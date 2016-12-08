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новость Приоритетной версией падения Су-33 назван человеческий фактор

08.12.2016
Су-33. Фото с сайта www.navy.ru
Су-33. Фото с сайта www.navy.ru
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Приоритетной версией падения истребителя Су-33 с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море названа ошибка пилотирования. Как пишет "Коммерсант", к такому выводу пришла комиссия, расследующая причины аварии.

По предварительным данным, обрыв троса аэрофинишера произошел из-за того, что летчик превысил максимально допустимое отклонение по оси посадки, создав тем самым чрезмерную нагрузку на трос. По данным издания, в результате инцидента была потеряна машина с бортовым номером 67 красный.

Полетные условия собеседники издания оценили как хорошие: умеренное волнение, прямая видимость до 10 километров и ветер не более 12 узлов. Истребитель зацепил трос крюком-гаком и начал снижать обороты двигателя. Он проделал путь примерно в 50 метров, после чего трос оборвался, и, вместо того чтобы остановиться на палубе, Су-33 продолжил движение.

Включить форсаж и совершить попытку захода на второй круг пилот уже не успевал. Через несколько секунд руководитель полетов отдал пилоту команду катапультироваться. Сам самолет рухнул с палубы в море.

Об инциденте было сразу доложено высшему руководству Минобороны. Несколько первоначальных версий происшедшего не нашли подтверждения. Обрыв троса мог произойти из-за брака, допущенного на производстве, однако эту версию отвергают на Пролетарском заводе, производящем аэрофинишеры взлетно-посадочного комплекса "Светлана-2". По словам представителя предприятия, тросы, установленные на "Адмирале Кузнецове", прошли весь полагающийся цикл испытаний, в том числе на разрыв.

Авария на "Адмирале Кузнецове" произошла 5 декабря. При этом в военном ведомстве заверили, что "российская корабельная авианосная группа продолжает действовать в Средиземном море по плану дальнего похода", а полеты палубной авиации продолжатся в соответствии с задачами.

Это уже второй инцидент с авиакрылом "Адмирала Кузнецова". 14 ноября стало известно об аварии истребителя МиГ-29 при заходе на посадку за несколько километров до авианосца. Тогда спасательный вертолет подобрал парашют и пилота. Летчик остался жив.

8 ноября российские СМИ передавали, что "Адмирал Кузнецов" готовится выпустить самолеты для ударов по силам сирийских повстанцев на дальних подступах к Алеппо, а корабли, сопровождающие авианосец, одновременно будут вести с моря обстрел объектов оппозиции.

В составе авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для "Адмирала Кузнецова" готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К "Катран".

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08.12.2016

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