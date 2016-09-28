Зарегистрироваться | Войти через:
Крымского узника Алексея Чирния этапировали из московского СИЗО "Лефортово" в Ростовскую область. Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Илью Новикова, который должен был посетить своего подзащитного 28 сентября.
"Это связано с предельными сроками нахождения в СИЗО. Чирния привезли в Москву из Магадана, где он отбывал наказание, для проведения дополнительных следственных действий, и отбыть он должен был 6 сентября. Но не отбыл. А сегодня мы узнали, что он поступил в распоряжение ФСИН по Ростовской области", - рассказал Новиков. Информации о том, где именно сейчас находится Чирний, а также какая конечная точка его этапирования, нет.
По мнению Новикова, этапирование Чирния в Ростовскую область может означать как его предстоящую передачу на Украину в порядке обмена, так и возможное участие в очередном судебном процессе в Северо-Кавказском военном окружном суде.
21 апреля 2015 года судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Роман Сапрунов приговорил Чирния к семи годам строгого режима по так называемому делу "крымских террористов". Наказание ему было назначено путем частичного сложения сроков по каждому из вмененных обвинений: шесть лет по пункту "а" части 2 статьи 205 (теракт, совершенный организованной группой; два эпизода), четыре года по части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 (приготовление к теракту, совершаемому организованной группой), четыре года по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе) и два года по части 3 статьи 30 - части 3 статьи 222 УК (покушение на приобретение взрывчатки организованной группой).
Сапрунов признал Чирния участником диверсионно-террористической группы "Правого сектора", лидером которой следствие назвало кинорежиссера Олега Сенцова, а одним из боевиков - левого активиста Александра Кольченко. Было признано доказанным, что осужденный участвовал во всех трех акциях, приписываемых этой несуществующей группе. Речь идет о поджогах штабов "Русской общины Крыма" и "Единой России" в Симферополе, совершенных соответственно 14 и 18 апреля 2014 года, а также о якобы готовившемся в крымской столице взрыве у памятника Ленину.
Подсудимый признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке - без допроса свидетелей и анализа доказательств. Точно так же раньше поступил другой крымский узник - Геннадий Афанасьев. В декабре 2014 года он тоже получил семь лет строгого режима.
16 июля 2015 года коллегия Верховного суда по делам военнослужащих в составе Игоря Крупнова (председательствующий), Сергея Сокерина и Александра Замашнюка оставила без изменений приговор Чирнию. Слушания, проходившие в закрытом режиме, заняли около 20 минут. Чирний присутствовал на заседании лично.
Чирнию 34 года. Он кандидат исторических наук, преподавал в Симферопольском институте культуры. ФСБ похитила Чирния в Симферополе ночь с 8 на 9 мая 2014 года и подвергла пыткам. Позже он был арестован и перевезен в московский СИЗО "Лефортово".
Так же как и Афанасьев, Чирний не только признал свою вину, но также дал показания на Сенцова. Между тем, в отличие от Афанасьева, он не признал себя гражданином России и не стал отказываться от российского гражданства. Одно время Чирний безуспешно добивался, чтобы его признали невменяемым.
Сенцов и Кольченко вины не признали. 25 августа прошлого года они были осуждены соответственно к 20 и 10 годам строгого режима по сфабрикованному делу о терроризме.
В начале мая сообщалось, что Сенцов и Кольченко заполнили все документы, необходимые для их экстрадиции на Украину. 15 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Россия и Украина ведет совместную работу для обмена заключенными, и в числе заключенных упомянул Сенцова. На другой день глава Минюста Александр Коновалов заявил, что возвращение Сенцова и Кольченко не относится к компетенции его ведомства. Чиновник пояснил, что процедура рассмотрения документов об экстрадиции осужденных на родину занимает определенное время, а вопрос ускоренной выдачи, как в случае с Надеждой Савченко, решается дипломатически. В апреле в Минюсте заявляли, что если для выдачи Сенцова и Кольченко будет задействован юридический механизм, то на родину они вернутся не раньше осени.
На процессе крымских узников Олега Сенцова и Александра Кольченко допрошен ключевой свидетель обвинения - студент Александр Пирогов. По версии следствия, Пирогов должен был снабдить "террористическую организацию" бомбами для взрывов в Симферополе, но сдался ФСБ и действовал под контролем оперативников.
На процессе по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко выступили свидетели обвинения: пожарные, тушившие офис "Единой России", сторож-доброволец, а также инженер клиники, где работал предполагаемый агент "Правого сектора" в Крыму. Был также представлен ряд "экстремистских материалов" и другие документы, не имеющие прямого отношения ни к Сенцову, ни к Кольченко.
Российские суды, где обвиняют невесть в чем украинских граждан, создают некий дополнительный фон, чернее некуда, и в Кремле со временем могут осознать это как излишество, которое вредит делу. И если он сам этого не осознает, увлеченный своей страстью к мучительству, то остались же рядом с ним и прагматики.
Крымские "террористы" Олег Сенцов и Александр Кольченко останутся в СИЗО как минимум до января. Следователи принудительно подарили им гражданство РФ и принадлежность к "Правому сектору". Кинорежиссеру Сенцову вменяют создание террористического сообщества по заданию "Правого сектора", а антифашисту Кольченко - участие в нем. ВИДЕО.
Грубо сляпанное дело "крымских диверсантов" - новая страница в истории похищений, беззаконных преследований и пыток украинцев в России и аннексированному Крыму. Пока публике предъявлены трое "диверсантов" из "группы Евгения Панова". Правозащитница Мария Томак, координатор кампании в защиту украинских заложников, испытывает дежавю.
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил кинорежиссера Олега Сенцова к 20 годам строгого режима, а левого активиста Александра Кольченко - к 10 годам строгого режима. Оба гражданина Украины были признаны виновными как участники "диверсионно-террористической группы", которая якобы устроила в Симферополе поджоги и готовила взрыв. ВИДЕО. ОТКЛИКИ.