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Власти Японии объявит о смягчении визового режима с Россией в ходе визита Владимира Путина, который пройдет 15-16 декабря . Об этом сообщает газета Asahi со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает здание, послабление визового режима фактически "смягчает санкции", которые Токио ввело в отношении Москвы в 2014 году после аннексии Крыма. Изменения коснутся долгосрочных виз, срок действия которых может быть увеличен с трех до пяти лет. Это позволит многократно въезжать в страну.

В случае успеха на переговорах Япония может фактически отменить решение, которое приостанавливало сразу несколько консультаций с Россией, рассказали источники издания. Намерение премьер-министра Японии Синдзо Абэ о смягчении визового режима связано, в том числе, с его желанием заключить мирный договор. Оно также связано с экономическим сотрудничеством с Россией, план которого Абэ представил в мае этого года.

В начале сентября Путин допустил, что Россия и Япония смогут найти компромисс в территориальном споре вокруг Курильских островов. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей, - подчеркнул Путин. - Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы".

3 октября Абэ заявил, что Япония не обсуждает Крым на переговорах с Россией по Курильским островам. "Мы призываем и Россию, и Украину соблюдать минские соглашение. И это одно. Что касается вопроса северных территорий, то мы ведем переговоры, и ведем переговоры о заключении мирного договора. И в этих переговорах, разумеется, мы не обсуждаем Крым", - сказал он. По словам Абэ, по поводу Крыма он "четко высказал президенту Путину позицию Японии как страны-председателя G7". Позиция Японии заключается в том, что с точки зрения единства государственной территории и суверенитета аннексия Крыма Россией "является изменением статус-кво посредством военной силы". Именно поэтому, по его словам, Япония и присоединилась к санкциям".

18 марта 2014 года Япония ввела санкции против России в связи с аннексией Крыма. Тогда были приостановлены российско-японские консультации по облегчению визового режима, а также отложены переговоры по ряду совместных проектов. В начале августа того же года правительство Японии расширило режим санкций против России. В ответ Москва наложила визовые санкции на ряд японских граждан. После этого Япония расширяла ограничительные меры, координирую свои действия с США и ЕС.