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новость В Токио опровергли информацию о совместном с Россией управлении Курилами

17.10.2016
Южные Курилы. Фотос сайта www..potrebitel.ru
Южные Курилы. Фотос сайта www..potrebitel.ru
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статья Статья

Ссорные острова

"Японский вопрос возник как результат Второй мировой войны". Отчего, как можно понять, цена Курил возрастает, хотя о деньгах тут речи нет. Просто времени должно пройти побольше, прежде чем российские лидеры решатся пересматривать итоги Второй мировой, да и разругаться с Америкой японцам надо бы покруче, чем китайцам.

Илья Мильштейн
07.09.2016

Правительство Японии опровергло сообщения СМИ о намерении Токио изучить вопрос о совместном российско-японском управлении южной частью Курил. Как передает ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Это не соответствует действительности, - заявил он. - Мы совершенно не размышляем в таком направлении".

Как ранее сообщила газета Nikkei, японский вариант, в частности, предполагал, что "стороны при этом могут не отказываться от своих принципиальных позиций в отношении суверенитета на этих территориях". По данным газеты, Москва в ходе предыдущих контактов уже могла быть уведомлена о таком предложения со стороны Токио.

В материале газеты подчеркивалось, что у Токио имеется "несколько вариантов совместного управления". Один из них предполагает, что Россия передает Японии острова Шикотан и Хабомаи, на которые приходится 7 процентов территории южных Курил, а на наиболее крупных Кунашир и Итуруп будет создана система совместного управления. Токио не исключает, пишет издание, и создание системы совместного администрирования на всех островах южных Курил в качестве промежуточного шага к окончательному пограничному размежеванию.

Вариант Токио предполагает, что японцы получают право посещать и беспрепятственно селиться на островах, оставаясь при этом в рамках японского законодательства. Однако источники газеты признают, что при этом еще нужно решить немало вопросов, включая права полиции, суда, механизмы разрешения хозяйственных споров.

Свои инициативы, отмечает газета, японское правительство намерено проработать в ходе подготовки и осуществления намеченного на декабрь визита в Японию президента Владимира Путина.

До этого Путин допустил, что Россия и Япония смогут найти компромисс в территориальном споре вокруг Курильских островов. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей", - подчеркнул Путин.

"Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы, - подчеркнул президент.

По итогам Второй мировой войны СССР получил Южный Сахалин и четыре острова Курильской гряды. В 1956 году была подписана Совместная декларация между СССР и Японией, согласно которой было прекращено состояние войны между двумя странами и Советский Союз соглашался передать Японии острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако он так и не был подписан. Япония претендует на все четыре острова, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

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17.10.2016
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Обострение островов

Виталий Портников, 06.05.2016

Абэ приезжает в Сочи для того, чтобы разговаривать с Путиным о вопросе не менее сложном - и куда более болезненном для японцев, - чем Крым. Это Курилы. Разговоры о территориальной проблеме между Москвой и Токио продолжаются уже несколько десятилетий - и почему же они должны завершиться прорывом именно сейчас?

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