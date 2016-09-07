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Проблема Курил практически решена.

Нет, мы не торгуем территориями, о чем президент РФ говорил уже неоднократно, но это вовсе не значит, что спорные острова навеки останутся российскими. Проблему можно перетереть, используя чисто политические средства. Вообще зачем торговаться, если можно договориться? Уговор дороже денег.

Тезисы обозначены дважды. В беседе с главным редактором агентства Bloomberg Джоном Миклетвейтом и на пресс-конференции по завершении саммита "двадцатки". Условия изложены ясно, четко, недвусмысленно.

Во-первых, "ни одна из сторон" по завершении сделки не должна, как выразился Владимир Владимирович, почувствовать "себя ни побежденной, ни проигравшей", и эта фраза потому безграмотна, что предельно корректна. Короче, все должны ощутить себя победителями. Что необходимо сделать, чтобы случилось такое чудо? Для этого, во-вторых, японцам следует кардинальным образом изменить свою внешнюю политику. Сегодня, с грустью констатировал Путин, у Токио "особые отношения с Соединенными Штатами", что отравляет климат в отношениях с Москвой. Надо, чтобы связи с Вашингтоном ослабли, а с Россией окрепли. Вот как у китайцев вышло с Америкой и с РФ.

И тогда, в-третьих, территориальные дебаты с Японией в Кремле будут, по-видимому, вестись по китайской схеме. "На фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось" на переговорах между Пекином и Москвой. Сложится доверие - и Курилы вернутся в родную гавань, как вернулись туда спорные китайские земли.

Вдобавок нужно учитывать и побочные факторы. Например, фактор времени. Дискуссии с Поднебесной длились 40 лет, покуда стороны не достигли соглашения. С Японией дела обстоят еще хуже. Ибо "японский вопрос возник как результат Второй мировой войны и закреплен в международных документах, связанных с результатами Второй мировой войны". Отчего, как можно понять, цена Курил возрастает - в хорошем смысле, о деньгах тут опять-таки речи не идет. Просто времени должно пройти побольше, прежде чем российские лидеры решатся пересматривать итоги Второй мировой, да и разругаться с Америкой японцам надо бы покруче, чем китайцам. В таком духе, как легко догадаться, Путин вербовал коллегу Абэ.

Да, это у Владимира Владимировича идея фикс: всем, кто хочет с нами дружить или желает порешать накопившиеся проблемы, надлежит полюбить Россию и возненавидеть Америку. Причем второе даже важнее первого. Гораздо важнее. Допустим, китайцы любят нас странною любовью и при всяком удобном случае норовят кинуть. Зато Обаму не любят совсем, отказывая ему в церемониальных почестях в Ханчжоу и отгоняя американскую прессу. Китайцы остро конфликтуют со своим заокеанским партнером, и эта их неприязнь к Америке - залог прочных, где-то даже добрососедских отношений Пекина с Москвой. Таким, упоительно многополярным видит мир Владимир Владимирович и соответственно себя ведет, последовательно проваливая в том же Ханчжоу переговоры и с Обамой, и с Меркель, и с Олландом. И по Сирии, и по Украине. Зато врагам Америки, реальным и потенциальным, он сулит и при случае раздает гостинцы. Как при коммунизме - по потребностям.

Разного рода европейским левакам и фашистам - деньги от щедрот российской казны, и плевать на санкции, а также на своих пенсионеров и прочих трактористов с шахтерами. Северным корейцам - списание долгов. Латиноамериканским режимам, начиная с Острова Свободы и Венесуэлы, - бабки, моральную поддержку, энергетику фактически забесплатно. А японцам отдадут Курилы, если воспримут ясные геополитические намеки и сигналы из Москвы. К слову, бестактный Миклетвейт не постеснялся спросить про Калининград, как бы в шутку, и Путин ему ответил, как бы всерьез и бескомпромиссно, но разве жалко будет вернуть немцам Кенигсберг, если они, к примеру, выйдут из НАТО? За это можно все отдать.

Собственно, и тупиковый украинский кризис, и безысходная война в Донбассе разразились только потому, что младшие братья зачем-то устремились на Запад. Имея в качестве образца Европу и ту же ненавистную Америку. Хотя и сегодня с войной можно покончить в два счета, стоит лишь украинцам осознать свою тяжкую вину перед Россией, попросить прощения и вернуться, помогая Владимиру Владимировичу избыть крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века. Тогда и Донбасс им возвратят, и Крым, и Януковича - ничего не жалко. Только бы одумались и добровольно надели на себя то, что носят в России, - удобный, почти не натирающий шею хомут.

Согласитесь, это было бы выгодно им всем - японцам, немцам, украинцам, чехам, полякам, румынам, прибалтам... Мир, сложившийся в голове нашего национального лидера, гармоничен и внутренне непротиворечив. Америку в этом мире действительно не любят, врагов и завистников у нее хоть отбавляй, но тут парадокс. Антипатия к Америке почему-то не оборачивается симпатией к России. А ведь люди в конце концов должны же кого-нибудь любить, иначе жизнь бессмысленна, о чем уже столько всего понаписано отборными лирическими поэтами и авторами трэшевой прозы.

Тем не менее вот такая странность: населяющие землю народы в массе своей Обаму не любят, а при имени Путина иные даже содрогаются. Так что и японцы, выбирая между партнерством с нелюбимой Америкой и вожделенными Курилами, наверняка выберут Америку. Да уже и выбрали, настаивая на том, что "заключение мирного договора с Россией возможно только при удовлетворении изначальных требований" Токио.

Объяснить это нелегко, разве что слова типа "свобода", "честь" и "достоинство" приходят на ум, но по-русски они звучат как-то неубедительно и довольно оскорбительно - на других языках. Ну и ладно, не хотят японцы возвращать свои исконные земли - значит как хотят. Была бы это... честь предложена, а территориями мы не торгуем.