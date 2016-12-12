Реклама

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о готовности положить конец территориальному спору с Москвой. Как передает РИА "Новости", об этом он заявил на встрече с бывшими жителями южных Курил.

"Я хочу пойти на переговоры в верхах, чтобы положить конец территориальной проблеме", - сказал премьер.

Визит российского президента Владимира Путина в Японию намечен на 15-16 декабря. Ожидается, что он посетит префектуру Ямагути, родину предков Синдзо Абэ, и Токио.

В начале сентября Путин допустил, что Россия и Япония смогут найти компромисс в территориальном споре вокруг Курильских островов. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей, - подчеркнул Путин. - Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы".

3 октября Абэ заявил, что Япония не обсуждает Крым на переговорах с Россией по Курильским островам. "Мы призываем и Россию, и Украину соблюдать минские соглашение. И это одно. Что касается вопроса северных территорий, то мы ведем переговоры, и ведем переговоры о заключении мирного договора. И в этих переговорах, разумеется, мы не обсуждаем Крым", - сказал он.

По словам Абэ, по поводу Крыма он "четко высказал президенту Путину позицию Японии как страны-председателя G7". Позиция Японии заключается в том, что с точки зрения единства государственной территории и суверенитета аннексия Крыма Россией "является изменением статус-кво посредством военной силы". Именно поэтому, по его словам, Япония и присоединилась к санкциям".