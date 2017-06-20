Реклама

В Петербурге сотрудники центра "Э" задержали подозреваемого в нападении на оминовца на акции протеста на Марсовом поле в День России. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Задержанный - 32-летний жителя поселка имени Морозова. Имя его не называется. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Следствие полагает, что участник митинга ударил омоноваца кулаком в спину итем самым причинил тренированному сотруднику Росгвардии в бронежилете физическую боль. "Правда, в процессе поиска обидчика гвардейца из дела пропал нож", - отмечает издание.

Вечером 12 июня Фонтанка.Ру сообщала, что полиция изучает видео эпизода о нападении на омоновца у памятника Жертвам революции на Марсовом поле. Сообщалось, что во время задержаний один из демонстрантов приблизился сзади к омоновцу, одетому в бронежилет, ударил его кулаком в спину, и отбежал. Оперативник в гражданском, снимавший задержания на камеру, погнался за протестующим, но упал, споткнувшись о чью-то ногу. Издание не исключало, что подножку силовику подставили намеренно.

16 июня первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что во время протестной акции Петербурге 12 июня омоновец получил удар ножом. "Только средства защиты позволили ему остаться невредимым", - сказал Меликов. Есть ли задержанные или подозреваемые в этом нападении, он не уточнил.

15 июня в Петербурге по делу о нападении на полицейского во время акции 12 июня задержали 17-летнего активиста "Молодежного Яблока" Дмитрия Мякшина. После допроса в СКР его отпустили под подписку о невыезде. От дачи показаний Мякшин отказался. Как утверждается, молодой человек ударил силовика кулаком в лицо и выбил ему зуб. Сам Мякшин рассказывает, что на Марсовом поле на него набросились шестеро силовиков, и один споткнулся и упал, из-за чего и потерял зуб.

16 июня судья Басманного райсуда Москвы Евгения Николаева удовлетворила ходатайство следствия и отправила под домашний арест 17-летнего школьника Михаила Галяшкина. Его обвиняют в распылении из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивого газа раздражающего действия". Силовик получил ожог глаз. Как утверждалось, ему потребовалась медицинская помощь. Галяшкин также отказался давать показания. Обоих молодых людей обвиняют по части 1 статьи 318.

Кроме того, в Москве под подпиской о невыезде находится 29-летний уроженец Чечни, в отношении которого возбуждено дело по статье 213 УК (хулиганство). Мужчину подозревают в том, что во время митинга он бросил в толпу взрывпакет. По второму эпизоду. Кроме того, проводится проверка по факту нападения на омоновца. 17 июня сотрудник Росгвардии Юрий Посаженников обратился в полицию с заявлением о том, что во время акции 12 июня неизвестный ударил его по спине, отчего омоновец "упал и повредил левую руку".