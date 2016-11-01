О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Asia/m.256150.html
Также: Азия, Россия, Политика, Мир | Персоны: Валентина Матвиенко

новость Матвиенко: Россия готова к копромиссу по Курилам

01.11.2016
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
Реклама

Россия готова к компромиссам с Японией по поводу Курильских островов, но не пойдет на ограничение своего суверенитета над этими территориями. Как передает ТАСС, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Японию.

"Что касается Курильских островов, то их принадлежность является спорной для Японии, но не для России, - сообщила Матвиенко. - Они отошли к нам по итогам Второй мировой войны, что зафиксировано в международных документах. И потому суверенитет России над ними не подлежит сомнению. Как заметил глава российского государства Владимир Путин, мы территориями не торгуем. Вместе с тем мы готовы идти на поиск такого компромисса по вопросу о мирном договоре, который может устроить обе стороны".

По словам Матвиенко, для этого требуется, "прежде всего, реализм со стороны наших японских партнеров".

"Нужно в полной мере отдавать себе отчет в том, что есть вещи, на которые Россия никогда не пойдет. Ограничение российского суверенитета над Курильскими островами, а тем более передача их в юрисдикцию Японии - одна из них. Это позиция не только российского руководства, а всего нашего народа; здесь у нас, как говорится, полный, общенациональный консенсус", - заявила председатель Совфеда.

Еще одно из условий достижения компромисса заключается в укреплении межгосударственного доверия, развитии всестороннего сотрудничества, отметила она. "Надеемся, что в итоге мы выйдем на решения, устраивающие и Россию, и Японию, народы обеих стран", - добавила Матвиенко.

19 октября представитель японского МИДа заявил, что правительство Японии не меняло своей позиции в отношении переговоров о Южных Курилах и заключении мирного договора с Россией. "Позиция нашей страны не изменилась: мы выступаем за решение вопроса о принадлежности всех четырех северных островов и заключение на этой основе мирного договора", - подчеркнули в ведомстве.

В начале сентября Владимир Путин допустил, что Россия и Япония смогут найти компромисс в территориальном споре вокруг Курильских островов. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей", - подчеркнул Путин.

"Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы, - подчеркнул президент.

Оставить комментарий Обсудить
01.11.2016
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Ссорные острова

Илья Мильштейн, 07.09.2016

"Японский вопрос возник как результат Второй мировой войны". Отчего, как можно понять, цена Курил возрастает, хотя о деньгах тут речи нет. Просто времени должно пройти побольше, прежде чем российские лидеры решатся пересматривать итоги Второй мировой, да и разругаться с Америкой японцам надо бы покруче, чем китайцам.

Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Обострение островов

Виталий Портников, 06.05.2016

Абэ приезжает в Сочи для того, чтобы разговаривать с Путиным о вопросе не менее сложном - и куда более болезненном для японцев, - чем Крым. Это Курилы. Разговоры о территориальной проблеме между Москвой и Токио продолжаются уже несколько десятилетий - и почему же они должны завершиться прорывом именно сейчас?

