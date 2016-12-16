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Также: Азия, Россия, Президент, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Путин и Абэ обсудили возможность заключения мирного договора

16.12.2016
Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото пресс-службы Кремля
Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото пресс-службы Кремля
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Президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили возможность подписания мирного договора между двумя странами. Как передает Би-Би-Си, по словам Путина, он и Абэ обсудили также экономическое сотрудничество и договорились активизировать проработку проекта газопровода "Сахалин-Хоккайдо".

"Мы вчера в Нагато провели обстоятельные переговоры с премьер-министром, в ходе которых обсудили состояние всего комплекса российско-японских отношений, в том числе и вопросы политического характера, возможность заключения мирного договора", - сказал Путин в ходе общения с журналистами в Токио.

В пятницу состоится еще один раунд переговоров российского президента с японским премьер-министром, одной из главных тем которого станет экономическое сотрудничество. По словам Путина, "экономики России и Японии взаимодополняемы и практически лишены конкурентных противоречий".

В ходе переговоров в четверг Путин и Абэ обсуждали проект газопровода "Сахалин-Хоккайдо". В соответствии с проектом, трубопровод будет проложен от Южно-Сахалинска до одного из северных портов японского острова Хоккайдо.

Японский МИД уже заявил, что визовый режим для российских туристов будет упрощен с 2017 года. Россияне смогут получать многократные визы со сроком действия три года и максимальным сроком пребывания 30 дней. Срок действия многократных виз для бизнесменов, ученых и деятелей культуры будет расширен с 3 до 5 лет.

Накануне Путин и Абэ согласовали текст заявления о начале совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, "эксперты в течение нескольких недель работали над текстом, но так и не смогли выработать текст, который подходил бы обеим сторонам". "Поэтому пришлось за это взяться нашим лидерам, которые потратили, наверное, минут 40 для того, чтобы согласовать совместный текст", - пояснил Ушаков.

По итогам проведенных наедине переговоров Путин и Абэ поручили экспертам начать подробные консультации "по согласованию условий, форм и областей совместной хозяйственной деятельности". По словам Ушакова, речь идет обо всех четырех южных островах Курильской гряды.

На вопрос, на какой основе будет осуществляться эта деятельность, Ушаков ответил: "На основе российского законодательства. Конечно, острова принадлежат России".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на переговорах Путина и Абэ вопрос суверенитета не обсуждался.

В результате Второй мировой войны СССР получил Южный Сахалин и четыре острова Курильской гряды. В 1956 году была подписана Совместная декларация между СССР и Японией, согласно которой было прекращено состояние войны между двумя странами и Советский Союз соглашался передать Японии острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако он так и не был подписан. Япония претендует на все четыре острова, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

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16.12.2016
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Илья Мильштейн

Ссорные острова

Илья Мильштейн, 07.09.2016

"Японский вопрос возник как результат Второй мировой войны". Отчего, как можно понять, цена Курил возрастает, хотя о деньгах тут речи нет. Просто времени должно пройти побольше, прежде чем российские лидеры решатся пересматривать итоги Второй мировой, да и разругаться с Америкой японцам надо бы покруче, чем китайцам.

Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Обострение островов

Виталий Портников, 06.05.2016

Абэ приезжает в Сочи для того, чтобы разговаривать с Путиным о вопросе не менее сложном - и куда более болезненном для японцев, - чем Крым. Это Курилы. Разговоры о территориальной проблеме между Москвой и Токио продолжаются уже несколько десятилетий - и почему же они должны завершиться прорывом именно сейчас?

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