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Также: Президент, Россия, Азия, Политика, Мир | Персоны: Владимир Путин

новость Эта земля была нашей

Путин: Территориальные проблемы есть у Японии, а не у России
13.12.2016
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля.
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля.
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У России нет никаких территориальных проблем, это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Курильскими островами. Об этом заявил Владимир Путинв интервью японским СМИ в преддверие своего визита в эту страну. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

"Мы считаем, что у нас вообще нет никаких территориальных проблем. Это Япония считает, что у неё есть территориальные проблемы с Россией. Мы готовы на этот счет разговаривать, - сказал президент. - Мы вели переговоры, потом японская сторона в одностороннем порядке эти переговоры приостановила. Теперь по просьбе наших японских партнеров мы опять вернулись к этим переговорам. Какая команда подаётся в этом случае в дзюдо? Вы знаете лучше меня, наверное, – ёши ("продолжайте"). Вот мы и будем продолжать".

Путин при этом отметил, что не видит политических ограничений для безвизовых поездок граждан японских на южные Курилы. Облегчить своим соотечественникам посещение родных мест попросил премьер министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с российским президентом на саммите АТЭС в Лиме. "Я сразу сказал, что да, это вполне возможно. Надо только, чтобы министерства иностранных дел между собой решили чисто технические вопросы. Никаких политических ограничений я здесь не вижу", - продолжил глава российского государства.

Накануне на встрече с бывшими жителями южных Курил Абэ заявил о готовности положить конец территориальному спору с Москвой. "Я хочу пойти на переговоры в верхах, чтобы положить конец территориальной проблеме", - сказал премьер. Визит Путина в Японию намечен на 15-16 декабря. Ожидается, что он посетит префектуру Ямагути, родину предков Абэ, и Токио.

В начале сентября Путин допустил, что Россия и Япония смогут найти компромисс в территориальном споре вокруг Курильских островов. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей, - подчеркнул Путин. - Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы".

3 октября Абэ заявил, что Япония не обсуждает Крым на переговорах с Россией по Курильским островам. "Мы призываем и Россию, и Украину соблюдать минские соглашение. И это одно. Что касается вопроса северных территорий, то мы ведем переговоры, и ведем переговоры о заключении мирного договора. И в этих переговорах, разумеется, мы не обсуждаем Крым", - сказал он.

По словам Абэ, по поводу Крыма он "четко высказал президенту Путину позицию Японии как страны-председателя G7". Позиция Японии заключается в том, что с точки зрения единства государственной территории и суверенитета аннексия Крыма Россией "является изменением статус-кво посредством военной силы". Именно поэтому, по его словам, Япония и присоединилась к санкциям".

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13.12.2016
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Илья Мильштейн

Ссорные острова

Илья Мильштейн, 07.09.2016

"Японский вопрос возник как результат Второй мировой войны". Отчего, как можно понять, цена Курил возрастает, хотя о деньгах тут речи нет. Просто времени должно пройти побольше, прежде чем российские лидеры решатся пересматривать итоги Второй мировой, да и разругаться с Америкой японцам надо бы покруче, чем китайцам.

Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Обострение островов

Виталий Портников, 06.05.2016

Абэ приезжает в Сочи для того, чтобы разговаривать с Путиным о вопросе не менее сложном - и куда более болезненном для японцев, - чем Крым. Это Курилы. Разговоры о территориальной проблеме между Москвой и Токио продолжаются уже несколько десятилетий - и почему же они должны завершиться прорывом именно сейчас?

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