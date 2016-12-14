Реклама

Правительство Японии допускает возможность размещения военных баз США на двух островах южных Курил в случае передачи их Токио. Как пишет The Asahi Shimbun, об этом генсекретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти заявил в ходе встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. По данным изданием, беседа состоялась 9 ноября в Москве.

"Такая возможность есть", - якобы ответил Яти на соответствующий вопрос Патрушева. По данным источника газеты в правительстве Японии, "такие слова Яти были совершенно естественными, поскольку при установлении на островах японского суверенитета, они автоматически начинают подпадать под договор о гарантиях безопасности между США и Японией".

При этом, как отмечает ТАСС, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори в опубликованном во вторник интервью этой же газете полностью исключил возможность размещения военных баз США на южных Курильских островах в случае передачи их Россией японской стороне.

"Когда-то президент Путин спросил меня - если произойдет передача четырех островов, будут ли размещены там американские военные базы. Я ответил, что это просто невозможно, - сказал Мори. - Безусловно, японско-американский альянс для нас очень важен, но и держать курс только в сторону США мы не должны".

Визит Владимира Путина в Японию намечен на 15-16 декабря. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на активизацию экономических контактов с Токио, а тема заключения мирного договора "находится в проработке" на экспертном уровне.

Накануне Путин в интервью японским СМИ заявил, что у России нет никаких территориальных проблем. "Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Россией. Мы готовы на этот счет разговаривать, - сказал президент. - Мы вели переговоры, потом японская сторона в одностороннем порядке эти переговоры приостановила. Теперь по просьбе наших японских партнеров мы опять вернулись к этим переговорам. Какая команда подаётся в этом случае в дзюдо? Вы знаете лучше меня, наверное, – ёши ("продолжайте"). Вот мы и будем продолжать".

До этого премьер-министр Японии Синдзо Абэ, встречаясь с бывшими жителями южных Курил, заявил о готовности положить конец территориальному спору с Москвой. "Я хочу пойти на переговоры в верхах, чтобы положить конец территориальной проблеме", - сказал премьер.