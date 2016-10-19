О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror712.graniru.info/Politics/World/Asia/m.255692.html
Также: Азия, Россия, Политика, Мир

новость Kyodo: Токио может отказаться от двух Курильских островов из четырех

19.10.2016
Остров Шикотан. Фото с сайта www.ostrovnoy.ru
Остров Шикотан. Фото с сайта www.ostrovnoy.ru
Реклама
статья Статья

Ссорные острова

"Японский вопрос возник как результат Второй мировой войны". Отчего, как можно понять, цена Курил возрастает, хотя о деньгах тут речи нет. Просто времени должно пройти побольше, прежде чем российские лидеры решатся пересматривать итоги Второй мировой, да и разругаться с Америкой японцам надо бы покруче, чем китайцам.

Илья Мильштейн
07.09.2016

Правительство Японии может подписать мирный договор с Россией на условиях передачи двух, а не четырех Курильских островов. Об этом пишет Kyodo, ссылаясь на источники в японском правительстве.

Новая позиция, находящаяся в стадии рассмотрения, предполагает передачу Токио острова Шикотан и прилегающей к нему необитаемой гряды Хабомаи. При этом обе страны, отметили источники, после подписания мирного соглашения продолжат переговоры по поводу более крупных островов Кунашир и Итуруп.

Кроме того, по данным собеседников издания, соглашение предусматривает согласие Токио на то, чтобы в тексте мирного договора говорилось о "передаче", а не о "возвращении" островов.

По данным издания, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце сентября изложил министру иностранных дел Фумио Кисиде предложение о новом подходе к переговорам с Россией. Японское правительство окончательно сформирует позицию по стратегии своих переговоров с Россией после того, как изучит вопрос, получит ли новый подход поддержку общественности.

Позже в среду представитель японского МИДа заявил ТАСС, что правительство Японии не меняло своей позиции в отношении переговоров о Южных Курилах и заключении мирного договора с Россией. "Это не соответствует действительности, - заявил дипломат, комментируя сообщение Kyodo. - Позиция нашей страны не изменилась: мы выступаем за решение вопроса о принадлежности всех четырех северных островов и заключение на этой основе мирного договора".

Накануне правительство Японии опровергло сообщения СМИ о намерении Токио изучить вопрос о совместном российско-японском управлении южной частью Курил. Как ранее писала газета Nikkei, японский вариант, в частности, предполагал, что "стороны при этом могут не отказываться от своих принципиальных позиций в отношении суверенитета на этих территориях". По данным газеты, Москва в ходе предыдущих контактов уже могла быть уведомлена о таком предложения со стороны Токио.

Свои инициативы, отмечала газета, японское правительство намерено проработать в ходе подготовки и осуществления намеченного на декабрь визита в Японию президента Владимира Путина.

До этого Путин допустил, что Россия и Япония смогут найти компромисс в территориальном споре вокруг Курильских островов. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей", - подчеркнул Путин.

"Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы, - подчеркнул президент.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
19.10.2016
статья Статьи по теме
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Обострение островов

Виталий Портников, 06.05.2016

Абэ приезжает в Сочи для того, чтобы разговаривать с Путиным о вопросе не менее сложном - и куда более болезненном для японцев, - чем Крым. Это Курилы. Разговоры о территориальной проблеме между Москвой и Токио продолжаются уже несколько десятилетий - и почему же они должны завершиться прорывом именно сейчас?

