях крымских татар.

новость Новости по теме
14.11.2016 ФСБ: Украинские разведчики сознались в подготовке диверсий →
09.11.2016 В Петербурге суд арестовал шестерых задержанных по делу "Хизб ут-тахрир" →
02.11.2016 Второе дело крымских мусульман: фигурантам предстоит стационарная психэкспертиза →
28.10.2016 "Мемориал": За год количество политзаключенных в России удвоилось →
18.10.2016 Муфтий Крыма Аблаев уличен в доносительстве на мусульман →
13.10.2016 Фигурантов четвертого дела крымских мусульман арестовывают до 11 декабря →
29.09.2016 В Татарии семь человек арестованы по новому делу "Хизб ут-тахрир" →
27.09.2016 Крымскотатарский активист Хамзин оштрафован за членство в Меджлисе →
27.09.2016 Детей крымского политзека Куку преследует инспектор по делам несовершеннолетних →
07.09.2016 По первому делу крымских мусульман дали сроки от пяти до семи лет →
26.06.2016 В Киеве прошла акция солидарности с крымскими политзеками →
Фото и Видео
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Как бороться с враньем
статья На грани Макфола
Илья Мильштейн
новость Учебу за границей могут запретить
Валерий Рашкин. Фото: kprf-saratov.ru
в блоге Если завтра война
383
РЕКЛАМА
Loading...
новость На выборах в Болгарии победил Радев
Румен Радев. Фото: newspaper.bg
новость Президентом Молдавии стал Додон
Игорь Додон. Фото: dodon.md
новость Захарова: Макфол нагадил
Майкл Макфол. Фото: stanforddaily.com
статья Два Трампа
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Игрушечное оружие "диверсантов"
Кадр оперативной съемки ФСБ
новость Школьницам грозит дело об НВФ
Ахмед Шевхужев. Источник: onkavkaz.com
новость МИД: Не обижайте Асада проверками
После химатаки в Гуте 21.08.2013. Кадр Моузеса Брауна с YouTube
новость Misanthropic Division: ДНР лжет
Логотип Misanthropic Division
новость ФСБ: мигранты собирались на войну
УФСБ по Петербургу и Ленинградской области (Большой дом). Фото Ильи Быкова/Википедия
новость ЦПЭ вместо Госдумы
Алексей Королев. Фото с личной ФБ-страницы
новость СКР заочно обвинил командиров ВСУ
Следственный комитет. Фото с сайта ведомства
новость Штрафы противникам "Платона"
Сергей Айнбиндер с лицом, испачканным кровью. Фото с ФБ-страницы Ирины Яценко
статья Чего ждать от Трампа
Владимир Абаринов
новость Турцию ждут санкции ЕС
Мартин Шульц. Фото: europarl.europa.eu
новость Дело против Рохлиной
Елена Рохлина. Фото с личной ФБ-страницы
новость Трамп хочет поговорить с Путиным
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com