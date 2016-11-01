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Россия готова к компромиссам с Японией по поводу Курильских островов, но не пойдет на ограничение своего суверенитета над этими территориями. Как передает ТАСС, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Японию.

"Что касается Курильских островов, то их принадлежность является спорной для Японии, но не для России, - сообщила Матвиенко. - Они отошли к нам по итогам Второй мировой войны, что зафиксировано в международных документах. И потому суверенитет России над ними не подлежит сомнению. Как заметил глава российского государства Владимир Путин, мы территориями не торгуем. Вместе с тем мы готовы идти на поиск такого компромисса по вопросу о мирном договоре, который может устроить обе стороны".

По словам Матвиенко, для этого требуется, "прежде всего, реализм со стороны наших японских партнеров".

"Нужно в полной мере отдавать себе отчет в том, что есть вещи, на которые Россия никогда не пойдет. Ограничение российского суверенитета над Курильскими островами, а тем более передача их в юрисдикцию Японии - одна из них. Это позиция не только российского руководства, а всего нашего народа; здесь у нас, как говорится, полный, общенациональный консенсус", - заявила председатель Совфеда.

Еще одно из условий достижения компромисса заключается в укреплении межгосударственного доверия, развитии всестороннего сотрудничества, отметила она. "Надеемся, что в итоге мы выйдем на решения, устраивающие и Россию, и Японию, народы обеих стран", - добавила Матвиенко.

19 октября представитель японского МИДа заявил, что правительство Японии не меняло своей позиции в отношении переговоров о Южных Курилах и заключении мирного договора с Россией. "Позиция нашей страны не изменилась: мы выступаем за решение вопроса о принадлежности всех четырех северных островов и заключение на этой основе мирного договора", - подчеркнули в ведомстве.

В начале сентября Владимир Путин допустил, что Россия и Япония смогут найти компромисс в территориальном споре вокруг Курильских островов. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей", - подчеркнул Путин.

"Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы, - подчеркнул президент.