новость Новости по теме
19.10.2016 Kyodo: Токио может отказаться от двух Курильских островов из четырех →
17.10.2016 В Токио опровергли информацию о совместном с Россией управлении Курилами →
03.10.2016 Абэ: Япония не обсуждает Крым на переговорах по Курильским островам →
02.09.2016 Путин допустил компромисс в территориальном споре с Японией →
01.09.2016 Токио разрешит россиянам остаться на Курилах в случае передачи островов Японии →
25.03.2016 Россия разместит на Курилах военно-морские базы →
02.09.2015 В Южно-Сахалинске впервые прошел парад в честь победы над Японией →
22.08.2015 Визит Медведева на Курилы вызвал протест со стороны Японии →
23.07.2015 Медведев: Курильские острова будут выполнять важную оборонительную функцию →
21.07.2015 Япония ставит условием визита Путина выполнение соглашений о Курилах →
22.05.2015 Госдеп США: Японии не стоит вести дела с Россией как обычно →
20.05.2015 Япония готова обсудить курильский вопрос во время визита Путина →
14.05.2015 Япония готова отменить запрет на участие войск в операциях за пределами страны →
10.05.2015 Путин прокомментировал бойкот парада Победы западными лидерами →
30.03.2015 Премьер-министр Японии отказался от визита в Москву на 9 мая →
09.12.2014 Япония включила в санкционный список 26 человек и 14 организаций →
19.10.2014 Японский министр осмотрел Южные Курилы →
23.09.2014 Япония отозвала приглашение Путину посетить Токио →
13.08.2014 Японский премьер выразил недовольство российскими военными учениями на Курилах →
05.08.2014 Японское правительство одобрило дополнительные санкции в отношении России →
17.07.2014 Япония считает неприемлемым силовое присоединение Крыма к России →
18.11.2013 Япония подняла по тревоге истребители из-за российских бомбардировщиков →
29.04.2013 Россия и Япония настроены на заключение мирного договора →
03.07.2012 Визит Медведева на Курилы вызвал резкую реакцию Японии →
03.07.2012 Медведев и члены правительства прилетели на Курилы →
08.03.2012 Премьер Японии: Мирный договор только в обмен на все острова →
14.01.2012 Глава МИД Японии осмотрел Южные Курилы →
12.09.2011 Генсек правительства Японии: Посещение Патрушевым Курил прискорбно →
16.05.2011 Япония выразила протест в связи с поездкой Иванова на Южные Курилы →
15.05.2011 Вице-премьер Сергей Иванов посетил Курилы →
15.02.2011 Россия усилит группировку на Курилах зенитно-ракетной бригадой →
10.02.2011 В Минобороны рассказали о планах укрепления Курил →
09.02.2011 Медведев: Надо обеспечить защиту Курил →
07.02.2011 Премьер Японии обвинил Медведева в "непозволительной грубости" →
23.12.2010 Посла Японии отправят в отставку из-за поездки Медведева на Курилы →
01.11.2010 Япония выразила протест в связи с визитом Медведева на Курилы →
Фото и Видео
10447
Play own
Акция другороссов у японского посольства
4172
Play own
Акция "Другой России" у посольства КНР
27609
Play own
Репрессии вчера и сегодня
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья На грани войны с США
новость Закон о "российской нации"
Будущая карта северной Евразии (фрагмент). Изображение: newzz.in.ua
новость Кадырова не устроил бюджет
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
статья Вызов и поклон
Илья Мильштейн
статья День политзека: ФОТО, ВИДЕО
День политзека в Твери. Кадр Грани-ТВ
статья Лубянка: скорбь и гнев. ВИДЕО
"Возвращение имен". Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость Совбез защитит революцию от "искажений"
Портрет Ленина в Пятигорске. Фото vidoiskatel.ru
статья Медаль за Вашингтон
в блоге Золотой мост для Райкина
383
новость Орел: мешок на голове Грозного
Памятник Ивану Грозному с мешком на голове. Фото: vk.com/konubri
новость Русский план для Балкан: мнения
Александр Вучич. Фото: srbija.gov.rs
новость Лавров: У США истерика
Сергей Лавров. Фото: правительство.рф
новость Новые протесты в Махачкале
Митинг у мэрии Махачкалы, 31.10.2016. Фото: chernovik.net
новость Умер Владимир Зельдин
Владимир Зельдин. Фото: uznayvse.ru
новость РПЦ: Соколовский, покайся!
Руслан Соколовский. Фото с личной страницы
новость Перед битвой за Мосул
Беженцы из деревни Шура близ Мосула, 31.10.2016. Кадр Reuters
в блоге Россия как Мессия
383
новость "Диверсанты" без защиты
Евгений Панов и Андрей Захтей на допросах. Кадры съемок ФСБ
новость Российские АПЛ в Средиземноморье
АПЛ проекта "Щука-Б". Источник: vpk.name