Реклама

Правительство Японии может подписать мирный договор с Россией на условиях передачи двух, а не четырех Курильских островов. Об этом пишет Kyodo, ссылаясь на источники в японском правительстве.

Новая позиция, находящаяся в стадии рассмотрения, предполагает передачу Токио острова Шикотан и прилегающей к нему необитаемой гряды Хабомаи. При этом обе страны, отметили источники, после подписания мирного соглашения продолжат переговоры по поводу более крупных островов Кунашир и Итуруп.

Кроме того, по данным собеседников издания, соглашение предусматривает согласие Токио на то, чтобы в тексте мирного договора говорилось о "передаче", а не о "возвращении" островов.

По данным издания, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце сентября изложил министру иностранных дел Фумио Кисиде предложение о новом подходе к переговорам с Россией. Японское правительство окончательно сформирует позицию по стратегии своих переговоров с Россией после того, как изучит вопрос, получит ли новый подход поддержку общественности.

Позже в среду представитель японского МИДа заявил ТАСС, что правительство Японии не меняло своей позиции в отношении переговоров о Южных Курилах и заключении мирного договора с Россией. "Это не соответствует действительности, - заявил дипломат, комментируя сообщение Kyodo. - Позиция нашей страны не изменилась: мы выступаем за решение вопроса о принадлежности всех четырех северных островов и заключение на этой основе мирного договора".

Накануне правительство Японии опровергло сообщения СМИ о намерении Токио изучить вопрос о совместном российско-японском управлении южной частью Курил. Как ранее писала газета Nikkei, японский вариант, в частности, предполагал, что "стороны при этом могут не отказываться от своих принципиальных позиций в отношении суверенитета на этих территориях". По данным газеты, Москва в ходе предыдущих контактов уже могла быть уведомлена о таком предложения со стороны Токио.

Свои инициативы, отмечала газета, японское правительство намерено проработать в ходе подготовки и осуществления намеченного на декабрь визита в Японию президента Владимира Путина.

До этого Путин допустил, что Россия и Япония смогут найти компромисс в территориальном споре вокруг Курильских островов. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей", - подчеркнул Путин.

"Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы, - подчеркнул президент.