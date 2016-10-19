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"Японский вопрос возник как результат Второй мировой войны". Отчего, как можно понять, цена Курил возрастает, хотя о деньгах тут речи нет. Просто времени должно пройти побольше, прежде чем российские лидеры решатся пересматривать итоги Второй мировой, да и разругаться с Америкой японцам надо бы покруче, чем китайцам.
"Японский вопрос возник как результат Второй мировой войны". Отчего, как можно понять, цена Курил возрастает, хотя о деньгах тут речи нет. Просто времени должно пройти побольше, прежде чем российские лидеры решатся пересматривать итоги Второй мировой, да и разругаться с Америкой японцам надо бы покруче, чем китайцам.
Правительство Японии может подписать мирный договор с Россией на условиях передачи двух, а не четырех Курильских островов. Об этом пишет Kyodo, ссылаясь на источники в японском правительстве.
Новая позиция, находящаяся в стадии рассмотрения, предполагает передачу Токио острова Шикотан и прилегающей к нему необитаемой гряды Хабомаи. При этом обе страны, отметили источники, после подписания мирного соглашения продолжат переговоры по поводу более крупных островов Кунашир и Итуруп.
Кроме того, по данным собеседников издания, соглашение предусматривает согласие Токио на то, чтобы в тексте мирного договора говорилось о "передаче", а не о "возвращении" островов.
По данным издания, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце сентября изложил министру иностранных дел Фумио Кисиде предложение о новом подходе к переговорам с Россией. Японское правительство окончательно сформирует позицию по стратегии своих переговоров с Россией после того, как изучит вопрос, получит ли новый подход поддержку общественности.
Позже в среду представитель японского МИДа заявил ТАСС, что правительство Японии не меняло своей позиции в отношении переговоров о Южных Курилах и заключении мирного договора с Россией. "Это не соответствует действительности, - заявил дипломат, комментируя сообщение Kyodo. - Позиция нашей страны не изменилась: мы выступаем за решение вопроса о принадлежности всех четырех северных островов и заключение на этой основе мирного договора".
Накануне правительство Японии опровергло сообщения СМИ о намерении Токио изучить вопрос о совместном российско-японском управлении южной частью Курил. Как ранее писала газета Nikkei, японский вариант, в частности, предполагал, что "стороны при этом могут не отказываться от своих принципиальных позиций в отношении суверенитета на этих территориях". По данным газеты, Москва в ходе предыдущих контактов уже могла быть уведомлена о таком предложения со стороны Токио.
Свои инициативы, отмечала газета, японское правительство намерено проработать в ходе подготовки и осуществления намеченного на декабрь визита в Японию президента Владимира Путина.
До этого Путин допустил, что Россия и Япония смогут найти компромисс в территориальном споре вокруг Курильских островов. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей", - подчеркнул Путин.
"Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы, - подчеркнул президент.
Абэ приезжает в Сочи для того, чтобы разговаривать с Путиным о вопросе не менее сложном - и куда более болезненном для японцев, - чем Крым. Это Курилы. Разговоры о территориальной проблеме между Москвой и Токио продолжаются уже несколько десятилетий - и почему же они должны завершиться прорывом именно сейчас?