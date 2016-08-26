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Также: Политзеки, Украина, Грани Украины, Право, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Мария Томак, Геннадий Афанасьев

статья Есть грозный судия

26.08.2016

В годовщину приговора крымским узникам в Киеве прошла акция за освобождение Олега Сенцова и Александра Кольченко. На Почтовой площади огласили обвинение тем, кто их посадил. По сфабрикованному делу о терроризме кинорежиссера Сенцова приговорили к 20 годам строгого режима, левого активиста Кольченко - к 10. В Киеве верят, что политзеки выйдут на свободу, а их мучители рано или поздно будут наказаны.

Видео Алексея Чернышева:

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26.08.2016
цитата Дословно

Олег Сенцов

Письмо из колонии, август 2016 года

Всем, кому это интересно!

Третий год я сижу в российской тюрьме. Третий год против моей страны ведут войну. Враг воюет подло, исподтишка, делая вид, что он тут ни при чем. Ему никто уже не верит, но его это не останавливает. Война не бывает красивой, но правда все равно за нами - мы ни на кого не нападали, мы защищаемся.

Но кроме этого, главного врага, которого все знают и который снаружи, есть и другие. Они помельче, но они внутри, тут под кожей, они почти свои. Но они не за нас, они за себя. Кто-то остался от старых времен, кто-то просто хочет жить по-старому, но под новой личиной. Не выйдет. И у того большого, и у этих поменьше цели разные, но нам с ними не по пути. И я не буду говорить, что мы посмотрим, кто кого. Я и так знаю, кто победит. Стремление к свободе и прогрессу не остановить.

Нас много в плену в России и еще больше в Донбассе. Кого-то уже освободили, остальные ждут и надеются. У каждого своя история и условия содержания. Кто-то на пленных пиарится, кто-то реально работает. Становиться более известным заключенным, чтобы тебя обменяли быстрее других, - это не тот путь, по которому я хотел бы пройти. Я не хочу тянуть одеяло на себя. Я хочу остаться просто фамилией в общем списке. Вряд ли мне предложат выйти последним, но это был бы хороший выбор.

Здесь, в заключении, мы ограничены. И даже не свободой - этого уже не отнять, а тем, что мало что можем сделать тут для страны. Точнее, сделать можем только одно - держаться. Не надо нас вытягивать любой ценой - победа от этого не приблизится. Использовать нас как оружие против врага - да. Знайте, что мы не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется.

Слава Украине!

Олег Сенцов
август 2016 г.

Опубликовано 22.08.2016

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Мария Томак, 16.08.2016

Грубо сляпанное дело "крымских диверсантов" - новая страница в истории похищений, беззаконных преследований и пыток украинцев в России и аннексированному Крыму. Пока публике предъявлены трое "диверсантов" из "группы Евгения Панова". Правозащитница Мария Томак, координатор кампании в защиту украинских заложников, испытывает дежавю.

День Олега

13.07.2016

Украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову исполнилось 40 лет. В России он приговорен к 20 годам по сфабрикованному делу о терроризме. Сенцов отбывает срок в ИК-1 строгого режима в Якутске. В Киеве на площади Независимости прошла акция в его поддержку с участием освобожденных заложников Геннадия Афанасьева и Надежды Савченко. ВИДЕО.
Олег Сенцов и Александр Кольченко на оглашении приговора. Фото Игоря Хорошилова/Грани.Ру

Приговор Сенцову и Кольченко

25.08.2015

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил кинорежиссера Олега Сенцова к 20 годам строгого режима, а левого активиста Александра Кольченко - к 10 годам строгого режима. Оба гражданина Украины были признаны виновными как участники "диверсионно-террористической группы", которая якобы устроила в Симферополе поджоги и готовила взрыв. ВИДЕО. ОТКЛИКИ.
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