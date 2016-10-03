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новость Абэ: Япония не обсуждает Крым на переговорах по Курильским островам

03.10.2016
Синдзо Абэ. Фото: kantei.go.jp
Синдзо Абэ. Фото: kantei.go.jp
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Япония не обсуждает Крым с Россией на переговорах по Курильским островам. Как передает РИА "Новости", об этом на парламентских слушаниях заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Мы призываем и Россию, и Украину соблюдать минские соглашение. И это одно. Что касается вопроса северных территорий, то мы ведем переговоры, и ведем переговоры о заключении мирного договора. И в этих переговорах, разумеется, мы не обсуждаем Крым", - сказал он.

По словам Абэ, по поводу Крыма он "четко высказал президенту Путину позицию Японии как страны-председателя G7". Позиция Японии заключается в том, что с точки зрения единства государственной территории и суверенитета аннексия Крыма Россией "является изменением статус-кво посредством военной силы". Именно поэтому, по его словам, Япония и присоединилась к санкциям".

Вместе с этим Абэ опроверг слухи о том, что Япония готова пойти на компромисс, согласившись на возвращение только двух из четырех островов. Позиция Японии об определении территориальной принадлежности всех четырех островов остается неизменной, подчеркнул премьер.

В начале сентября Абэ призвал Владимира Путина разделить с ним ответственность и урегулировать существующие между двумя странами исторические противоречия. "Владимир, мы - люди одного поколения. Давай проявим смелость и возьмем на себя ответственность, давай преодолеем все трудности и оставим молодым людям следующего поколения такой мир, в котором наши две страны раскроют свой мощный потенциал, - сказал Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. - Давай поставим точку в этой ненормальной ситуации, которая длилась 70 лет и вместе начнем строить новую эпоху российско-японских отношений, которая будет длиться следующие 70 лет".

До этого в интервью агентству Bloomberg Путин допустил, что Россия и Япония смогут найти компромисс в территориальном споре вокруг Курильских островов. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей", - подчеркнул Путин.

"Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы, - подчеркнул президент.

По итогам Второй мировой войны СССР получил Южный Сахалин и четыре острова Курильской гряды. В 1956 году была подписана Совместная декларация между СССР и Японией, согласно которой было прекращено состояние войны между двумя странами и Советский Союз соглашался передать Японии острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако он так и не был подписан. Япония претендует на все четыре острова, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

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03.10.2016
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Илья Мильштейн

Ссорные острова

Илья Мильштейн, 07.09.2016

"Японский вопрос возник как результат Второй мировой войны". Отчего, как можно понять, цена Курил возрастает, хотя о деньгах тут речи нет. Просто времени должно пройти побольше, прежде чем российские лидеры решатся пересматривать итоги Второй мировой, да и разругаться с Америкой японцам надо бы покруче, чем китайцам.


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