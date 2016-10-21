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Также: Россия, Украина, Право, Война, Политика, Европа, Общество, Мир | Персоны: Олег Сенцов, Александр Кольченко

новость Россия отказалась выдать Сенцова Украине

21.10.2016
Олег Сенцов в суде, 29.07.2015. Фото "Граней"
Олег Сенцов в суде, 29.07.2015. Фото "Граней"
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статья Статья

День Олега

Украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову исполнилось 40 лет. В России он приговорен к 20 годам по сфабрикованному делу о терроризме. Сенцов отбывает срок в ИК-1 строгого режима в Якутске. В Киеве на площади Независимости прошла акция в его поддержку с участием освобожденных заложников Геннадия Афанасьева и Надежды Савченко. ВИДЕО.

13.07.2016

Российский Минюст отказался передать режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам заключения по делу "крымских террористов", украинской стороне. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

Из официального ответа Минюста, которое приводит Петухов, следует, что передача Сенцова Украине невозможна, поскольку он приобрел российское гражданство после аннексии Крыма.

В документе говорится, что российский гражданин, имеющий дополнительное гражданство, рассматривается Россией "только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором или федеральным законом".

"В связи с тем, что Сенцов О.Г. является российским гражданином, передача на Украину данного осужденного в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года невозможна", - говорится в ответе российского ведомства.

Между тем, на сайте российского уполномоченного по правам человека указывается, что "наличие украинского гражданства О. Сенцова и А. Кольченко официально подтверждено и ни у кого не вызывает сомнения".

При этом в сообщении отмечается, что Сенцов и другой фигурант дела Александр Кольченко "были признаны гражданами Российской Федерации, поскольку в установленный месячный срок официально не заявили об отказе от российского гражданства". "При этом они отказались воспользоваться данной возможностью, не обращались с заявлением на оформление российских паспортов и, соответственно, данных паспортов не получали", - отмечается в пресс-релизе.

Вместе с этим в ведомстве отметили, что "сохраняется расхождение во мнениях об их двойном гражданстве", поскольку в соответствии c федеральным законом, гражданин России, имеющий также иное гражданство, "рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором или федеральным законом".

Ранее стало известно, что Кольченко, пытались навязать российское гражданство. В июне ему в колонию принесли российский паспорт и предложили расписаться в нем, однако политзек отказался это сделать.

Тогда Кольченко предложили написать отказ от гражданства, но он тоже отказался, поскольку это подразумевает, что российское гражданство он все-таки признает.

В 2015 году Сенцов и Кольченко были осуждены соответственно к 20 и 10 годам строгого режима по сфабрикованному делу о терроризме. Сенцов отбывает срок в ИК-1 в Якутске, Кольченко - в ИК-6 в Копейске, пригороде Челябинска.

В начале мая сообщалось, что Сенцов и Кольченко заполнили все документы, необходимые для их экстрадиции на Украину. 15 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Россия и Украина ведет совместную работу для обмена заключенными, и в числе заключенных упомянул Сенцова.

На другой день глава Минюста Александр Коновалов заявил, что возвращение Сенцова и Кольченко не относится к компетенции его ведомства. Чиновник пояснил, что процедура рассмотрения документов об экстрадиции осужденных на родину занимает определенное время, а вопрос ускоренной выдачи, как в случае с Надеждой Савченко, решается дипломатически.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.10.2016
в блоге Блоги
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Дарья Костромина 24.08.2015
в блоге Латынина против Сенцова
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Валерия Приходкина 27.02.2016
в блоге Сенцов на пересылке: ВИДЕО
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Мария Томак, 16.08.2016

Грубо сляпанное дело "крымских диверсантов" - новая страница в истории похищений, беззаконных преследований и пыток украинцев в России и аннексированному Крыму. Пока публике предъявлены трое "диверсантов" из "группы Евгения Панова". Правозащитница Мария Томак, координатор кампании в защиту украинских заложников, испытывает дежавю.

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