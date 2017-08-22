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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Акции протеста, Регионы, Полиция, Россия, Политика | Персоны: Георгий Полтавченко

новость В Петербурге задержаны участники акции у Смольного

22.08.2017
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Возле городской администрации Петербурга активисты движения "Весна" Николай Артеменко и Анастасия Кадетова развернули баннер "Теперь гайд-парк будет здесь" и зажгли два фаера. Полицейские задержали их спустя несколько минут, сообщается на сайте движения.

Около часа Артеменко и Кадетову продержали в полицейском автомобиле. Затем задержанных доставили в 76-й отдел полиции, где на них составляют протоколы.

Акция была направлена против поставления губернатора Петербурга Григория Полтавченко, которое запрещает проводить на Марсовом поле акции без согласования с властями города. "Городские власти уже давно проводят политику, направленную на ограничение права граждан на свободу собраний. Постоянные отказы в проведении общественных и политических мероприятий в центре города долгое время были направлены на выдавливание неравнодушных граждан сначала в сам гайд-парк, а теперь уже и полностью из центра", - заявили в движении "Весна".

17 августа Полтавченко подписал постановление, исключающее Марсово поле из списка специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий. Таким образом Петербург остался без гайд-парка в центре города. Акции без согласования с властями можно проводить в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках и саду 30-летия Октября. Однако они расположены на окраинах и акции там проводятся редко.

После массовой акции оппозиции 12 июня, которая прошла на Марсовом поле, общественный совет при полицейском главке Петербурга направил руководству МВД и города свои предложения по изменению постановления о публичных мероприятиях. В совете заявили, что нехорошо проводить акции на могилах революционеров 1917 года.

Глава фракции "Единой России" в петербургском заксобрании Александр Тетердинко заявил, что гайд-парком злоупотребляли оппозиционные движения. "Собираться без уведомления можно до 200 человек, а они, прикрываясь законом, приводили три тысячи и устраивали масштабные мероприятия. Марсово поле на это не было рассчитано, - сказал единорос. - Это доставляет неудобства гуляющим по центру гостям города и жителям, а права одних должны заканчиваться там, где начинаются права других".

Депутат заксобрания от "Партии Роста" Максим Резник выступил против закрытия гайд-парка в центре города. "26 марта и 12 июня на Марсово поле вышли люди, о которых власти ничего не знали, да и оппозиция тоже. Запрещая митинги в центре города, власть играет на руку только радикальным движениям и способствует дестабилизации ситуации. Рано или поздно произойдет социальный взрыв, если не давать людям высказываться", - отметил Резник.

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22.08.2017
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Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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