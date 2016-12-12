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Также: Азия, Россия, Политика, Мир | Персоны: Владимир Путин

новость Премьер-министр Японии: Мы готовы положить конец территориальному спору с Россией

12.12.2016
Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
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Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о готовности положить конец территориальному спору с Москвой. Как передает РИА "Новости", об этом он заявил на встрече с бывшими жителями южных Курил.

"Я хочу пойти на переговоры в верхах, чтобы положить конец территориальной проблеме", - сказал премьер.

Визит российского президента Владимира Путина в Японию намечен на 15-16 декабря. Ожидается, что он посетит префектуру Ямагути, родину предков Синдзо Абэ, и Токио.

В начале сентября Путин допустил, что Россия и Япония смогут найти компромисс в территориальном споре вокруг Курильских островов. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей, - подчеркнул Путин. - Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы".

3 октября Абэ заявил, что Япония не обсуждает Крым на переговорах с Россией по Курильским островам. "Мы призываем и Россию, и Украину соблюдать минские соглашение. И это одно. Что касается вопроса северных территорий, то мы ведем переговоры, и ведем переговоры о заключении мирного договора. И в этих переговорах, разумеется, мы не обсуждаем Крым", - сказал он.

По словам Абэ, по поводу Крыма он "четко высказал президенту Путину позицию Японии как страны-председателя G7". Позиция Японии заключается в том, что с точки зрения единства государственной территории и суверенитета аннексия Крыма Россией "является изменением статус-кво посредством военной силы". Именно поэтому, по его словам, Япония и присоединилась к санкциям".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
12.12.2016
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Илья Мильштейн

Ссорные острова

Илья Мильштейн, 07.09.2016

"Японский вопрос возник как результат Второй мировой войны". Отчего, как можно понять, цена Курил возрастает, хотя о деньгах тут речи нет. Просто времени должно пройти побольше, прежде чем российские лидеры решатся пересматривать итоги Второй мировой, да и разругаться с Америкой японцам надо бы покруче, чем китайцам.

Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Обострение островов

Виталий Портников, 06.05.2016

Абэ приезжает в Сочи для того, чтобы разговаривать с Путиным о вопросе не менее сложном - и куда более болезненном для японцев, - чем Крым. Это Курилы. Разговоры о территориальной проблеме между Москвой и Токио продолжаются уже несколько десятилетий - и почему же они должны завершиться прорывом именно сейчас?

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