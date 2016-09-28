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Также: Украина, Россия, Война, Политзеки, Право, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Алексей Чирний, Илья Новиков, Антон Наумлюк

новость Крымского узника Алексея Чирния этапировали в Ростовскую область

28.09.2016
Алексей Чирний в суде. Фото: svoboda.org
Алексей Чирний в суде. Фото: svoboda.org
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Крымского узника Алексея Чирния этапировали из московского СИЗО "Лефортово" в Ростовскую область. Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Илью Новикова, который должен был посетить своего подзащитного 28 сентября.

"Это связано с предельными сроками нахождения в СИЗО. Чирния привезли в Москву из Магадана, где он отбывал наказание, для проведения дополнительных следственных действий, и отбыть он должен был 6 сентября. Но не отбыл. А сегодня мы узнали, что он поступил в распоряжение ФСИН по Ростовской области", - рассказал Новиков. Информации о том, где именно сейчас находится Чирний, а также какая конечная точка его этапирования, нет.

По мнению Новикова, этапирование Чирния в Ростовскую область может означать как его предстоящую передачу на Украину в порядке обмена, так и возможное участие в очередном судебном процессе в Северо-Кавказском военном окружном суде.

21 апреля 2015 года судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Роман Сапрунов приговорил Чирния к семи годам строгого режима по так называемому делу "крымских террористов". Наказание ему было назначено путем частичного сложения сроков по каждому из вмененных обвинений: шесть лет по пункту "а" части 2 статьи 205 (теракт, совершенный организованной группой; два эпизода), четыре года по части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 (приготовление к теракту, совершаемому организованной группой), четыре года по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе) и два года по части 3 статьи 30 - части 3 статьи 222 УК (покушение на приобретение взрывчатки организованной группой).

Сапрунов признал Чирния участником диверсионно-террористической группы "Правого сектора", лидером которой следствие назвало кинорежиссера Олега Сенцова, а одним из боевиков - левого активиста Александра Кольченко. Было признано доказанным, что осужденный участвовал во всех трех акциях, приписываемых этой несуществующей группе. Речь идет о поджогах штабов "Русской общины Крыма" и "Единой России" в Симферополе, совершенных соответственно 14 и 18 апреля 2014 года, а также о якобы готовившемся в крымской столице взрыве у памятника Ленину.

Подсудимый признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке - без допроса свидетелей и анализа доказательств. Точно так же раньше поступил другой крымский узник - Геннадий Афанасьев. В декабре 2014 года он тоже получил семь лет строгого режима.

16 июля 2015 года коллегия Верховного суда по делам военнослужащих в составе Игоря Крупнова (председательствующий), Сергея Сокерина и Александра Замашнюка оставила без изменений приговор Чирнию. Слушания, проходившие в закрытом режиме, заняли около 20 минут. Чирний присутствовал на заседании лично.

Чирнию 34 года. Он кандидат исторических наук, преподавал в Симферопольском институте культуры. ФСБ похитила Чирния в Симферополе ночь с 8 на 9 мая 2014 года и подвергла пыткам. Позже он был арестован и перевезен в московский СИЗО "Лефортово".

Так же как и Афанасьев, Чирний не только признал свою вину, но также дал показания на Сенцова. Между тем, в отличие от Афанасьева, он не признал себя гражданином России и не стал отказываться от российского гражданства. Одно время Чирний безуспешно добивался, чтобы его признали невменяемым.

Сенцов и Кольченко вины не признали. 25 августа прошлого года они были осуждены соответственно к 20 и 10 годам строгого режима по сфабрикованному делу о терроризме.

В начале мая сообщалось, что Сенцов и Кольченко заполнили все документы, необходимые для их экстрадиции на Украину. 15 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Россия и Украина ведет совместную работу для обмена заключенными, и в числе заключенных упомянул Сенцова. На другой день глава Минюста Александр Коновалов заявил, что возвращение Сенцова и Кольченко не относится к компетенции его ведомства. Чиновник пояснил, что процедура рассмотрения документов об экстрадиции осужденных на родину занимает определенное время, а вопрос ускоренной выдачи, как в случае с Надеждой Савченко, решается дипломатически. В апреле в Минюсте заявляли, что если для выдачи Сенцова и Кольченко будет задействован юридический механизм, то на родину они вернутся не раньше осени.

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