новость Новости по теме
17.10.2016 В Токио опровергли информацию о совместном с Россией управлении Курилами →
03.10.2016 Абэ: Япония не обсуждает Крым на переговорах по Курильским островам →
02.09.2016 Путин допустил компромисс в территориальном споре с Японией →
01.09.2016 Токио разрешит россиянам остаться на Курилах в случае передачи островов Японии →
25.03.2016 Россия разместит на Курилах военно-морские базы →
02.09.2015 В Южно-Сахалинске впервые прошел парад в честь победы над Японией →
22.08.2015 Визит Медведева на Курилы вызвал протест со стороны Японии →
23.07.2015 Медведев: Курильские острова будут выполнять важную оборонительную функцию →
21.07.2015 Япония ставит условием визита Путина выполнение соглашений о Курилах →
22.05.2015 Госдеп США: Японии не стоит вести дела с Россией как обычно →
20.05.2015 Япония готова обсудить курильский вопрос во время визита Путина →
14.05.2015 Япония готова отменить запрет на участие войск в операциях за пределами страны →
10.05.2015 Путин прокомментировал бойкот парада Победы западными лидерами →
30.03.2015 Премьер-министр Японии отказался от визита в Москву на 9 мая →
09.12.2014 Япония включила в санкционный список 26 человек и 14 организаций →
19.10.2014 Японский министр осмотрел Южные Курилы →
23.09.2014 Япония отозвала приглашение Путину посетить Токио →
13.08.2014 Японский премьер выразил недовольство российскими военными учениями на Курилах →
05.08.2014 Японское правительство одобрило дополнительные санкции в отношении России →
17.07.2014 Япония считает неприемлемым силовое присоединение Крыма к России →
18.11.2013 Япония подняла по тревоге истребители из-за российских бомбардировщиков →
29.04.2013 Россия и Япония настроены на заключение мирного договора →
03.07.2012 Визит Медведева на Курилы вызвал резкую реакцию Японии →
03.07.2012 Медведев и члены правительства прилетели на Курилы →
08.03.2012 Премьер Японии: Мирный договор только в обмен на все острова →
14.01.2012 Глава МИД Японии осмотрел Южные Курилы →
12.09.2011 Генсек правительства Японии: Посещение Патрушевым Курил прискорбно →
16.05.2011 Япония выразила протест в связи с поездкой Иванова на Южные Курилы →
15.05.2011 Вице-премьер Сергей Иванов посетил Курилы →
15.02.2011 Россия усилит группировку на Курилах зенитно-ракетной бригадой →
10.02.2011 В Минобороны рассказали о планах укрепления Курил →
09.02.2011 Медведев: Надо обеспечить защиту Курил →
07.02.2011 Премьер Японии обвинил Медведева в "непозволительной грубости" →
23.12.2010 Посла Японии отправят в отставку из-за поездки Медведева на Курилы →
01.11.2010 Япония выразила протест в связи с визитом Медведева на Курилы →
Фото и Видео
10447
Play own
Акция другороссов у японского посольства
4172
Play own
Акция "Другой России" у посольства КНР
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Светоносный Моторола
новость Рогозин: Самолеты будем строить сами
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
новость Массовые задержания в Башкирии
Драка членов "Белой реки". Кадр видео, опубликованного Life
новость ЮНЕСКО требует отчета
Установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. Фото Граней.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Муфтий Крыма - стукач
Сергей Аксенов награждает Эмирали Аблаева медалью "За доблестный труд". Фото: glava.rk.gov.ru
статья Осень после русской весны
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Иван Грозный и ФСО
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода
в блоге Где же я буду харчеваться?
383
статья Путинская кибервойна
Владимир Абаринов
новость Россия перестала бомбить Алеппо
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc
новость 877 миллионов для дочки Путина
Катерина Тихонова (Путина). Фото: Paweł Dudzik/kashin.guru
новость Мечта о русском бунте
Вывешивание растяжки "Дай нам Бог увидеть русский бунт". Кадр видео с youtube-канала Марии V.
в блоге Баба-яга - лидер
383
новость Захарченко: Нам известно имя убийцы
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
в блоге Психушка для болотника
7
новость Мракобесы сорвали спектакль
"Иисус Христос - суперзвезда": сцена из спектакля театра "Рок-опера". Фото: rock-opera.ru
новость Приговор за ограбления геев
Илья Васильев и Юлия Семкина. Фото с личных ВК-страниц
новость Трамп готов к встрече с Путиным
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Частный бизнес "мобилизуют"
Минобороны РФ. Фото с сайта uralpress
в блоге Мать Пичугина пишет Путину
231