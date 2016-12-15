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Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласовали текст заявления о начале совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.

"Эксперты в течение нескольких недель работали над текстом, но так и не смогли выработать текст, который подходил бы обеим сторонам. Поэтому пришлось за это взяться нашим лидерам, которые потратили, наверное, минут 40 для того, чтобы согласовать совместный текст, который завтра будет опубликован", - сказал Ушаков.

По итогам проведенных наедине переговоров Путин и Абэ поручили экспертам начать подробные консультации "по согласованию условий, форм и областей совместной хозяйственной деятельности". По словам Ушакова, речь идет обо всех четырех южных островах Курильской гряды.

На вопрос, на какой основе будет осуществляться эта деятельность, Ушаков ответил: "На основе российского законодательства. Конечно, острова принадлежат России".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на переговорах Путина и Абэ вопрос суверенитета не обсуждался.

Встреча Российского президента и японского премьер-министра началась на два часа позже назначенного времени. Прибытие самолета Путина было отложено.

"Да, действительно, имела место небольшая задержка, и наши японские коллеги были поставлены в известность об этом. Это связано просто с рабочим графиком президента, в том числе, и с сирийскими делами, - объяснил опоздание президента Песков. - Программа была составлена таким образом, просто начало сдвинулось. Суть же происходящего, продолжительность общения никак не меняются".

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга отверг предположение, что опоздание Путина может быть дипломатическим маневром России. "Это просто опоздание. Мы совершенно не считаем, что это повлияет на двусторонний саммит", - сказал Суга.

Визит Путина в Японию откладывался с 2014 года. Во вторник Путин в интервью японским СМИ заявил, что у России нет никаких территориальных проблем. "Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Россией. Мы готовы на этот счет разговаривать, - сказал президент. - Мы вели переговоры, потом японская сторона в одностороннем порядке эти переговоры приостановила. Теперь по просьбе наших японских партнеров мы опять вернулись к этим переговорам. Какая команда подаётся в этом случае в дзюдо? Вы знаете лучше меня, наверное, – ёши ("продолжайте"). Вот мы и будем продолжать".

До этого Абэ, встречаясь с бывшими жителями южных Курил, заявил о готовности положить конец территориальному спору с Москвой. "Я хочу пойти на переговоры в верхах, чтобы положить конец территориальной проблеме", - сказал премьер.