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Судья Дзержинского райсуда Петербурга Лариса Бражникова отправила Владимира Абросимова, обвиняемого в нападении на омоновца на антикоррупционной акции 12 июня, под домашний арест до 13 августа. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Условия домашнего ареста Абросимову назначены сравнительно мягкие: он может покидать свою квартиру в пгт им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области на срок до трех часов в сутки. Вместе с нем ему запрещено отправлять письма и пользоваться интернетом.

О домашнем аресте обвиняемого ходатайствовал следователь СКР; прокурор ходатайство поддержал. Между тем адвокат Денис Зубков, который, по информации "Медиазоны", представляет интересы Абросимова по назначению, просил освободить клиента под подписку о невыезде.

Сам Абросимов поначалу не возражал против домашнего ареста, однако после выступления адвоката поддержал его просьбу о менее строгой мере пресечения.

Как передает ТАСС, ранее во вторник обвиняемый полностью признал вину и подписал явку с повинной.

О задержании 32-летнего Абросимова стало известно утром 20 июня. Оперативники ЦПЭ схватили подозреваемого и доставили в СКР. Там ему предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии.

Об эпизоде, вменяемом Абросимову, Фонтанка.Ру сообщала еще вечером 12-го числа. Она поместила видеозапись нападения, случившегося у памятника Жертвам революции на Марсовом поле после начала жестких массовых задержаний. Один из демонстрантов приблизился сзади к омоновцу, одетому в бронежилет, ударил его кулаком в спину и отбежал. Оперативник в гражданском, снимавший задержания на камеру, погнался за протестующим, но упал, споткнувшись о чью-то ногу. Издание не исключало, что подножку силовику подставили намеренно.

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16 июня первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что на акции 12 июня одного из омоновцев ударили ножом в спину и только из-за бронежилета тот не пострадал. Как можно предположить, силовик имел в виду именно эпизод с нападением, которое инкриминировано Абросимову, однако исказил факты.